百奥赛图与Myricx达成抗体评估、选择与授权协议，用于ADC药物开发

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK），一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司宣布与Myricx Bio（“Myricx”），一家专注于发现和开发用于ADC的全新选择性细胞毒载荷的英国生物技术公司达成抗体评估、选择与授权协议。

根据协议，Myricx将提供其专有的连接子和载荷，百奥赛图将把它们与RenMice®来源的全人抗体偶联，制成ADC。百奥赛图将以服务的形式对这些ADC进行可行性测试。Myricx在行使选择权后将负责对其进一步开发和商业化。百奥赛图将收到首付款，Myricx行使选择权后百奥赛图将有权获得进行中的开发和商业化里程碑付款，以及个位数净销售额分成。

用于这个项目的抗体是百奥赛图开发筛选出来的具有高特异性、跨物种识别性、高亲合力及良好成药性的抗体。同时也是具有高内吞活性的抗体，适用于ADC药物的开发。

NMT是一种将特定脂质修饰加到许多癌细胞存活关键蛋白靶标的酶。Myricx正在开发基于其NMT抑制剂（NMTi）载荷化学平台的ADC药物管线，去解决重大肿瘤相关未被满足的需求。这些产品已在多种实体瘤相关抗原及癌细胞系中表现出出色的临床前药效和安全性。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 感谢Myricx对我们抗体资产、临床前药物发现能力和CMC开发能力的认可。Myricx是NMTi载荷领域的领军企业，我们相信结合双方优势可以开发出具有同类首创/同类最佳潜力的ADC药物。”

Myricx CEO Robin Carr博士表示：“ 我们很高兴与百奥赛图达成此项合作。百奥赛图具有开发新型治疗性抗体的开创性技术。我们相信百奥赛图的抗体与我们创新型基于NMTi的选择性细胞毒载荷相结合可以开发出同类最佳ADC，从而满足肿瘤领域重大的临床需求。NMT抑制剂是一类新型ADC载荷，可用于肿瘤靶向治疗。基于我们积极的概念验证数据，我们相信ADC-NMTi具有通过独特机制选择性杀伤肿瘤细胞的巨大潜力。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），将单抗、双抗和纳米抗体开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），截至2023年6月30日，百奥赛图已签署了50项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了42个靶点项目RenMice®平台授权开发合作。 同时百奥赛图建立了由10项在研药物组成的核心管线，并且我们已就其中多项临床资产与外部合作方建立了项目合作关系。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于Myricx Bio

Myricx Bio (“Myricx”)是一家英国生物技术公司，专注于发现、开发用于ADC的全新具有选择性的细胞毒载荷。该载荷的开发基于N-豆蔻酰基转移酶（N-myristoyltransferase, NMT）抑制剂，用于癌症治疗。

NMT是一种将特定脂质修饰加到许多癌细胞存活关键蛋白靶标的酶。Myricx正在开发基于其NMT抑制剂（NMTi）载荷化学平台的ADC药物管线，去解决重大肿瘤相关未被满足的需求。这些产品已在多种实体瘤相关抗原及癌细胞系中表现出出色的临床前药效和安全性。

公司位于英国伦敦，源于帝国理工学院和弗朗西斯·克里克研究所的发现，由Sofinova Partners和Brandon Capital Partners投资支持。

Myricx Bio是Myricx Pharma Limited的品牌名称。

更多信息请访问www.myricxbio.com并关注我们的LinkedIn。