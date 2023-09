Gradient Denervation Technologies ottiene finanziamenti di Serie A per €14 milioni guidati da Sabadell Asabys

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Gradient Denervation Technologies (“Gradient”), azienda produttrice di dispositivi medici che ha sviluppato un'innovativa soluzione con catetere per il trattamento dell'ipertensione polmonare, ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di Serie A di €14 milioni che supporterà lo sviluppo clinico e la valutazione del catetere a ultrasuoni. A guidare il round di finanziamento è stato Asabys Partners, con il suo nuovo fondo Sabadell Asabys II; hanno partecipato anche Thuja Capital e l'investitore primario Sofinnova Partners. Gradient è stata fondata nel 2020 con un finanziamento seed di €3,5 milioni di Sofinnova MD Start, il fondo medtech acceleration dedicato della società di venture capital.

Con sede a Parigi, Gradient è fondata su un'innovazione all'avanguardia sviluppata dal Dott. Swaminadhan Gnanashanmugam e dal Dott. Jeffrey Feinstein in seno al prestigioso Stanford Biodesign Program. Nei mesi scorsi la società ha avviato uno studio clinico first-in-human.

La nuova tecnologia di Gradient mira a trattare i pazienti affetti da ipertensione polmonare riducendo l'input comprensivo nella vascolarizzazione polmonare. Il focus iniziale della società è la popolazione di pazienti con ipertensione polmonare del Gruppo 2, composta da pazienti con arresto cardiaco e associata elevata resistenza vascolare polmonare. Fino al 50% dei pazienti colpiti da arresto cardiaco ha questa patologia debilitante, con il risultato che un'ampia popolazione di pazienti non dispone di terapie approvate. Il dispositivo minimamente invasivo di Gradient, destinato all'uso nelle arterie polmonari, sfrutta l'energia terapeutica degli ultrasuoni per eseguire una procedura di denervazione.

Martin Grasse, Chief Executive Officer di Gradient, ha dichiarato: “ Sono molto lieto di accogliere Asabys Partners e Thuja Capital nel team Gradient. Oltre al capitale, questi investitori apportano in Gradient grande esperienza e una collaborazione ponderata, utili al nostro sforzo di rendere disponibile la nostra tecnologia ai pazienti”.

Sylvain Sachot, partner di Asabys Partners, ha dichiarato: "La tecnologia di Gradient ha le carte in regola per diventare un trattamento di prima categoria per i pazienti colpiti da arresto cardiaco e affetti da pressioni polmonari elevate. La società è pronta a mettere alla prova la sua tecnologia in clinica e non vediamo l'ora di unirci al management in questo viaggio entusiasmante".

Evan Castiglia, partner di Thuja Capital, ha aggiunto: "Gradient ha le potenzialità per migliorare significativamente la cura dei pazienti affetti da ipertensione polmonare dovuta a sindrome del cuore sinistro, un gruppo di pazienti con grande necessità di terapie migliori. Siamo entusiasti di poter supportare il team nello svolgimento di questa missione”.

Mano Iyer, venture partner in Sofinnova Partners, ha commentato: “ Il nostro continuo sostegno a Gradient sottolinea la missione di Sofinnova a sostegno dell'innovazione di livello mondiale. Il potenziale trasformativo che abbiamo ravvisato fin dal principio nella tecnologia esclusiva di Gradient è sempre più evidente, il che rafforza la nostra convinzione iniziale. Siamo entusiasti di collaborare con un'ampia base di investitori per rendere questa tecnologia disponibile a tutti i pazienti colpiti da arresto cardiaco e ipertensione polmonare”.

Informazioni su Gradient Denervation Technologies

Gradient Denervation Technologies ha sviluppato un dispositivo minimamente invasivo per il trattamento dell'ipertensione polmonare. Gradient sfrutta la proprietà intellettuale sviluppata alla Stanford University e dal 2020 è stata incubata da Sofinnova MD Start, un accelerator medtech con sede a Parigi che collabora attivamente con medici specialisti e imprenditori per sviluppare dispositivi medicali innovativi. Il dispositivo Gradient è destinato esclusivamente all'uso nell'ambito della ricerca e non è approvato per l'uso commerciale. www.gradientdenervation.com

Informazioni su Asabys Partners

Asabys Partners è una società di venture capital specializzata nel settore sanitario, fondata nel 2018 da Josep Ll. Sanfeliu e Clara Campàs, con la partecipazione di Alantra e il supporto di Banc Sabadell come anchor investor. Con quasi €217 milioni di AUM e 15 imprese in portafoglio (+1 in uscita), Asabys investe in società altamente innovative e all'avanguardia che coprono esigenze mediche insoddisfatte nei segmenti verticali della biofarmaceutica e dell'health tech. L'investimento della società nell'azienda deriva dai suoi veicoli Sabadell Asabys Health Innovation Investments II, FCR e Sabadell Asabys Health Innovation Investments 2B, SCR SA. L'operazione ha il sostegno dell'Unione Europea nel quadro del Fondo InvestEU. www.asabys.com

Informazioni su Thuja Capital

Thuja Capital Management (Thuja Capital) gestice diversi fondi di venture capital volti a creare e far crescere società nei campi della (bio)farmaceutica, del medtech e della sanità digitale. Oltre a generare un ritorno finanziario per i suoi investitori, gli investimenti di Thuja mirano a un effetto positivo sulla salute e sul benessere dei pazienti. Thuja aiuta medici e pazienti in tutto il mondo fornendo capitale e supporto a imprenditori coraggiosi con idee di prodotti innovativi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.thujacapital.com

Informazioni su Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società di venture capital leader in Europa nel settore delle scienze della vita, specializzata in sanità e sostenibilità. Con sedi a Parigi, Londra e Milano, la società riunisce un team di professionisti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e nello sviluppo del business. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech, da quelle precoci a quelle più avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che sostiene più di 500 compagnie e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 2,5 miliardi di Euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.sofinnovapartners.com

