OXXO seleciona RELEX Solutions para aperfeiçoar sua previsão de demanda de produtos

MONTERREY, México--(BUSINESS WIRE)--OXXO, a maior rede de lojas de conveniência das Américas, selecionou a RELEX Solutions, provedor de soluções unificadas da cadeia de suprimentos e planejamento de varejo, para aumentar a precisão de suas previsões de demanda de produtos. A solução irá atender as 22 mil lojas da OXXO no México.

Como parte do processo de digitalização da OXXO e da preparação para expandir nos próximos anos, embarcaram em um roteiro de digitalização, ao selecionar a RELEX como sua plataforma de previsão de vendas. Esta plataforma incorpora tecnologia de Inteligência Artificial e Machine Learning, com a meta de otimizar e aumentar a acuracidade das previsões.

"Trabalhar com a OXXO é muito bom, pois nossos negócios compartilham a meta de otimizar a cadeia de suprimentos", disse Carlos Victoria, Vice-Presidente Sênior da RELEX Solutions para as Américas. "Estamos empolgados em ajudar a OXXO a atingir altos níveis de acuracidade nas previsões de demanda, que permite colher os benefícios na redução dos níveis de estoque e no aumento da disponibilidade de produtos."

Com esta iniciativa, a OXXO se reafirma como uma empresa inovadora que gera novas ideias e inovações nos produtos e serviços oferecidos para reforçar cada dia sua proposta de valor, melhorar a experiência de compra e simplificar a vida de seus clientes.

Sobre a RELEX Solutions:

A RELEX Solutions ajuda varejistas e marcas de consumo a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, ao maximizar a satisfação do cliente e minimizar custos operacionais. Nossa plataforma unificada de planejamento de varejo e cadeia de suprimentosé líder de mercado ajuda varejistas e empresas de bens de consumo a alinhar e otimizar o planejamento de demanda, mercadorias, cadeia de suprimentos e operações em toda a cadeia de valor de ponta a ponta. Impulsionamos uma disponibilidade recorde de produtos, aumento de vendas, maior sustentabilidade e o melhor retorno sobre o investimento em estoque, espaço, equipe e capacidade. Marcas líderes como Grupo DIA, GNC México, Titán Panamá, Axionlog, Supermercados Bravo, Leroy Merlon e AutoZone confiam na RELEX para otimizar sua cadeia de suprimentos e planejamento de varejo. Acesse relexsolutions.com para saber mais.

Sobre a FEMSA:

A FEMSA é uma empresa que gera valor econômico e social através de negócios e instituições, visando ser o melhor empregador e vizinho nas comunidades onde opera. Participa do setor de varejo através da Divisão de Proximidade nas Américas, que inclui a OXXO, uma rede de lojas de pequeno formato e outros formatos de varejo relacionados. Também opera na Divisão de Proximidade na Europa, que inclui a Valora, nossa unidade de varejo europeia que opera lojas de conveniência e serviços de alimentação. No setor varejista, a FEMSA também atua por meio da Divisão de Saúde, incluindo farmácias e atividades relacionadas. Além disto, há a Digital@FEMSA, que abrange iniciativas como Spin by OXXO e Spin Premia, entre outros serviços financeiros digitais. No setor de bebidas, a FEMSA opera como Coca-Cola FEMSA, a maior engarrafadora de Coca-Cola do mundo em volume de vendas. A FEMSA também atua no setor de logística e distribuição através de Negócios Estratégicos da FEMSA, que oferece soluções de refrigeração a pontos de venda e soluções de plásticos para suas próprias empresas e clientes externos. Em todas as suas unidades de negócios, a FEMSA emprega mais de 350.000 associados em 18 países. A FEMSA é membro do Índice de Sustentabilidade Dow Jones MILA Pacific Alliance, do Índice Emergente FTSE4Good e do Índice de ESG S&P/BMV Total México, entre outros índices que avaliam seu desempenho em sustentabilidade.

Sobre a Divisão de Proximidade:

A Divisão de Proximidade da FEMSA agrega valor econômico e social nos países onde opera. Administra várias redes varejistas de pequeno formato na América Latina e na Europa, incluindo lojas OXXO. Também opera estações de serviço sob a marca OXXO GAS no México, e Valora, nossa unidade de varejo europeia que opera lojas de conveniência e serviços de alimentação. Através de suas unidades de negócios, a Divisão de Proximidade da FEMSA atende diariamente mais de 13 milhões de clientes e emprega mais de 160.000 associados, ao promover práticas de inclusão, diversidade e sustentabilidade entre suas equipes para operar em harmonia com o planeta, comunidades e a cadeia de valor. Acesse femsa.com/en/business-units/proximity/oxxo/ para saber mais.

