Look Sharp: Perry Ellis International annuncia un nuovo accordo di licenza per il lancio di Farah Tailoring

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La casa di moda globale Perry Ellis International è felice di annunciare un nuovo accordo di licenza con Baird Group Ltd. che è stato lanciato ad aprile di quest'anno, per la supervisione della licenza europea per Farah Tailoring, che include una collezione di giacche sportive di qualità, completi eleganti e formalwear moderno. Farah Tailoring dispone di una collezione di completi eleganti pensati per chiunque voglia un vestiario di qualità e che lasci il segno. Questa collaborazione globale unisce lo stile unico del menswear di Farah con l'essenza più lussuosa dei completi di ufficio odierni.

Baird Group, una parte dell'Arafa Group, è un'azienda produttrice e rivenditrice di tessuti e accessori basata in Egitto. Il gruppo offre i propri servizi e prodotti a un audience globale, inclusi brand multinazionali rinomati e rivenditori che operano in tutto il mondo. Con oltre 50 negozi nel Regno Unito ed Europa e oltre due importanti store online, incluso www.suitdirect.co.uk, offre i propri servizi e prodotti a clienti internazionale e del Regno Unito, così come a centinaia di account importanti per il commercio all'ingrosso nel mondo. Baird Group fornisce servizi dinamici e flessibili nel product development, sourcing e delivery a tutti i propri partner, sia a livello locale, sia oltreoceano, per assicurare sempre vestiti di qualità a tutti gli uomini.

​​“Baird è felice di collaborare con Farah per il lancio di Farah Tailoring, l'unione della storia e le capacità di distribuzione dei prodotti di Farah, con il design e le competenze di tailoring, così come la distribuzione dei propri prodotti di formalwer, di Baird Groups, si rivelerà essere una combinazione vincente", afferma il CEO Mark Cotter.

Oscar Feldenkreis, CEO & President di Perry Ellis International ha così commentato: “Il tailoring di alta qualità nel mondo delle licenze è l'unione perfetta per avvicinarsi a demografiche nuove e in crescita in tutta Europa e oltre. Sono sicuro che questa collaborazione amplierà la Brand Awareness e l'interesse dei consumatori per Farah, un brand di lifestyle unico".

Farah Tailoring è attualmente disponibile presso importanti punti vendita e online, mentre i prodotti di Farah Youth saranno disponibile per l'acquisto a febbraio 2024, in territori che includono il Regno Unito e l'Europa. Per maggiori informazioni su Farah Tailoring, potete contattare Mark Cotter, CEO di Baird Group al seguente indirizzo email mark.cotter@baird-group.co.uk, +44 (0) 1132595500

Informazioni su Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. è un azienda di design, distribuzione e licensing di un'ampia collezione di abbigliamento, accessori e fragranze per uomini e donne. La collezione dell'azienda che include vestiti e magliette con stile casual, golf sportswear, maglioni, pantaloni eleganti, pantaloni con stile casual e short, jeans, abbigliamento active wear, capi di abbigliamento di vario tipo e costumi per uomini e donne, è disponibile presso tutti i punti di vendita più importanti. L'azienda, tramite le proprie sussidiarie ben riconosciute, dispone di un portfolio di brand nazionali e internazionali rinomati, che includono: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® e Farah®. L'azienda amplia la propria serie di brand con marchi in licenza da terze parti, inclusi: Nike® per i costumi da bagno e Callaway®, PGA TOUR® e Jack Nicklaus® per l'abbigliamento da golf. Maggiori informazioni sull'azienda possono essere trovate al seguente sito http://www.pery.com.

