Entravision et le leader africain des services de streaming musical Boomplay forment un partenariat de ventes publicitaires au Kenya

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--Entravision annonce aujourd’hui avoir été nommé partenaire de choix pour les ventes publicitaires de Boomplay, la plateforme de streaming musical numéro 1 en Afrique. Grâce à ce partenariat, Entravision représentera Boomplay pour l'ensemble des ventes publicitaires et la gestion de comptes au Kenya.

Boomplay est un service de streaming musical de premier plan fourni par Transsnet Music Limited, et est disponible dans le monde entier sur mobile via le Google Play Store pour Android, l'App Store pour iOS ainsi que sur le web via www.boomplay.com. Boomplay compte plus de 98 millions d’utilisateurs actifs mensuels en Afrique, pour un catalogue musical de plus de 100 millions de titres.

« Nous sommes fiers de nous associer à Boomplay et d’apporter aux marques locales et internationales une solution pour atteindre de nouvelles audiences en Afrique. L’adoption et la croissance continue de la plateforme en Afrique montrent les grandes opportunités que la musique offre à l’écosystème numérique. Nous sommes heureux de lancer une nouvelle représentation de la plateforme technologique dans le portefeuille d’Entravision en Afrique, et je suis convaincu que nos opérations commerciales, notre réseau et notre plateforme axée sur les résultats soutiendront la croissance des annonceurs », déclare Julian Jordaan, président d’Entravision en Afrique.

Boomplay a remporté le prix de la Meilleure application africaine aux Apps Africa Awards 2017. Le service permet à ses utilisateurs de diffuser et de télécharger leurs chansons et vidéos préférées, ainsi que de souscrire un abonnement mensuel pour accéder à des fonctionnalités premium telles que le streaming sans publicité. Boomplay a pour objectif de permettre à l’écosystème musical africain de libérer son plein potentiel et de permettre aux annonceurs de se connecter à son vaste public africain.

Sherly Luo, directrice du développement commercial de Boomplay : « Notre objectif est de devenir un service de streaming musical, mais nous ambitionnons également d'être l'acteur incontournable de l’ensemble de l’écosystème musical pour la musique africaine. Les utilisateurs avec des abonnements freemium recevront des publicités de marque pendant l'utilisation de notre service. C’est dans ce modèle que le partenariat avec Entravision, notre partenaire de ventes publicitaires au Kenya, entre en jeu pour s’assurer que les marques et les utilisateurs bénéficient d’une expérience commerciale optimale. »

Boomplay autonomise l’écosystème musical africain par le biais de divers partenariats avec les parties prenantes et d'initiatives de soutien sectoriel. La société travaille sans relâche pour s’assurer que l’écosystème musical africain atteigne son plein potentiel.

À propos d'Entravision en Afrique

Entravision en Afrique est une entreprise de médias en ligne et de technologie publicitaire avec une expérience approfondie du secteur publicitaire en Afrique. Depuis 23 ans, l’entreprise représente les plus grands annonceurs et les plus grandes plateformes d’Afrique et aide les marques mondiales à toucher les consommateurs et à stimuler l’impact commercial. Avec pour mission de connecter les annonceurs aux marques et les marques aux consommateurs, Entravision en Afrique aide les marques à atteindre un public à grande échelle grâce à son partenariat exclusif avec des plateformes de premier plan telles que TikTok, Anzu, Triton Digital et bien d’autres. Entravision en Afrique est une unité commerciale d’Entravision, un chef de file mondial de la publicité, des médias et des solutions ad-tech reliant les marques aux consommateurs en représentant les meilleures plateformes et annonceurs.

Pour en savoir plus sur nos offres média, marketing et technologiques, rendez-vous sur entravisionafrica.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Boomplay

Boomplay est un service de streaming musical fourni par Transsnet Music Limited. Le service est disponible dans le monde entier sur mobile via le Google Play Store pour Android, l'App Store pour iOS et sur le web via www.boomplay.com. Boomplay compte plus de 98 millions d’utilisateurs actifs mensuels, pour un catalogue musical de plus de 100 millions de titres.

