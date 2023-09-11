Bata选择Blue Yonder来革新商品运营和补货计划

瑞士洛桑和美国亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为了实现准确的产品布局，领先的鞋业品牌Bata选择与领先的供应链解决方案提供商Blue Yonder合作，实施商品运营和补货计划的数字化转型。该公司将实施Blue Yonder基于SaaS的配货和补货解决方案，以满足不同的客户需求和业务目标。

Bata以其丰富的鞋类产品而闻名，每年销售超过1.5亿双鞋类，拥有超过5,300家门店组成的零售网络。该公司的鞋类产品销往五大洲70多个国家/地区。Bata正在努力解决如何以最佳方式配货（无论是在其个体店铺还是商业渠道）的问题，因此它向Blue Yonder求助。该解决方案将由Blue Yonder的全球专业服务部实施。

通过Blue Yonder，Bata将能够：

根据客户需求改善产品配送，将购物体验提升到新高度。

优化流程，简化操作，更高效地交付产品。

确保交付地点（无论是店铺还是商业渠道）主动补货。

Bata全球首席产品官Barbara Franceschetto表示：“在Bata，我们始终致力于提供优质鞋类产品，和Blue Yonder的此次合作与我们追求卓越的承诺完美契合。我们将与Blue Yonder一起重新定义我们的格局，在创新、可持续发展和客户满意度方面树立新标准。”

Blue Yonder的配货和补货解决方案将使Bata能够端到端地管理商品销售战略、库存计划和分销。最后会打造一个优化的流程，支持更快、更灵敏的供应链，推动更好的业务决策，并快速响应客户需求的变化。Bata将能够分销商品，与季节性分类计划无缝连接，并随着时间的推移制定智能分销计划。

Blue Yonder零售高级副总裁Vince Beacom表示：“Bata深知有效满足客户需求的重要性。他们需要一家能够满足他们当前和未来零售需求的供应链解决方案提供商。Blue Yonder解决方案将使他们能够真正改变商品配货和补货方式，以满足消费者的需求。”

其他资源：

详细了解Blue Yonder的配货和补货解决方案

关于Bata

Bata成立于1894年，以惊人的实惠价格设计时尚舒适的鞋履产品。Bata是一家家族企业，每年在5,300家零售店销售超过1.5亿双鞋，并在遍布五大洲的21个Bata制造工厂进行本地生产。

关于Blue Yonder

Blue Yonder是数字供应链转型和全渠道商务交付的全球领导者。我们的端到端认知业务平台使零售商、制造商和物流提供商能够从计划到交付，最大程度地满足客户需求。借助Blue Yonder，您将可以统一自己的数据、供应链和零售商业运营，以释放新的商业机会，并推动自动化、控制和编排，从而实现获利更丰、更可持续的业务决策。Blue Yonder——发挥你的潜能(Fulfill your Potential™)blueyonder.com

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