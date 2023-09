Quatre nouveaux projets ajoutent 13,6 M$ au carnet de commandes WTS d’H2O Innovation

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et services (WTS) a récemment remporté quatre nouveaux projets de traitement d’eau, dont deux projets industriels et deux projets municipaux. Ces nouveaux contrats, qui témoignent de la demande croissante pour des systèmes de traitement d’eau et du potentiel unique de la technologie FiberFlexMC d’H 2 O Innovation, s’élèvent à 13,6 M$ et portent le carnet de commandes de la ligne d’affaires WTS à 76,7 M$, sa valeur la plus élevée à ce jour.

Les quatre projets emploient l’osmose inverse (RO) avec un prétraitement faisant appel à la technologie d’ultrafiltration (UF) FiberFlexMC d’H 2 O Innovation. Celle-ci offre aux clients la possibilité de sélectionner les membranes d’UF qui conviennent le mieux à leurs besoins en matière de traitement d’eau et de les remplacer ultérieurement par un autre type de membrane. En effet, au cœur de la technologie FiberFlexMC se trouve un châssis polyvalent qui s’adapte à différents types de modules.

Animée par le désir d’offrir toujours plus d’options à ses clients, la Société a mis au point cette approche adaptable et pratique, qui profite à la fois aux propriétaires d’usines et aux ingénieurs. D’un côté, les propriétaires devraient bénéficier d’une plus grande flexibilité opérationnelle, car la technologie leur permet de dissocier les systèmes mécaniques et les membranes, de profiter des avancées technologiques réalisées par les différents fabricants et de faciliter le remplacement des membranes. Parallèlement, la technologie devrait permettre aux ingénieurs de simplifier les processus de conception et d’ingénierie, car elle offre de nombreuses configurations possibles et facilite les travaux d’ingénierie.

« Nous sommes très fiers de voir nos clients bénéficier de cette solution novatrice, que nous avons développée en sachant à quel point les besoins spécifiques de chaque installation peuvent varier au fil du temps. Le fait que nos clients nous confient ces projets témoigne de la nécessité de disposer de systèmes plus polyvalents et adaptables. La technologie FiberFlexMC apporte une valeur commerciale, car l’acquisition de membranes de remplacement s’avère un processus concurrentiel. L’obtention de ces quatre projets démontre bien cette réalité », a déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d’H 2 O Innovation.

Grâce à sa capacité à fabriquer des systèmes de part et d’autre de la frontière, la Société devrait être en mesure de servir davantage de clients de manière efficace et en temps opportun. Ceci est illustré par le fait que les deux nouveaux projets industriels ont été confiés à H 2 O Innovation par des clients situés dans le Kentucky (États-Unis), et à Bécancour, au Québec (Canada). Le premier projet industriel, destiné à un client confidentiel, porte sur la réutilisation d’eau. Ce dernier prévoit le traitement des eaux usées industrielles à l’aide des procédés d’UF et de RO à double passage en vue de leur réutilisation sous forme d’eau déminéralisée. Dans le cadre du deuxième contrat industriel, qu’H 2 O Innovation a obtenu auprès d’un fabricant de composantes pour batteries au lithium, la Société fournira un système qui servira à traiter l’eau du fleuve Saint-Laurent afin de fournir de l’eau ultrapure destinée à des procédés industriels. Ce système de traitement complet comprend l’UF pour le prétraitement, suivi d’un système de RO à double passage et d’une électrodéionisation (EDI) pour obtenir une eau de haute qualité. Par ailleurs, ce projet met en lumière l’importance d’avoir des installations positionnées de manière stratégique. En effet, la proximité des installations d’H 2 O Innovation à Ham-Nord par rapport au client a été un différentiateur déterminant dans l’obtention de ce contrat.

Enfin, H 2 O Innovation s’est également vu confier deux projets municipaux, tous deux dédiés au traitement de l’eau de rivière afin que les communautés de Fox Lake et Garden River, au sein de la Nation crie de Little Red River, dans le nord de l’Alberta, aient accès à de l’eau potable de qualité. Les systèmes de Fox Lake et de Garden River sont conçus pour traiter des capacités de 1,2 MGD (4 500 m3/jour) et de 0,6 MGD (2 200 m3/jour) respectivement. Ces systèmes de traitement utilisent des membranes à haute pression pour séparer efficacement le carbone organique total, assurant ainsi l’élimination des précurseurs de sous-produits de désinfection dans les sources d’eau.

« Nous avons toujours accordé une grande importance à l’approvisionnement en eau potable pour les communautés des Premières Nations. Notre modèle d’affaires place le bien-être des clients au cœur de nos préoccupations, et toute l’équipe est heureuse de contribuer à fournir des systèmes fiables pour permettre à ces communautés de bénéficier d’un accès à l’eau potable, et ce, en tout temps », a ajouté Frédéric Dugré.

Énoncés prospectifs

Les renseignements et énoncés contenus dans ce communiqué de presse ainsi que dans d’autres communications orales et écrites de la Société relatives à ses activités et/ou décrivant les objectifs, prévisions, projections, estimations, attentes ou stratégies de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « continuer », « croire », « devoir », « devrait », « évaluer », « peut », « planifier », « potentiel », « pourrait », « pouvoir », « prédire », « prévoir », « projeter » ou « si » ou d’autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, bien que ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. H 2 O Innovation tient à préciser que les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et futurs de la Société, ou de son industrie, diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés. Certains facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou les attentes décrites dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’exécution et la livraison des projets selon les délais prévus et sans coûts supplémentaires, en tenant compte des défis liés à la pénurie de main-d’œuvre et au taux d’inflation affectant les biens et services, ainsi que tout autre risque décrit dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont basés sur l’information disponible en date de sa publication et sont sujets à changements après cette date. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute intention ou obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre changement.

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.