Zie er piekfijn uit: Perry Ellis International kondigt een nieuwe licentieovereenkomst aan voor lancering van Farah Tailoring

Het wereldwijde modehuis Perry Ellis International is verheugd een nieuwe licentieovereenkomst aan te kondigen met Baird Group Ltd., die in april van dit jaar van start ging en toezicht houdt op de Europese licentie voor Farah Tailoring, met hoogwaardige sportjassen, goed gesneden kostuumonderdelen en moderne formele kleding. Farah Tailoring heeft een collectie goed gesneden kostuums voor mensen die hun benadering ten aanzien van kleding willen verbeteren voor succes. Deze wereldwijde samenwerking brengt de onderscheidende stijl van Farah herenkleding samen met de luxueuze essentie van hedendaagse veelzijdige kantoorkleding.

Baird Group, onderdeel van de Arafa Group, is een toonaangevende wereldwijde textiel- en kledingfabrikant en -retailer gevestigd in Egypte. De groep bedient een divers wereldwijd publiek, waaronder internationale topmerken en wereldwijde retailers. Met meer dan 50 winkels in Groot-Brittannië en Europa en twee grote webwinkels, waaronder www.suitdirect.co.uk, die Britse en internationale klanten bedienen, evenals honderden belangrijke groothandelsaccounts over de hele wereld, biedt Baird Group een dynamische en flexibele relatie in productontwikkeling, inkoop en levering aan al hun partners, zowel thuis als in het buitenland om ervoor te zorgen dat we mannen altijd goed kleden (Dessing Men Well).

“Baird is verheugd om met Farah samen te werken aan de lancering van Farah Tailoring. De samenvoeging van het erfgoed en de distributie van Farah gekoppeld met het erfgoed op het gebied van ontwerp en kleermakerij en de distributie van formele kleding van Baird Group is een winnende combinatie,” aldus CEO Mark Cotter.

Oscar Feldenkreis, CEO en President van Perry Ellis International, verklaarde: “Hoogwaardige kleermakerij in de ruimte van licentiehouders is de perfecte combinatie om contact te maken met nieuwe en opkomende demografische groepen in heel Europa en daarbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat dit de merkbekendheid en de aantrekkingskracht van Farah, als tijdloos lifestyle-merk, zal vergroten.”

Farah Tailoring is momenteel verkrijgbaar bij toonaangevende winkels en online, terwijl Farah Youth in februari 2024 te koop zal zijn in gebieden in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Voor meer informatie over Farah Tailoring kunt u contact opnemen met Mark Cotter, CEO van Baird Group op mark.cotter@baird-group.co.uk, +44 (0) 1132595500

Over Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. is een toonaangevende ontwerper, distributeur en licentiegever van een brede lijn heren- en dameskleding, accessoires en geuren van hoge kwaliteit. De collectie nette en vrijetijdsoverhemden, golfsportkleding, sweaters, nette broeken, vrijetijdsbroeken en -shorts, jeanskleding, actieve kleding, jurken en zwemkleding voor heren en dames van het bedrijf is verkrijgbaar via alle belangrijke retaildistributieniveaus. Het bedrijf bezit via zijn volledige dochterondernemingen een portfolio van nationaal en internationaal erkende merken, waaronder: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry, Manhattan®, Axist® en Farah®. Het bedrijf breidt zijn assortiment merken uit door handelsmerken van derden in licentie te nemen, waaronder: Nike® voor badkleding, Callaway®, PGA TOUR® en Jack Nicklaus voor golfkleding. Aanvullende informatie over het bedrijf is beschikbaar op http://www.pery.com.

