InScope-AML et Regula s’associent pour renforcer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et au-delà

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Selon une enquête de Regula*, 65% des organisations dans le monde utilisent la vérification des documents numériques comme principale méthode de contrôle de l’identité. Et 94% de celles qui ne l’ont pas encore adoptée prévoient de le faire au cours de l’année prochaine. Pour répondre à cette demande croissante de vérification d’identité en ligne, fiable et en douceur, Regula et InScope-AML unissent leurs forces pour offrir aux entreprises d’Europe et d’Afrique une solution complète et sûre de gestion de la conformité KYC et AML.

La première étape de presque toutes les procédures KYC consiste à vérifier les documents d’identité et, par conséquent, son importance est primordiale. Elle nécessite donc une technologie robuste. À la suite d’une étude de marché, InScope-AML a choisi d’intégrer Regula Document Reader SDK à sa solution existante. Ce choix permet à l’entreprise d’améliorer sa proposition et de renforcer l’identification et la vérification des documents de tous ses clients.

Partie intégrante de la solution InScope-AML, Regula Document Reader SDK lit et authentifie automatiquement les identifiants, quel qu’en soit le type ou le pays émetteur. Pour ce faire, le système s’appuie sur la base de données exclusive de modèles de documents de Regula, qui est la plus grande au monde et contient plus de 13 000 modèles provenant de 247 pays et territoires. Outre la lecture et la validation des données, la solution de Regula effectue également une vérification croisée des informations figurant dans divers champs de données des documents pour détecter d’éventuelles incohérences pouvant indiquer une fraude.

Le partenariat technologique formé par Regula et InScope-AML simplifie la conformité AML et KYC et améliore l’efficacité tout en maintenant la courtoisie de l’expérience client. Non seulement la solution InScope-AML protège les entreprises contre de graves conséquences, comme les risques financiers et en termes de réputation, mais elle les aide également à gérer intelligemment les données de leurs clients grâce à la technologie de Regula qui analyse les données du document et alerte les utilisateurs si certaines informations nécessitent une attention particulière, comme une date d’expiration qui approche ou une inadéquation entre les données fournies par le client et les données figurant sur un document.

L’intégration de Regula Document Reader SDK renforce globalement la sécurité de la solution InScope-AML. Toutes les données personnelles sont conservées dans l’environnement InScope-AML, ce qui garantit aux utilisateurs finaux un contrôle total sur les informations sensibles. Cette fonctionnalité permet ainsi aux utilisateurs de déployer la solution sur site, d’où une amélioration renforcée de la confidentialité des données et des mesures de sécurité.

Invité à commenter ce partenariat, Matt Rizzo, PDG d’InScope-AML, a déclaré : « Ces dernières années, InScope-AML s’est taillé une solide réputation en simplifiant la conformité AML et en aidant les entreprises de huit pays à automatiser leurs processus AML pour rester à jour en termes de conformité. Notre partenariat avec Regula renforce encore l’exhaustivité du niveau de vérification et améliore considérablement la qualité des données. »

« Aujourd’hui, presque toutes les entreprises sont confrontées au devoir de conformité. Pour remplir cette obligation, il est crucial de trouver une solution fiable basée sur la technologie et les ressources nécessaires à l’organisation correcte du processus tout en offrant une expérience utilisateur agréable et sans heurt. Nous sommes heureux de nous associer à InScope-AML et de participer à cette transformation où la conformité n’est plus un fardeau mais devient une couche intelligente supplémentaire de protection contre la fraude », a déclaré Ihar Kliashchou, responsable de la technologie chez Regula.

* Commandée par Regula, l’enquête a été réalisée en ligne par Sapio Research en décembre 2022 et janvier 2023 auprès de 1 069 décideurs responsables de la détection/prévention de la fraude dans les secteurs des services financiers (y compris la banque et la FinTech), des technologies, des télécommunications et de l’aviation. La zone géographique des répondants comprenait l’Australie, la France, l’Allemagne, le Mexique, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.

À propos de InScope-AML

InScope-AML a pour mission de rendre la conformité anti-blanchiment (AML) et le processus d’intégration de la clientèle (KYC) simples et efficaces, tout en offrant une expérience agréable à vos clients.

Forts de la puissance combinée de Cleverbit Software et d’Agilis IT Business Solutions, de notre équipe de plus de 60 développeurs et de nos experts en réglementation anti-blanchiment d’argent, nous avons créé une solution qui peut s’adapter aux besoins de toute opération, à un prix abordable pour les entreprises de toutes tailles.

Pour plus d’informations, visiter le site Web : inscope-aml.com.

À propos de Regula

Grâce à notre expérience plus que trentenaire de la recherche médico-légale et à notre bibliothèque de modèles de documents – la plus riche au monde – nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification de documents et de biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus d’un millier d’organisations et 80 autorités de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ni la rapidité.

Regula a été nommée « Fournisseur représentatif » dans le 2022 Gartner® Market Guide for Identity Proofing and Affirmation.

Pour plus d’informations, visiter le site Web : regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.