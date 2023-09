ReAlta Life Sciences annuncia una presentazione importante al European Respiratory Society 2023 International Congress

NORFOLK, Va.--(BUSINESS WIRE)--ReAlta Life Sciences, Inc. è un'azienda di biotech clinical-stage impegnata nell'usare la potenza del sistema immunitario per contrastare e risolvere situazioni come malattie rare e malattie infiammatorie acute potenzialmente letali. L'azienda ha oggi annunciato che presenterà ulteriori dati clinica dal proprio test clinico in Phase 1b effettuato con volontari sani sul RLS-0071: tale presentazione avverrà presso l'European Respiratory Society 2023 International Congress che si terrà a Milano, in Italia, tra il 9-13 settembre del 2023. RLS-0071, l'inibitore di complemento con innate capacità anti-infiammatorie candidato come prodotto dell'azienda, è in fase di sviluppo come trattamento per la hypoxic ischemic encephalopathy e altre malattie rare e acute di natura infiammatoria.

Il test clinico Phase 1b (Protocollo RLS-0071-103; NCT05351671) è uno studio di tipo proof-of-mechanism (POM) progettato per stabilire la translatability del RLS-0071 da modelli di malattie dovute a ferite ai polmoni e altre inasprimenti acuti polmonari negli animali agli umani, tramite l'inibizione l'infiammazione mediata dai neutrofili al livello dei tessuti. I nuovi dati raccolti saranno presentati dal Prof. Dr. Jens M. Hohlfeld, Division Director di Airway Research presso il Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (Hannover, Germania) e Lead Investigator dello studio clinico Phase 1b.

Dettagli della presentazione:

Titolo Studio sulla sicurezza ed efficacia di RLS-0071 sui Neutrofili e mediatori dell'infiammazione nella fase 1b Inhaled LPS Autori Jens M. Hohlfeld, Olaf Holz, Meike Müller, Saskia Carstensen, Linda Dell, Jessica Goss, Pam Hair, Philipp Badorrek, Kenji Cunnion, Ulrich Thienel Presentazione PS-6 in Poster Area; Allianz MiCo Convention Centre, Level +2, Hall 4 Sessione Sessione 68 (PA608) – From bench to bedside: translational studies in airway diseases Data/Orario 10 settembre, domenica - 08:00 – 09:30am GMT+2

Informazioni su ReAlta Life Sciences

ReAlta Life Sciences, Inc. è un'azienda di biotech clinical-stage impegnata nell'usare la potenza del sistema immunitario per contrastare e risolvere situazioni come malattie rare e malattie infiammatorie acute potenzialmente letali. I peptidi EPICC dell'azienda sono basati su ricerche effettuate sull'astrovirus umano, l'HAstV-1, che causa particolari gastroenteriti limitate e non infiammatorie rispetto agli altri virus. Le ricerche sono effettuate tramite l'inibizione dei componenti innati del sistema immunitario. I peptidi terapeutici di ReAlta fanno leva proprio su questi meccanismi tipici dei virus per ribilanciare i processi di complemento e infiammazione che avvengono nel corpo. Il processo di produzione aziendale è guidato da RLS-0071, che ha ricevuto l'autorizzazione da parte della IND e l'Orphan Drug Designation dalla U.S. Food and Drug Administration e l'European Medicines Agency per il trattamento della hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) nei neonati. L'azienda è stata fondata nel 2018 ed è situata a Norfolk, in Virginia. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito www.realtalifesciences.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.