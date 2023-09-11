横河电机为澳大利亚Yuri绿氢项目提供能源管理系统

Yuri项目设施在第0阶段竣工时的概念图。位于前景的是YPF现有的氨厂，位于后景的是太阳能发电厂。（来源：ENGIE S.A.）

Yuri项目设施在第0阶段竣工时的概念图。位于前景的是YPF现有的氨厂，位于后景的是太阳能发电厂。（来源：ENGIE S.A.）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社(TOKYO: 6841)宣布，其子公司横河电机澳大利亚公司收到Monford Group公司的订单，为Yuri绿氢项目（以下简称Yuri项目）的初始阶段（“第0阶段”）提供能源管理系统（EMS），该项目正在澳大利亚建设工业规模的可再生氢气生产综合体。

Yuri项目位于西澳大利亚州的皮尔巴拉地区，由Yuri运营有限公司负责。Yuri运营有限公司是ENGIE Renewables Australia公司和三井物产株式会社的合资企业。这些设施由工程设计、采购、施工和调试（EPCC）公司Technip Energies和Monford Group构成的联合企业负责建设。项目将建造一个18兆瓦的太阳能发电厂、一个8兆瓦的电池储能系统（BESS）和一个10兆瓦的电解槽。该设施使用无碳太阳能，每年能生产640吨绿氢。氢气将作为原料，用于在附近的一家合成氨厂生产绿色氨，该氨厂由Yara Pilbara Fertiser公司（YPF）运营。YPF是Yara International（雅苒国际）的全资子公司，雅苒国际是全球最大的氮基矿物肥料生产商之一。

横河电机澳大利亚公司将提供能源管理系统（EMS），用于控制太阳能发电厂、电池储能系统（BESS）和电解槽。该能源管理系统由横河电机集团公司PXiSE Energy Solutions公司开发。它将与综合控制系统（ICS）相结合，后者专注于协同信息服务器解决方案。横河电机还将根据另一合同为该项目的第0阶段提供协同信息服务器解决方案*1。一旦安装并集成这些系统，Yuri设施的可再生能源生产将根据附近氨厂的运营需求、天气及其他因素，实现自主管理，确保连续的稳定性和发电质量。

PXiSE的电网控制解决方案在西澳大利亚州的Horizon Power项目中受到了高度评价*2。Horizon Power服务于全球最大的电力供应领域。在Onslow成功推出后，另外34个Horizon Power微电网也将采用此解决方案。此外，项目方还评估了横河电机澳大利亚公司的技术卓越中心提供技术支持和工程服务的能力，该中心位于西澳大利亚州珀斯，具有多年为澳大利亚各行各业提供尖端解决方案的经验。

横河电机高级副总裁兼公司能源与可持续发展业务总部和全球销售总部负责人Koji Nakaoka在评论横河电机参与该项目时表示：“在系统密切集成的世界中，我们将基于系统体系（SoS）的概念，提供高附加值的解决方案，包括集成工厂控制和能源管理系统，为客户的ESG管理做出贡献，实现复杂电力系统的及时控制。”

*1 横河电机为澳大利亚绿氢项目提供综合控制系统 - 澳大利亚首次使用绿氢作为氨生产原料 - https://www.yokogawa.com/cn/news/press-releases/2022/2022-11-30-01/

*2 Horizon Power和PXiSE Energy Solutions成功运营全球首个100%纯太阳能加储能社区电网 https://pxise.com/horizon-power-and-pxise-energy-solutions-successfully-operate-worlds-first-100-solar-plus-storage-only-community-grid/

PXiSE DERMS将用于34个 Horizon Power微电网中 https://pxise.com/pxise-derms-used-in-34-horizon-power-microgrids/

关于横河电机集团

横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用，帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。横河电机于1915年在东京成立，拥有17,000多名员工。它通过遍布60个国家的129家公司的全球网络，致力于实现可持续发展的社会。垂询详情请访问：www.yokogawa.com。

本新闻稿中的公司、组织、产品、服务和标识等名称是横河电机或其各自所有者的注册商标或商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。