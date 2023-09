Intelsat a été choisi par Air Canada pour accroître la connectivité de sa flotte

Intelsat currently operates in-flight internet on 240 aircraft spanning Air Canada, Rouge and Air Canada Express. The new program includes IFC installations on three types of Air Canada aircraft. (Photo: Business Wire)

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Air Canada et Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), ont annoncé aujourd’hui un accord permettant à Intelsat de fournir des systèmes de connectivité pour près de 100 avions supplémentaires dans la flotte de la compagnie aérienne, y compris la nouvelle antenne à réseau électroniquement orienté (ESA) multi-orbite d’Intelsat pour les avions de la flotte de jets régionaux de la compagnie aérienne.

« Intelsat offre une connectivité en vol fiable à Air Canada et à ses passagers depuis 14 ans », a indiqué Dave Bijur, premier vice-président commercial d’Intelsat Aviation commerciale. « Le leadership d’Air Canada va se poursuivre pendant des décennies grâce à cet investissement dans la connectivité 2Ku pour la flotte 737 MAX et à la décision d’installer le service multi-orbite innovant d’Intelsat dans l’ensemble de leurs opérations de jets régionaux. »

« Les efforts et l’engagement de l’équipe d’Intelsat ainsi que de leurs partenaires de service ont fait la différence pour nous. Nous sommes persuadés qu’Intelsat offre une technologie éprouvée, une plateforme et un réseau extensibles, ainsi que la bonne vision pour l’avenir de la connectivité en vol », a indiqué Mark Nasr, Vice-président général, Marketing et numérique, d’Air Canada, et président d’Aéroplan. « Grâce à notre partenariat avec Bell, à notre échéancier d’installation de l’équipement et à notre forte conviction quant à l’importance de la connectivité en vol, nous cherchons à offrir à nos clients l’offre la meilleure et la plus constante de l’industrie. »

Intelsat assure actuellement l’exploitation de l’Internet en vol à bord de 240 aéronefs couvrant Air Canada, Rouge et Air Canada Express. Le nouveau programme comprend des installations IFC sur trois types d’avions d’Air Canada :

Boeing 737 MAX - la flotte de 40 appareils sera équipée dès cette année du système IFC 2Ku d’Intelsat.

Avions Embraer 175 et Mitsubishi CRJ-900 (actuellement installés avec le système air-sol d’Intelsat) - Les 55 avions sont actuellement exploités par le partenaire régional Jazz d’Air Canada et seront modernisés avec la nouvelle antenne ESA d’Intelsat à partir de 2024.

Le transporteur national d’Air Canada et son partenaire régional Jazz exploitent à eux deux plus de 300 appareils et ils offrent plus de vols équipés de Wi-Fi que tout autre transporteur aérien au Canada. La relation avec Intelsat sera un élément clé pour Air Canada, qui cherche à offrir à ses clients la connectivité Internet la plus rapide et la plus constante de l’industrie, dans l’ensemble de son réseau mondial.

La solution 2Ku d’Intelsat est la plus performante de l’industrie en raison de sa combinaison d’une antenne à profil bas montée sur le fuselage et d’une performance fiable sur l’aile. Les plus petits avions de la flotte régionale de la compagnie aérienne vont bénéficier de la nouvelle ESA d’Intelsat qui mesure moins de trois pouces et interopère à la fois avec la famille de satellites géostationnaires d’Intelsat et avec la constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de OneWeb. Cette stratégie permet à Air Canada d’offrir une expérience Internet à bord de la plus haute qualité disponible pour les compagnies aériennes, quel que soit l’endroit où elle vole.

À propos d’Intelsat

Les professionnels d’Intelsat, présents dans le monde entier, s’attachent à fournir des communications par satellite transparentes et sécurisées aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux grâce au réseau mondial de nouvelle génération et aux services gérés de l’entreprise. En réduisant la fracture numérique grâce à l’exploitation de l’une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler par-dessus les océans, de voir à travers les continents et d’écouter à travers le ciel afin de communiquer, de coopérer et de coexister. Depuis sa création il y a six décennies, la société est synonyme de « premières » dans l’industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. S’appuyant sur un héritage d’innovation et s’attachant à relever une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d’Intelsat ont désormais en ligne de mire les « prochaines premières » dans l’espace, alors qu’ils bouleversent le domaine et mènent la transformation numérique de l’industrie.

À propos d’Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada, le transporteur national et un membre fondateur du réseau Star Alliance, le réseau de transport aérien le plus exhaustif au monde. Air Canada offre des services réguliers directement à plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’international, sur six continents. Elle est classée quatre étoiles par Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le premier programme de fidélisation des voyageurs au Canada, dans le cadre duquel les membres peuvent gagner ou échanger des points sur le plus grand réseau de partenaires aériens au monde, composé de 45 compagnies aériennes, ainsi que sur une vaste gamme de récompenses liées aux marchandises, à l’hôtellerie et à la location de voitures. Sa division de fret, Air Canada Cargo, assure le transport de fret aérien et la connectivité pour des centaines de destinations sur six continents, au moyen des avions passagers et des avions-cargos d’Air Canada. Air Canada vise à atteindre un objectif ambitieux d’émissions nettes nulles pour l’ensemble de ses activités mondiales d’ici 2050. Les actions d’Air Canada sont cotées à la Bourse de Toronto au Canada et à l’OCTQX aux États-Unis.

