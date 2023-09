Maxion Wheels et Antric unissent leurs forces pour faire progresser la mobilité des vélos cargo électriques

MUNICH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, le plus grand producteur mondial de roues, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec le fabricant allemand de vélos cargo électriques Antric. En tant que seul fournisseur de roues de l’Antric One, le vélo cargo lourd à quatre roues d’Antric, Maxion Wheels a développé une solution de roues en acier rentable et optimisée pour la logistique urbaine.

« Les vélos cargo électriques ont des exigences distinctes en matière de roues en raison du poids de la batterie, de la charge de transport, des empattements allongés et des options de pneus disponibles », explique Ralf Duning, vice-président de l’ingénierie mondiale chez Maxion Wheels. « En nous appuyant sur nos capacités de développement de produits et de production, nous avons conçu une roue en acier à jante étroite pour la production en série qui améliore non seulement les performances et la fiabilité du vélo, mais contribue également à la durabilité urbaine. »

Le savoir-faire en matière d’ingénierie et de test de Maxion Wheels garantit aux utilisateurs de vélos cargo électriques une qualité optimale et les roues les plus résistantes du marché. Entièrement conformes aux normes et réglementations de test de l’industrie, ses procédures de validation méticuleuses soulignent la fiabilité inégalée des roues.

Ce partenariat entre Maxion Wheels et Antric ouvre la voie à des solutions de roues standardisées sur le marché en pleine évolution des vélos cargo, améliorant ainsi l’efficacité et la rentabilité globales.

Moritz Heibrock, fondateur d’Antric, ajoute : « Notre partenariat avec Maxion Wheels marque une étape stratégique dans l’évolution de nos solutions de vélos cargo électriques. La synergie entre notre vision et leurs prouesses techniques est sur le point de conduire à des améliorations significatives en matière de logistique urbaine écologique. »

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d’Iochpe-Maxion S.A., est le premier fournisseur mondial de roues en acier et en aluminium. Notre expertise en matière de faibles émissions de carbone et nos conceptions économes en énergie aident les voitures, les bus, les camions et les remorques à réellement réduire leur empreinte carbone. Nos équipes mondiales diversifiées et notre culture inclusive alimentent chaque progrès que nous réalisons.

Maxion Wheels travaille avec des constructeurs mondiaux de véhicules sur roues pour des applications de mobilité personnelle, de transport, d’agriculture, de défense et tout-terrain. Nos 10 000 employés opèrent sur 31 sites dans 14 pays sur cinq continents, y compris des centres techniques de pointe en Amérique, en Europe et en Asie. Ensemble, nous produisons plus de 50 millions de roues par an, ce qui fait de nous le plus grand producteur et fournisseur de roues au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Maxion Wheels à l’adresse www.maxionwheels.com.

À propos d’Antric

Antric GmbH, qui fait partie de Cenntro Group, est l’un des fabricants de vélos cargo les plus avancés et est basé en Allemagne. L’Antric One est un vélo cargo très convivial, durable et robuste, conçu pour un usage professionnel dans la logistique, la gestion d’installations, les municipalités, la location et bien d’autres domaines. Avec sa conception fonctionnelle sophistiquée et ses performances supérieures, le vélo cargo Antric One facilite simplement le transport écologique. Pour plus d’informations sur Antric, rendez-vous sur www.antric.de. www.antric.de.

Pour en savoir plus, envoyez un e-mail à Maxion Wheels à l’adresse contactus@maxionwheels.com.

