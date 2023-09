Green Fields utilise les appareils d'éclairage VYPR de Fluence pour produire des cultures de haute qualité tout au long de l’année

AUSTIN (Texas) et ROTTERDAM (Pays-Bas)--(BUSINESS WIRE)--Fluence, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’éclairage LED économes en énergie pour la production commerciale de cannabis et de cultures alimentaires, a annoncé ce jour le succès de son partenariat avec Green Fields, un producteur israélien exploitant la plus grande ferme de cannabis d’Israël. Grâce à la technologie de Fluence, Green Fields a augmenté ses rendements, amélioré la teneur en THC et en terpènes et obtenu une croissance constante des cultures tout au long de l’année dans ses installations de plus de 42 000 mètres carrés.

Green Fields a collaboré avec REMY, le partenaire israélien de distribution et d’intégration de Fluence, pour sélectionner les appareils d’éclairage VYPR 3p. Dotés de la technologie de spectre BROAD R3, ceux-ci fournissent un spectre conçu pour renforcer et reproduire dans ses serres la lumière solaire naturelle. Associée à la technologie F-CLEAN™ de l’installation – une feuille de fluoropolymère qui transmet tout le spectre de la lumière solaire naturelle pendant la journée – les appareils VYPR 3p permettent à Green Fields de maximiser les conditions d’éclairage afin d’obtenir une croissance maximale quelle que soit la saison.

« Je pense que chaque cultivateur de cannabis doit disposer du "triangle d’or", c’est-à-dire la meilleure installation de culture, la meilleure génétique et les meilleurs collaborateurs et partenaires, a déclaré Lior Pisso Saada, fondatrice et défenseure du développement commercial chez Green Fields. La régularité est cruciale et c’est ce que nous avons réalisé de plus important grâce à la technologie LED de Fluence. Nous avons désormais une croissance de nos plantes aussi constante en hiver qu’en été. »

Chaque zone de la serre modèle de Green Fields est équipée d’une unité spéciale de traitement de l’air qui stabilise l’humidité, la température et la circulation de l’air pour réduire les microclimats et améliorer l’uniformité. L’équipe responsable utilise une technologie de surveillance innovante pour contrôler d’autres aspects critiques de la culture, notamment la gestion de la zone des racines et l’irrigation. Les experts de REMY et l’équipe interne d’experts en éclairage horticole de Fluence aident l’équipe agronomique de Green Fields à ajuster et optimiser l’intensité de la lumière, la photo-acclimatation, la lutte antiparasitaire, les stratégies d’irrigation et le traitement des stocks de plantes-mères.

« Pour cultiver à cette échelle, nous avons besoin de trois choses : un niveau élevé de contrôle, des données et une équipe solide, a déclaré Yarden Roitemberg, agronome en chef chez Green Fields. Fluence et REMY nous offrent bien plus qu’une simple technologie LED : ce sont de véritables partenaires qui fournissent des services et des conseils horticoles complets. »

Les serres de Green Fields sont équipées du plus grand système d’éclairage agronomique jamais installé en Israël. Depuis le déploiement des lampes Fluence, Green Fields récolte de 15 à 18 tonnes de cannabis par an.

« Le fait que Green Fields accorde sa confiance à REMY en tant que fournisseur de solutions globales de premier ordre pour ce qui est aujourd’hui la plus grande installation de cannabis d’Israël est un honneur pour nous, a déclaré Elad Toby, fondateur, directeur du développement commercial et directeur de la technologie chez REMY. Nous savions que notre expertise en matière de planification, d’installation, d’intégration et d’assurance qualité de solutions d’éclairage agronomique, associée à la technologie de pointe et aux services horticoles internes de Fluence, constituait la meilleure combinaison pour doter Green Fields de la configuration, des données et des connaissances nécessaires pour se développer avec confiance. »

« La détermination de l’équipe de Green Fields à éliminer les obstacles et à améliorer la qualité de la production en serre de cannabis médical en Israël est extraordinaire, a déclaré Jörg Meyer-Brenken, directeur de comptes principal, responsable pour le cannabis, Europe, Moyen-Orient et Afrique, chez Fluence. Qu’il s’agisse d’interagir avec la direction, avec l’équipe de culture ou l’équipe marketing, dans tous les cas vous ressentez la passion qui les anime. Je suis très heureux de voir Green Fields prospérer et collaborer avec notre équipe pour étendre ses activités à d’autres régions et à de nouveaux marchés. »

Pour plus d’informations sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering Inc. (Fluence) crée des solutions d’éclairage LED puissantes et économes en énergie pour les applications de cultures commerciales et de recherche. Fluence, qui compte parmi les plus importants fournisseurs d’éclairages LED pour le marché mondial du cannabis, collabore avec les plus grandes fermes verticales et les producteurs en serre du monde entier pour améliorer l’efficience de la production agricole. Le siège mondial de Fluence est situé à Austin (Texas) et son siège EMEA à Rotterdam (Pays-Bas). Fluence opère en tant qu’unité opérationnelle au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour plus d’informations sur Fluence, visiter le site Web : www.fluence.science.

À propos de Green Fields

Green Fields est le plus important cultivateur de cannabis d’Israël ; c’est aussi l’un des plus innovants au monde. Green Fields investit des ressources considérables dans des solutions technologiques avancées, le contrôle réglementaire strict et dans divers partenariats. Pour plus d’informations sur Green Fields, visiter le site Web : mgf.org.il.

À propos de REMY

Fondée en 2008, REMY 108 LTD est spécialisée dans la planification, l’installation, l’intégration et l’assurance qualité, la maintenance et le service après-vente de solutions d’éclairage agronomique à grande échelle pour les cultures commerciales et alimentaires en Israël et au-delà. En 2011, REMY a commencé à fournir à ses clients des systèmes d’éclairage agronomique, ceci représentant l’objectif principal de l’entreprise depuis 2018. Revendeur agréé des solutions d’éclairage LED de Fluence, REMY propose également aujourd’hui des formations en éclairage agronomique à son siège social de Yanuv. Pour plus d’informations sur REMY, visiter le site Web : https://www.remy.co.il/en/grow.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.