Air Canada选择Intelsat扩大机队网络连接服务

Intelsat目前在Air Canada、Rouge和Air Canada Express的240架飞机上运营机上互联网服务。新项目包括IFC在Air Canada的三种飞机上安装的设备。（照片：美国商业资讯）

Intelsat目前在Air Canada、Rouge和Air Canada Express的240架飞机上运营机上互联网服务。新项目包括IFC在Air Canada的三种飞机上安装的设备。（照片：美国商业资讯）

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Air Canada和Intelsat今天宣布达成一项协议，Intelsat将会为该航空公司机队中近100架额外的飞机提供网络连接系统，其中该航空公司支线喷气机队中的飞机将会采用Intelsat全新的多轨道电子操纵阵列（ESA）天线。Intelsat运营着世界上规模首屈一指的综合卫星和地面网络，并且是行业领先的机上网络连接服务（IFC）提供商。

Intelsat Commercial Aviation高级商业副总裁Dave Bijur表示：“14年来，Intelsat一直在为Air Canada及其乘客提供可靠的机上网络连接服务。Air Canada将会在未来几十年继续保持行业领先地位，这要归功于对737 MAX机队2Ku网络连接技术的投资，以及在其支线喷气式飞机中安装Intelsat创新的多轨道服务的决定。”

Air Canada负责营销和数字化的执行副总裁兼Aeroplan总裁Mark Nasr表示：“Intelsat团队及其服务合作伙伴的努力和承诺为我们带来了切实的改变。我们相信，Intelsat会为我们提供经过验证的技术、可扩展的平台和网络，以及未来机上网络连接的远大前景。通过我们的Bell合作伙伴关系、设备安装时间安排以及对机上网络连接重要性的坚定信念，我们不断寻求为客户提供行业中最好、最稳定的产品。”

Intelsat目前在Air Canada、Rouge和Air Canada Express的240架飞机上运营机上互联网服务。新项目包括IFC在Air Canada的三种飞机上安装的设备：

波音737 MAX飞机——从今年开始，这一由40架飞机组成的机队将配备Intelsat的2Ku IFC系统。

Embraer 175和Mitsubishi CRJ-900飞机（目前安装了Intelsat的空对地系统）——这55架飞机目前由Air Canada的Jazz地区合作伙伴运营，并将会从2024年开始升级配备Intelsat的新型ESA天线。

Air Canada的旗舰航空公司及其地区合作伙伴Jazz航空公司共同运营着300多架飞机，他们提供的配备无线网络的航班比加拿大任何其他航空公司都要多。随着Air Canada寻求在其全球网络中为其客户提供业内最快、最稳定的互联网连接服务，与Intelsat的合作伙伴关系将会成为一股关键的推动力量。

Intelsat的2Ku解决方案是业界领先的技术，因为它结合了机身安装的低剖面天线和在机翼上运行的可靠性能。该航空公司支线喷气机队中的小型飞机将会受益于Intelsat的新型ESA 技术，其高度不到3英寸，可在Intelsat的地球静止卫星系列和OneWeb的近地轨道（LEO）卫星星座上进行互操作。这一战略使Air Canada无论在哪里飞行，都能为乘客提供航空业中最高质量的机上互联网体验。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过该公司的下一代全球网络和托管服务，为政府、非政府组织和商业客户提供无缝、安全的卫星通信。Intelsat通过运营世界上规模和先进程度名列前茅的卫星编队和网络连接基础设施，弥合了数字领域的鸿沟，使人们及其工具能够跨越海洋进行通信，跨越大陆放眼观看，在天空中进行聆听，从而实现沟通、合作和共存。自60年前成立以来，该公司一直是卫星行业为客户和整个地球服务的“第一”的代名词。依靠创新的传承，专注于应对新一代的挑战，随着他们颠覆这一领域，引领行业数字化转型，Intelsat的团队成员现在将目光投向了太空领域的“下一个第一”。

关于Air Canada

Air Canada是加拿大最大的航空公司、该国的旗舰航空公司，也是世界上最全面的航空运输网络Star Alliance的创始成员。Air Canada直接为加拿大、美国和国际六大洲的180多个机场提供定期航班服务。它拥有Skytrax的四星排名。Air Canada的Aeroplan计划是加拿大首屈一指的旅行常客计划，其会员可以在由45家航空公司组成的世界上最大的航空合作伙伴网络上赚取或兑换积分，并且还可以通过各种商品、酒店和租车服务获得奖励。其货运部门Air Canada Cargo使用Air Canada的客机和货机为六大洲的数百个目的地提供空运服务和中转服务。Air Canada计划到2050年在其全球运营的所有业务中实现净零排放的宏伟目标。Air Canada的股票在加拿大TSX和美国OCTQX公开交易。

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