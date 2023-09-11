橫河電機為澳洲 Yuri綠氫專案提供能源管理系統

Yuri專案在第0階段竣工時的概念圖 前方是Yara Pilbara 肥料公司現有的氨廠，後方是太陽能發電廠 (來源：ENGIE S.A.)

Yuri專案在第0階段竣工時的概念圖 前方是Yara Pilbara 肥料公司現有的氨廠，後方是太陽能發電廠 (來源：ENGIE S.A.)

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 橫河電機株式會社(TOKYO: 6841) 宣佈，其子公司澳洲橫河公司收到Monford Group公司的訂單，為Yuri綠氫專案（以下簡稱Yuri專案）的初始階段（“第0階段”）提供能源管理系統EMS，該專案正在澳洲進行工業規模的可再生氫氣生產綜合體。

Yuri專案位於澳洲西部的皮爾巴拉地區，由ENGIE Renewables Australia Pty Ltd 和 三井物產株式會社Mitsui & Co., Ltd的合資公司：Yuri Operations Pty Ltd負責，並由Technip Energies 和 Monford Group Pty Ltd組成的工程、採購、建設和調試（EPCC）聯合企業建造這些設施，包括一個18兆瓦的太陽能發電廠、一個8兆瓦的電池能源儲存系統（BESS）和一個10兆瓦的電解槽。

這個設施將利用carbon-free 太陽能每年生產多達640噸綠色氫氣，會用於附近Yara Pilbara 肥料有限公司氨廠的原料。Yara Pilbara 肥料公司是Yara International的全資子公司，Yara International是世界上最大的氮基礦物肥料生產商之一。

澳洲橫河公司將提供EMS能源管理系統，用於控制太陽能發電廠、電池儲能系統（BESS）和電解槽。該能源管理系統由橫河電機集團旗下PXiSE Energy Solutions公司開發，與資訊伺服器解決方案CI Server的綜合控制系統（ICS）相結合。橫河電機將根據另外一個合約為該專案的第0階段提供協同資訊伺服器解決方案*1。一旦安裝並整合這些系統，Yuri設施的可再生能源生產將可依據附近氨廠的營運需求、天氣及其他因素，實現自主管理，確保連續的穩定性和發電品質。

PXiSE的電網控制解決方案在澳洲西部的Horizon Power專案中受到了高度評價*2。Horizon Power是澳洲國營電力公司，為澳洲西部住宅、工業和商業客戶提供電力及資源開發。Onslow成功推出後，另外34個Horizon Power微電網也將採用此解決方案。位於澳洲西部的澳洲橫河公司技術中心，具有多年為澳洲各行各業提供尖端解決方案的經驗，在這次專案提供的技術支援和工程能力也受到業主好評。

橫河電機高級副總裁兼公司能源與永續發展業務總部和全球銷售總部負責人Koji Nakaoka在評論橫河電機參與該專案時表示：“在系統密切整合的世界中，我們將基於系統體系（System of Systems，SoS）的概念，提供高附加值的解決方案，包括結合工廠控制和能源管理系統，為客戶的ESG管理做出貢獻，實現複雜電力系統的即時控制。”

*1 橫河電機為澳洲綠氫專案提供綜合控制系統 - 澳洲首次使用綠氫作為氨生產原料 - https://www.yokogawa.com/tw/news/press-releases/2022/2022-11-30-01/

*2 Horizon Power 和 PXiSE Energy Solutions 成功運轉全球首座100%純太陽能加儲能社區電網 https://pxise.com/horizon-power-and-pxise-energy-solutions-successfully-operate-worlds-first-100-solar-plus-storage-only-community-grid/

PXiSE DERMS 將用於34個 Horizon Power微電網中 https://pxise.com/pxise-derms-used-in-34-horizon-power-microgrids/

關於Yokogawa 橫河電機集團

橫河電機為能源、化工、材料、製藥和食品的客戶提供測量、控制和資訊領域的先進解決方案。橫河電機藉由有效應用數位化技術，協助客戶解決日益複雜的生產、資產和供應鏈優化等問題，實現自主運營。橫河電機於1915年在東京成立，擁有17,000多名員工，遍佈60個國家的129家公司的全球網路，致力於實現可持續發展的社會。詳情請造訪：www.yokogawa.com

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