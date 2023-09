MONACO DI BAVIERA, Germania--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, il più grande produttore di ruote e cerchioni, ha oggi annunciato la propria collaborazione con Antric, il produttore tedesco di cargo bike elettriche. Come unica azienda fornitrice di ruote per le heavy cargo bike a quattro ruote di Antric, ovvero l'Antric One, Maxion Wheels ha sviluppato come prodotto una ruota in acciaio economica e vantaggiosa per ottimizzare la logistica urbana.

“Le cargo bike elettriche hanno dei requisiti specifici per le ruote per via del peso delle loro batterie, il carico da portare, il passo fra le ruote e le opzioni per le gomme", spiega Ralf Duning, Vice President Global Engineering a Maxion Wheels. “Facendo leva sulle nostre capacità di sviluppo e produzione dei prodotti, abbiamo progettato una ruota in acciaio a cerchio stretto per la produzione in serie che non solo va a migliorare le performance delle bici e la loro affidabilità, ma che contribuisce anche alla sostenibilità urbana".

