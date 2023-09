WISE ed EB Neuro firmano un accordo esclusivo per la distribuzione della WISE Cortical Strip in Italia

MILANO--(BUSINESS WIRE)--WISE Srl, un'azienda innovativa di dispositivi medici specializzata nello sviluppo di elettrodi impiantabili avanzati per neuromonitoraggio, neuromodulazione e interfacciamento cervello-macchina (BMI), annuncia con orgoglio la firma di un accordo esclusivo con EB Neuro SpA per la distribuzione della WISE Cortical Strip (WCS®) sul mercato italiano.

EB Neuro, uno dei principali fornitori italiani di soluzioni neurofisiologiche e neurodiagnostiche all'avanguardia, si appresta a distribuire la WISE Cortical Strip, un rivoluzionario dispositivo medico monouso progettato per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio (IONM).

Con marchio CE e approvazione FDA, la WISE Cortical Strip segna il debutto della famiglia di prodotti WISEneuro® Monitoring. Questo prodotto innovativo utilizza contatti di platino estensibili incorporati in un film di silicone sottile e morbido, rendendolo estremamente ergonomico e adattabile alla superficie del cervello. A differenza degli elettrodi corticali tradizionali con dischi metallici rigidi, il design della WISE Cortical Strip garantisce una morbidezza, sottigliezza, adattabilità e stabilità uniche sulla superficie cerebrale, rivoluzionando la tecnologia di monitoraggio cerebrale.

L'efficacia della WISE Cortical Strip è stata dimostrata attraverso uno studio clinico multicentrico pre-market in Europa, noto come studio WIN (NCT03731455). Lo studio ha dimostrato la sicurezza del prodotto, prestazioni superiori in termini di impedenza elettrica in condizioni fisiologiche e un'eccezionale usabilità. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Clinical Neurophysiology (https://doi.org/10.1016/j.clinph.2022.07.497).

Commentando la partnership, Luca Ravagnan, amministratore delegato di WISE, ha espresso la sua soddisfazione affermando: "Siamo entusiasti di aver raggiunto questo accordo con EB Neuro. Combinando le caratteristiche uniche del nostro prodotto con la leadership di EB Neuro nel mercato italiano del neuromonitoraggio, si apre la strada per portare i benefici clinici del nostro prodotto a un numero ancora maggiore di pazienti."

Marco Rossi, CEO di EB Neuro, ha aggiunto: "Questa collaborazione rappresenta un passo significativo in avanti per il mercato italiano delle soluzioni avanzate di neurofisiologia. La tecnologia innovativa di WISE si allinea perfettamente con la nostra missione di fornire prodotti e servizi neurodiagnostici di prim'ordine. Insieme, forniremo ai medici uno strumento aggiuntivo e innovativo per garantire cure e risultati migliori per i pazienti."

Con questo accordo esclusivo di distribuzione, WISE ed EB Neuro sono pronte a rendere disponibile la WISE Cortical Strip ai centri clinici in tutta Italia, contribuendo a elevare lo standard di cura per i pazienti attraverso l'uso di tecnologia di monitoraggio cerebrale all'avanguardia.

Riguardo a WISE:

WISE Srl è all'avanguardia nello sviluppo di un’innovativa generazione di elettrodi per neuromonitoraggio, neuromodulazione e interfacciamento cervello-macchina, grazie alla sua Tecnologia Supersonica proprietaria.

Nei domini del neuromonitoraggio e della neuromodulazione, elettrodi e “leads” devono essere chirurgicamente impiantati su tessuti nervosi come il cervello e il midollo spinale per applicare stimoli elettrici o registrare l'attività elettrica. Sfruttando la Tecnologia Supersonica di WISE, l'azienda produce elettrodi composti da circuiti elettronici estensibili integrati in pellicole elastomeriche ultra-sottili. Di conseguenza, gli elettrodi di WISE possiedono un'ergonomia, adattabilità, morbidezza e sottigliezza eccezionali, facilitando una superiore adesione, una minima invasività e una perfetta adattabilità ai tessuti nervosi.

Oltre al neuromonitoraggio, WISE è attivamente coinvolta nella neuromodulazione e sta attualmente sviluppando la sua rivoluzionaria famiglia di prodotti WISEneuro® Modulation. Il prodotto di punta di questa serie è l’Heron® lead, un innovativo elettrodo percutaneo espandibile progettato specificamente per la Stimolazione del Midollo Spinale (Spinal Cord Stimulation - SCS). Per la prima volta, i terapisti del dolore e i neurochirurghi saranno in grado di eseguire impianti percutanei con lead SCS direzionali e conformi anatomicamente, segnando un significativo progresso nelle cure ai pazienti.

WISE è stata fondata da un team di scienziati dei materiali dell'Università di Milano e ha ricevuto finanziamenti iniziali da entità di spicco come Agite!, Atlante Seed, Atlante Ventures, b-to-v, HTGF, Xyence Capital, New Frontier e investitori privati. Inoltre, nel 2020, l'azienda ha concluso con successo un round di finanziamento di Serie C con nuovi investitori tra cui CDP Venture Capital SGR, Indaco Ventures I Fund e EUREKA! Venture SGR. Dal 2016, WISE ha stabilito il suo stabilimento produttivo a Cologno Monzese, Milano, Italia, e mantiene un ufficio a Berlino, Germania.

Per ulteriori informazioni su WISE e i suoi avanzamenti pionieristici in neurotecnologia, si prega di visitare: www.wiseneuro.com.

Riguardo a EB Neuro:

EB Neuro è un'azienda italiana specializzata in soluzioni neurofisiologiche e neurodiagnostiche avanzate. Dagli anni ‘80, è stata un attore chiave nel settore dei dispositivi medici e del software, supportando clinici, ricercatori e professionisti sanitari nella comprensione e diagnosi di disturbi neurologici.

Il focus di EB Neuro è sulla tecnologia all'avanguardia per il monitoraggio neurofisiologico, la mappatura cerebrale, la diagnosi di condizioni neurologiche e per la terapia magnetica transcranica navigata. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati in ambienti clinici, laboratori di ricerca e istituti accademici in tutto il mondo, avanzando la neuroscienza e la cura del paziente.

EB Neuro offre un portafoglio completo, tra cui attrezzature EEG, EMG, ECG, rTMS e altri dispositivi neurodiagnostici, fornendo dati accurati per condizioni come epilessia, disturbi del sonno e disturbi del movimento.

Oltre all'hardware, il suo software innovativo consente un'analisi completa dei dati e una mappatura del cervello, potenziando i professionisti medici nell'interpretazione di dati neurologici complessi.

Impegnata nella ricerca e sviluppo, EB Neuro migliora costantemente i suoi prodotti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della comunità medica. La sua dedizione all'innovazione e alla qualità l’ha collocata in una posizione di rispetto nell'industria sanitaria globale.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.ebneuro.com.