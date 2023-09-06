Air Canada選擇Intelsat來提供更好的機隊連接服務

Intelsat目前在240架飛機上提供機上網際網路連接服務，涵蓋Air Canada、Rouge及Air Canada Express。這項新計劃將在三種Air Canada機型上安裝IFC系統。(圖片：美國商業資訊)

Intelsat目前在240架飛機上提供機上網際網路連接服務，涵蓋Air Canada、Rouge及Air Canada Express。這項新計劃將在三種Air Canada機型上安裝IFC系統。(圖片：美國商業資訊)

維吉尼亞州麥克林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intelsat是全球最大的綜合衛星和地面網絡運營商與領先的機上連接(IFC)提供商之一，該公司與Air Canada今天宣布達成協議，由Intelsat為Air Canada機隊的另外近100架飛機提供連接系統，包括為Air Canada支線噴氣機隊的飛機提供Intelsat的新型多軌道電子定向陣列(ESA)天線。

Intelsat商業航空高級副總裁Dave Bijur表示：「14年來，一直由Intelsat為Air Canada及其乘客提供可靠的機上連接服務。Air Canada決定加大對737 MAX機隊2Ku連接的投資，以及在支線營運飛機安裝Intelsat創新的多軌道服務，這些決策將有助於確保Air Canada在未來幾十年繼續保持領先地位。」

Air Canada行銷和數位執行副總裁兼Aeroplan總裁Mark Nasr表示：「Intelsat團隊及其服務合作夥伴的努力和承諾對我們來說意義重大。對於Intelsat提供成熟技術、可擴展平台和網路，以及對機上連接的未來願景，我們充滿信心。我們希望憑藉與Bell的合作、設備安裝計劃以及對機上連接重要性的堅定信念，為客戶提供業界最佳、最穩定的服務。」

Intelsat目前在240架飛機上提供機上網際網路連接服務，涵蓋Air Canada、Rouge及Air Canada Express。這項新計劃將在三種Air Canada機型上安裝IFC系統：

波音737 MAX飛機 – 機隊的40架飛機將從今年開始配備Intelsat的2Ku IFC系統。

Embraer 175和Mitsubishi CRJ-900飛機（目前已安裝Intelsat的地對空系統）– 這55架飛機目前由Air Canada的地區夥伴Jazz營運，將在2024年開始升級，安裝Intelsat的新型ESA天線。

Air Canada作為加拿大國家航空公司與其地區夥伴Jazz共同營運超過300架飛機，就配備Wi-Fi的航班數量而言，他們擁有的數量比加拿大其他航空公司都多。Air Canada希望在其全球網路中為客戶提供業內最快速、最穩定的網際網路連接，與Intelsat的合作將成為推動這一目標實現的關鍵因素。

Intelsat的2Ku解決方案在業界處於領先地位，因為它實現了機身安裝的超薄天線與可靠機翼效能的結合。Air Canada支線噴氣機隊中的小型飛機將受益於Intelsat的新型ESA天線，該天線高度不到三吋，可與Intelsat的地球同步衛星系列和OneWeb的低地球軌道(LEO)衛星星座進行互通操作。藉由這一策略，無論飛行地點如何，Air Canada能夠在其飛行範圍內提供最高品質的機上網際網路連接體驗。

關於Intelsat

Intelsat的全球專業團隊透過該公司的新一代全球網路和託管服務，向政府、非政府組織和商業客戶提供無縫且安全的衛星通訊。Intelsat經管其在全球以規模和先進稱著的衛星群及連接性基礎設施，彌合數位鴻溝，幫助人群跨越五湖四海通話、聆聽、溝通、合作和共存。自六十年前成立以來，該公司一直是衛星產業的尖兵，不懈地為客戶和地球服務。一貫秉持創新理念、致力解決新一代挑戰的Intelsat團隊現著眼於太空領域，矢志締造突破性佳績，顛覆並引領這個產業的數位轉型。

關於Air Canada

Air Canada是加拿大最大的航空公司，是加拿大的國家航空公司，也是全球最全面的航空運輸網路星空聯盟的創始成員。Air Canada提供直飛加拿大、美國和全球六大洲180多個機場的定期航班服務。Air Canada獲得了Skytrax的四星評級。Air Canada的Aeroplan計劃是加拿大頂級的旅遊積分計劃，會員可以在由45家航空公司組成的全球最大航空合作夥伴網路中賺取或兌換積分，還可以取得各種商品、酒店和租車獎勵。Air Canada Cargo是Air Canada的貨運部門，利用Air Canada的客機和貨機提供空運服務，連接全球六大洲的數百個目的地。Air Canada制定了在2050年之前實現全球營運淨零排放的目標。Air Canada股票在加拿大多倫多證券交易所(TSX)和美國的非紐約證券交易所(OCTQX)公開交易。

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