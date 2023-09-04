Maxion Wheels和Antric携手推进电动货运车的移动性

德国慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的车轮生产商Maxion Wheels今天宣布与德国电动货运车制造商Antric建立合作伙伴关系。作为Antric的四轮重型货车Antric One的唯一车轮供应商，Maxion Wheels已开发出一种经济高效的钢制车轮解决方案，该方案针对城市物流进行了优化。

Maxion Wheels全球工程副总裁Ralf Duning解释道：“由于电池重量、货物装载量、加长轮距和可选轮胎的不同，电动货运车对车轮的要求也各不相同。利用我们的产品开发和生产能力，我们设计了一种可以批量生产的窄边钢制车轮，它不仅提高了货运车的性能和可靠性，还有助于城市的可持续发展。”

Maxion Wheels的工程和测试技术诀窍可确保电动货运车用户获得最高质量和最坚固的车轮。一丝不苟的验证程序完全符合行业测试标准和规范，彰显了车轮无与伦比的可靠性。

Maxion Wheels与Antric的合作为不断发展的货运车市场提供了标准化车轮解决方案，提高了整体效率和成本效益。

Antric创始人Moritz Heibrock补充道：“我们与Maxion Wheels的合作代表了我们在推进电动货运车解决方案方面的战略举措。我们的愿景与他们的技术实力之间的协同作用必定将推动绿色城市物流的切实发展。”

关于MAXION WHEELS

Iochpe-Maxion S.A.旗下的Maxion Wheels是全球领先的钢制和铝合金车轮供应商。我们的低碳专长和节能设计帮助汽车、公共汽车、卡车和拖车切实实现碳减排。我们多元化全球团队和包容性文化帮助我们实现每一次进步。

Maxion Wheels与全球汽车制造商合作，开发用于个人出行、交通、农业、国防和非公路应用的车轮。我们的1万名员工分布在五大洲14个国家的31个地点，其中包括位于美洲、欧洲和亚洲的最先进的技术中心。我们每年生产超过5000万个车轮，使我们成为全球最大的车轮生产商和供应商。如需了解更多信息，请访问Maxion Wheels网站：www.maxionwheels.com。

关于Antric

Antric GmbH隶属于Cenntro Group，是德国最先进的货运车制造商之一。Antric One是一款非常易于使用、耐用、坚固的货运车，专为物流、设施管理、市政、租赁和许多其他领域的专业用途而设计。Antric One货运车功能设计先进，性能优越，让绿色运输变得更简单。如需了解有关Antric的更多信息，请访问www.antric.de。

如需了解更多信息，请通过电子邮件与Maxion Wheels联系：contactus@maxionwheels.com。

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