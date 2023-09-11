Bata選擇Blue Yonder來徹底改變其商品經營和補貨計畫

瑞士洛桑和美國亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了實現準確的產品佈局，領先的鞋業品牌Bata選擇與領先的供應鏈解決方案提供商Blue Yonder合作，實施商品經營和補貨計畫的數位化轉型。該公司將實施Blue Yonder基於SaaS的配貨和補貨解決方案，以滿足不同的客戶需求和業務目標。

Bata以其豐富的鞋類產品而聞名，每年銷售超過1.5億雙鞋類，擁有超過5,300家門店組成的零售網路。該公司的鞋類產品銷往五大洲70多個國家/地區。Bata正在努力解決如何以最佳方式配送產品（無論是在其品牌店鋪還是商業渠道）的問題，因此它向Blue Yonder求助。該解決方案將由Blue Yonder的全球專業服務部實施。

透過與Blue Yonder合作，Bata將能夠：

根據客戶需求改善產品配送，將購物體驗提升到新高度。

優化流程，簡化操作，更有效率地交付產品。

確保配送地點（無論是店鋪還是商業渠道）主動補貨。

Bata全球產品長Barbara Franceschetto表示：「Bata始終致力於提供優質鞋類產品，和Blue Yonder的此次合作與我們追求卓越的承諾完美契合。我們將與Blue Yonder一起重新定義我們的格局，在創新、永續發展和客戶滿意度方面樹立新標準。」

Blue Yonder的分配和補貨解決方案將使Bata能夠全方位地管理商品銷售戰略、庫存計畫和分銷。最後會打造一個優化的流程，支援更快、更靈敏的供應鏈，推動更好的業務決策，並快速回應客戶需求的變化。Bata將能夠與季節性分類計畫無縫連接，更好地配送商品，並隨著時間的推移制定智慧分銷計畫。

Blue Yonder零售資深副總裁Vince Beacom表示：「Bata深知有效滿足客戶需求的重要性。他們需要一家能夠滿足他們當前和未來零售需求的供應鏈解決方案提供商。Blue Yonder解決方案將使他們能夠真正改變商品配貨和補貨方式，以滿足消費者的需求。」

其他資源：

詳細瞭解Blue Yonder的配貨和補貨解決方案

關於Bata

Bata成立於1894年，以驚人的實惠價格設計時尚舒適的鞋履產品。Bata是一家家族企業，每年在5,300家零售店銷售超過1.5億雙鞋，並在遍佈五大洲的21個Bata製造工廠進行本地生產。

關於 Blue Yonder

Blue Yonder是數位供應鏈轉型和全管道商務履行的全球領導者。我們的全方位認知業務平台幫助零售商、製造商和物流提供商能夠從計畫到交付，在整個流程內最大程度地滿足客戶需求。借助Blue Yonder，您將可以統一自己的資料、供應鏈和零售商業運營，以釋放新的商業機會，並推動自動化、控制和編排，從而實現高獲利、高持續性的業務決策。Blue Yonder - 發揮你的潛能(Fulfill your Potential™)blueyonder.com

「Blue Yonder」為Blue Yonder Group, Inc.的商標或註冊商標。本文件所引用任何使用「Blue Yonder」名稱的交易、產品或服務名稱，皆為Blue Yonder Group, Inc.的商標與/或財產。所有其他公司與產品名稱可能皆為其相關公司的商標、註冊商標或服務標誌。

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