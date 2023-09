Perry Ellis International kondigt een nieuwe geurovereenkomst aan voor Farah met Fragrance Group London en lanceert SS24

Perry Ellis International Announces a New Fragrance Agreement for Farah With Fragrance Group London, Launching SS24 (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde modehuis Perry Ellis International kondigt zijn nieuwste licentieovereenkomst aan in samenwerking met de Fragrance Group London Ltd., om een nieuwe, typisch Britse Farah Men’s-geur voor SS24 te onthullen.

De nieuwste geur van Farah is tijdloos en verfijnd, en roept een essentie op van houtachtige fougère. De geur opent met de uitnodigende aantrekkingskracht van frisse bergamot, gecombineerd met complimenterende tonen van gember en peer. Het hart van de compositie omvat een subtiele diepte van vetiver, cipressenhout en droge amber, wat de levendige energie en intriges van de Farah-man oproept. De geur is veelzijdig, langdurig en biedt de drager de mogelijkheid om van dag tot nacht te gaan met een onderscheidende geur voor de moderne man die er de voorkeur aan geeft traditie te combineren met een twist.

Oscar Feldenkreis, CEO en President van moederbedrijf Perry Ellis International, verklaarde: “Ik ben verheugd om samen te werken met Fragrance Group London om de ontwikkeling en uitbreiding naar deze lifestyle-categorie voort te zetten met een nieuwe Farah-geur. Het omarmen van de feedback van onze consumenten en hen toestaan deel te nemen aan deze zintuiglijke ervaring zal de merkidentiteit van Farah alleen maar versterken”. De Farah-geur werd geselecteerd met behulp van een testgroep van Farah-klanten. De klanten werd gevraagd hun favoriete geur te kiezen uit een selectie van vier finalistengeuren. De geselecteerde winnende geur was veruit de populairste geur onder de klantentestgroep, waardoor de geur in lijn was met het Farah-klantenprofiel.

“We zijn verheugd om de nieuwe Farah-geur exclusief samen met Superdrug en The Perfume Shop te lanceren voor oktober 2023. De geur blijft trouw aan het DNA van het merk Farah en is authentiek en individualistisch, gecreëerd in Engeland door een vooraanstaande Britse parfumeur,” verklaarde Hanna Coonagh, CEO van Fragrance Group London.

Fragrance Group London werkt nauw samen met het Farah Team-merk om iconische parfums en geuren te leveren. Vanaf het concept en de ontwikkeling tot de lancering werkt ons team samen met merken om producten te leveren die op deskundige wijze de persoonlijkheid en positionering weergeven waar Farah bekend om staat en geliefd is.

Voor meer informatie over de Farah-geur kunt u contact opnemen met Renee Samaha, hoofd Global Marketing: renee@fragrancegrouplondon.com, +44 (0) 203 948 1144.

Over Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. is een toonaangevende ontwerper, distributeur en licentiegever van een brede lijn heren- en dameskleding, accessoires en geuren van hoge kwaliteit. De collectie nette en vrijetijdsoverhemden, golfsportkleding, sweaters, nette broeken, vrijetijdsbroeken en -shorts, jeanskleding, actieve kleding, jurken en zwemkleding voor heren en dames van het bedrijf is verkrijgbaar via alle belangrijke retaildistributieniveaus. Het bedrijf bezit via zijn volledige dochterondernemingen een portfolio van nationaal en internationaal erkende merken, waaronder: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry, Manhattan®, Axist® en Farah®. Het bedrijf breidt zijn assortiment merken uit door handelsmerken van derden in licentie te nemen, waaronder: Nike® voor badkleding, Callaway®, PGA TOUR® en Jack Nicklaus voor golfkleding. Aanvullende informatie over het bedrijf is beschikbaar op http://www.pery.com.

