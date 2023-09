Perry Ellis International kondigt een nieuwe licentieovereenkomst aan met Poetic Brands Limited voor lancering van Farah Youth voor SS24

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde modehuis Perry Ellis International is verheugd zijn nieuwe licentieovereenkomst met Poetic Brands Limited aan te kondigen voor de lancering van het SS24-seizoen van Farah Youth, een stijlvolle vrijetijdskledingcollectie voor jongens van 4 tot 14 jaar. Deze wereldwijde samenwerking brengt de onderscheidende stijl van Farah herenkleding samen met de speelse essentie van de hedendaagse jeugdige mode.

Oscar Feldenkreis, CEO en President van Perry Ellis International, verklaarde: “De fusie van twee bewezen creatieve, trendy modemerken is de perfecte unie om een nieuwe jonge aankomende doelgroep aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de merkbekendheid en de aantrekkingskracht van Farah, als tijdloos lifestyle-merk, zal vergroten.”

Poetic Brands maakt deel uit van de PDS Multinational Group, die gespecialiseerd is in gelicentieerde kleding voor volwassenen, kinderen en baby's, gecombineerd met ontwerpinvloeden uit de popcultuur, sport, muziek en entertainment. Hun innovatieve team van experts ontwerpt en levert prachtige multi-productassortimenten aan de grootste retailers van Europa. Daarnaast biedt Poetic Brands wereldwijde inkoopoplossingen met volledig geaccrediteerde leveringspartners, ondersteund door een toonaangevend complianceteam met een ethisch nultolerantiebeleid. “We zijn erg enthousiast over de lancering van de SS24 Farah Youth-collectie met een vernieuwde merkidentiteit die de Farah Mainline Collection volgt, om ervoor te zorgen dat onze Farah-klanten vanaf jonge leeftijd verliefd worden op het merktraject," aldus Stephanie Pisano, Brand Manager bij Farah Youth.

De Farah Youth-collectie omvat een scala aan kledingopties, waaronder trendy T-shirts, geweven shorts, badkleding, joggingbroeken, bovenkleding en vrijetijdsoverhemden. Deze samenhangende fashion-forward collectie is ontworpen om de zeer gewilde Gen Z en Alpha generaties aan te spreken en weerspiegelt het DNA van Farah mannenmode, zodat elk stuk een ongeëvenaarde stijl en uitzonderlijke kwaliteit heeft.

Farah Youth zal in februari 2024 verkrijgbaar zijn bij toonaangevende winkels en online, in gebieden in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Voor meer informatie over de Farah Youth kunt u contact opnemen met Stephanie Pisano, Farah Youth Brand Manager: Stephanie.Pisano@luminosobrands.com, +44 (0) 7754560478.

Over Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. is een toonaangevende ontwerper, distributeur en licentiegever van een brede lijn heren- en dameskleding, accessoires en geuren van hoge kwaliteit. De collectie nette en vrijetijdsoverhemden, golfsportkleding, sweaters, nette broeken, vrijetijdsbroeken en -shorts, jeanskleding, actieve kleding, jurken en zwemkleding voor heren en dames van het bedrijf is verkrijgbaar via alle belangrijke retaildistributieniveaus. Het bedrijf bezit via zijn volledige dochterondernemingen een portfolio van nationaal en internationaal erkende merken, waaronder: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry, Manhattan®, Axist® en Farah®. Het bedrijf breidt zijn assortiment merken uit door handelsmerken van derden in licentie te nemen, waaronder: Nike® voor badkleding, Callaway®, PGA TOUR® en Jack Nicklaus voor golfkleding. Aanvullende informatie over het bedrijf is beschikbaar op http://www.pery.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.