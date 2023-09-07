百奧賽圖與Myricx達成抗體評估、選擇與授權協議，用於ADC藥物開發

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼：02315.HK）宣布與Myricx Bio（「Myricx」）達成抗體評估、選擇與授權協議，後者是專注于發現和開發用於ADC的全新選擇性細胞毒載荷的英國生物技術公司。

根據協議，Myricx將提供其專有的連接子和載荷，百奧賽圖將把它們與RenMice®來源的全人抗體偶聯，製成ADC。百奧賽圖將以服務的形式對這些ADC進行可行性測試。Myricx在行使選擇權後，將負責對其進一步開發和商業化。百奧賽圖將收到首付款，Myricx行使選擇權後，百奧賽圖將有權獲得進行中的開發和商業化里程碑付款，以及個位數淨銷售額分成。

用於這個專案的抗體是百奧賽圖開發篩選出來的具有高特異性、跨物種識別性、高親合力及良好成藥性的抗體，同時也是具有高內吞活性的抗體，適用於ADC藥物的開發。

NMT是一種將特定脂質修飾加到許多癌細胞存活關鍵蛋白靶標的酶。Myricx正在開發植基於其NMT抑制劑（NMTi）載荷化學平臺的ADC藥物管線，以解決重大腫瘤相關未被滿足的需求。這些產品已在多種實體瘤相關抗原及癌細胞系中表現出出色的臨床前藥效和安全性。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「感謝Myricx對我們抗體資產、臨床前藥物發現能力和CMC開發能力的肯定。Myricx是NMTi載荷領域的領軍企業，我們相信結合雙方優勢可以開發出具有同類首創/同類最佳潛力的ADC藥物。」

Myricx執行長Robin Carr博士表示：「我們很高興與百奧賽圖達成此項合作。百奧賽圖具有開發新型治療性抗體的開創性技術。我們相信百奧賽圖的抗體與我們植基於NMTi的創新型選擇性細胞毒載荷相結合，可以開發出同類最佳ADC，從而滿足腫瘤領域重大的臨床需求。NMT抑制劑是一類新型ADC載荷，可用於腫瘤標靶治療。基於我們積極的概念驗證資料，我們相信ADC-NMTi具有透過獨特機制選擇性殺傷腫瘤細胞的巨大潛力。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。基於百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），將單抗、雙抗和奈米抗體開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），截至2023年6月30日，百奧賽圖已簽署了50項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了42個標靶專案RenMice®平臺授權開發合作。同時百奧賽圖建立了由10項在研藥物組成的核心管線，並且已就其中多項臨床資產與外部合作夥伴建立了專案合作關係。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，進一步造福病患。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於Myricx Bio

Myricx Bio (「Myricx」)是一家英國生物技術公司，專注于發現、開發用於ADC的全新具有選擇性的細胞毒載荷。該載荷的開發基於N-豆蔻醯基轉移酶（N-myristoyltransferase, NMT）抑制劑，用於癌症治療。

NMT是一種將特定脂質修飾加到許多癌細胞存活關鍵蛋白靶標的酶。Myricx正在開發基於其NMT抑制劑（NMTi）載荷化學平臺的ADC藥物管線，以解決重大腫瘤相關未被滿足的需求。這些產品已在多種實體瘤相關抗原及癌細胞系中表現出出色的臨床前藥效和安全性。

公司位於英國倫敦，源於帝國理工學院和弗朗西斯·克里克研究所的發現，由Sofinova Partners和Brandon Capital Partners投資支援。

Myricx Bio是Myricx Pharma Limited的品牌名稱。

更多資訊請造訪www.myricxbio.com，並關注我們的LinkedIn。

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