Acticor Biotech : Approbation par l’agence de réglementaire britannique (MHRA) du protocole de l’étude LIBERATE, premier essai clinique évaluant glenzocimab dans l’infarctus du myocarde

Le 7 septembre 2023 à 18h00, l'Université de Birmingham et Acticor Biotech (Paris:ALACT) annoncent aujourd'hui l'approbation réglementaire de l'étude clinique LIBERATE.

En 2021, un partenariat a été signé entre l'Université de Birmingham et Acticor Biotech pour évaluer l'efficacité du glenzocimab dans l'infarctus du myocarde dans le cadre d'un nouvel essai clinique appelé LIBERATE. Le 24 août 2023, l'Université de Birmingham a reçu toutes les autorisations réglementaires pour lancer l'étude.

Ce nouvel essai clinique est basé sur une collaboration de longue date entre Acticor Biotech et l'Université de Birmingham. La récente publication d'un article scientifique de M. Thomas intitulé : " Amplified inhibition of atherosclerotic plaque-induced platelet activation by glenzocimab with dual antiplatelet therapy " (lien vers la publication) dans le Journal of Thrombosis and Haemostasis, a conforté le mode d'action du glenzocimab et renforcé son fort potentiel en tant que médicament antithrombotique.

L'étude LIBERATE de phase 2b, randomisée et en double aveugle, inclura plus de 200 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée. L'objectif de l'étude est d'évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab 1000 mg, par rapport au placebo, pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde après 90 jours. L'étude sera menée dans deux hôpitaux au Royaume-Uni : le Queen Elizabeth Hospital, Birmingham et le Northern General Hospital, Sheffield. Le recrutement des patients devrait commencer d'ici la fin de l'année 2023.

Le docteur Mark Thomas, Professeur agrégé de Cardiologie à l'Université de Birmingham, qui a conçu l'essai et mis en place son développement, déclare : « Nos études récentes sur le glenzocimab à l'Université de Birmingham viennent d'être publiées. Elles expliquent les mécanismes cellulaires montrant pourquoi le glenzocimab est très efficace pour réduire « l’adhésion plaquettaire", en particulier lorsqu'il est associé à des médicaments existants. Nous sommes très heureux d'avoir reçu l'approbation réglementaire pour lancer l'essai clinique LIBERATE afin d'étudier si le glenzocimab peut diminuer les phénomènes thrombotiques responsables des lésions myocardiques lors des crises cardiaques. Cette collaboration passionnante avec Acticor pourrait bénéficier à nos patients de Birmingham et de Sheffield, ainsi qu'à ceux du monde entier. »

Le Professeur Jon Townend, Cardiologue consultant dans les hôpitaux universitaires de Birmingham, professeur honorifique de cardiologie à l'Institut des Sciences Cardiovasculaires de l'Université de Birmingham, et Investigateur Principal de l'essai ajoute : « Ce nouveau médicament semble extrêmement prometteur et nous sommes ravis d'être sur le point de commencer le recrutement pour cette étude importante. »

Yannick Pletan, Directeur Médical et Directeur Général d'Acticor Biotech, commente : « Le glenzocimab a déjà présenté des résultats très prometteurs dans le traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu et nous espérons confirmer son potentiel thérapeutique dans d'autres indications d'urgence cardiovasculaire. L'étude de phase 2b LIBERATE étend le programme de développement du glenzocimab à l'infarctus du myocarde. Nous sommes ravis de collaborer avec toutes les équipes impliquées, en particulier l'Université de Birmingham, sponsor de cette étude, afin d'étendre le champ thérapeutique du glenzocimab. »

L'université de Birmingham est classée parmi les 100 meilleures institutions au monde. Ses travaux attirent à Birmingham des personnes du monde entier, notamment des chercheurs, des enseignants et plus de 6 500 étudiants internationaux originaires de plus de 150 pays.

L'université de Birmingham est membre de Birmingham Health Partners (BHP), une alliance stratégique qui dépasse les frontières institutionnelles pour convertir rapidement les résultats de la recherche dans le domaine de la santé en nouveaux diagnostics, médicaments et dispositifs pour les patients. Birmingham Health Partners est une alliance stratégique entre cinq organisations qui collaborent pour amener les innovations en matière de soins de santé jusqu'à l'application clinique : Université de Birmingham University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust Birmingham Women's and Children's Hospitals NHS Foundation Trust Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust Réseau universitaire de sciences de la santé des West Midlands



A propos d’ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Les résultats positifs de l’étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, ont confirmé le profil de sécurité et montré une réduction de la mortalité et des hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC. L’efficacité du glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans ACTISAVE une étude internationale de phase 2/3. En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le traitement de l’AVC. Cette désignation permet à la société de renforcer ses interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec les autorités réglementaires.

Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT).

Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant Acticor Biotech et ses activités. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses qu'Acticor Biotech considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y compris les risques énoncés dans le Document de référence tel qu'approuvé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro R. 22-011 le 26 avril 2022 et à l'évolution des conditions économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Acticor Biotech opère. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques dont Acticor Biotech n'a pas encore connaissance ou qu'Acticor Biotech ne considère pas comme significatifs à l'heure actuelle. La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait faire en sorte que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations d'Acticor Biotech soient matériellement différents de ces déclarations prospectives.