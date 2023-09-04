Maxion Wheels和Antric攜手推進電動貨運車的移動性

德國慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的車輪生產商Maxion Wheels今天宣布與德國電動貨運車製造商Antric建立合作夥伴關係。Maxion Wheels是Antric的四輪重型貨車Antric One的唯一車輪供應商，其已開發出一種經濟高效的鋼制車輪解決方案，該方案針對城市物流進行了最佳化。

Maxion Wheels全球工程副總裁Ralf Duning解釋道：「由於電池重量、貨物裝載量、加長輪距和可選輪胎的不同，電動貨運車對車輪的要求也各不相同。利用我們的產品開發和生產能力，我們設計了一種可以批量生產的窄邊鋼制車輪，它不僅提高了貨運車的效能和可靠性，還有助於城市的永續發展。」

Maxion Wheels的工程和測試訣竅可確保電動貨運車用戶獲得最高品質和最堅固的車輪。一絲不苟的驗證流程完全符合產業測試標準和規範，彰顯了車輪無與倫比的可靠性。

Maxion Wheels與Antric的合作為不斷發展的貨運車市場提供了標準化車輪解決方案，提高了整體效率和成本效益。

Antric創辦人Moritz Heibrock補充道：「我們與Maxion Wheels的合作代表了我們在推進電動貨運車解決方案方面的策略舉措。我們的願景與他們的科技實力之間的綜效必定將推動綠色城市物流的切實發展。」

關於MAXION WHEELS

Iochpe-Maxion S.A.旗下的Maxion Wheels是全球首屈一指的鋼制和鋁合金車輪供應商。我們的低碳專長和節能設計可幫助汽車、公共汽車、卡車和拖車切實達成碳減排。我們多元化全球團隊和包容性文化促進了我們的每一次進步。

Maxion Wheels與全球汽車製造商合作，開發用於個人出行、交通、農業、國防和非公路應用的車輪。我們的1萬名員工分佈在五大洲14個國家的31個地點，其中包括位於美洲、歐洲和亞洲的最先進的科技中心。我們每年生產超過5000萬個車輪，使我們成為全球最大的車輪生產商和供應商。如欲瞭解更多資訊，請造訪Maxion Wheels網站：www.maxionwheels.com。

關於Antric

Antric GmbH隸屬於Cenntro Group，是德國最先進的貨運車製造商之一。Antric One是一款非常易於使用、耐用且堅固的貨運車，專為物流、設施管理、市政、租賃和許多其他領域的專業用途而設計。Antric One貨運車功能設計先進，效能優越，讓綠色運輸變得更簡單。如欲瞭解有關Antric的更多資訊，請造訪www.antric.de。

如欲瞭解更多資訊，請透過電子郵件與Maxion Wheels聯絡：contactus@maxionwheels.com。

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