Yokogawa liefert Energiemanagementsystem für Yuri-Wasserstoffprojekt in Australien

Conceptual drawing showing the Yuri project facilities at the completion of phase 0. The existing YPF ammonia plant is in the foreground and the solar plant is in the background. (Source: ENGIE S.A.)

Conceptual drawing showing the Yuri project facilities at the completion of phase 0. The existing YPF ammonia plant is in the foreground and the solar plant is in the background. (Source: ENGIE S.A.)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Die Yokogawa Electric Corporation (TOKIO: 6841) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Yokogawa Australia von der Monford Group Pty Ltd. mit der Lieferung eines Energiemanagementsystems (EMS) für die Anfangsphase („Phase 0“) des Yuri Green Hydrogen Project („Yuri“) beauftragt wurde. Das Projekt betrifft den Bau einer Anlage für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in industriellem Umfang in Australien.

Das Yuri-Projekt befindet sich in der Region Pilbara in Westaustralien und wird von Yuri Operations Pty Ltd, einem Joint-Venture von ENGIE Renewables Australia Pty Ltd und Mitsui & Co., Ltd, durchgeführt. Der Anlagenbau steht unter der Leitung eines Konsortiums der Engineering-Procurement-Construction-Commissioning-Unternehmen (EPCC) Technip Energies und Monford Group Pty Ltd. Nach der Fertigstellung umfasst das Projekt eine 18-Megawatt-Solarstromanlage, ein 8-Megawatt-Akkuspeichersystem (BESS) und einen 10-Megawatt-Elektrolyseur. Die Anlage wird in der Lage sein, mit kohlenstofffreier Sonnenenergie 640 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren, der als Rohstoff für die Erzeugung von grünem Ammoniak in einer benachbarten Ammoniakanlage verwendet werden soll, die von Yara Pilbara Fertiliser Pty Ltd (YPF) betrieben wird. YPF ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Yara International ASA, einem der weltweit größten Erzeuger stickstoffbasierter Mineraldüngemittel.

Yokogawa Australia wird ein EMS für die Steuerung der Solarstromanlage, des BESS und Elektrolyseurs liefern, das von PXiSE Energy Solutions LLC, einem Unternehmen der Yokogawa-Gruppe, entwickelt wird. Das EMS wird mit einem integrierten Kontrollsystem (ICS) kombiniert, in dessen Mittelpunkt der Collaborative Information Server steht, eine Lösung, die ebenfalls von Yokogawa für die Phase 0 des Projekts unter einem separaten Vertrag bereitgestellt wird*1. Wenn diese Systeme installiert und integriert wurden, wird die Produktion von erneuerbarer Energie in der Yuri-Anlage autonom verwaltet, um unter Berücksichtigung der Betriebsanforderungen der benachbarten Ammoniakanlage, der Witterung und anderer Faktoren eine stabile Versorgung und gleichmäßige Stromqualität sicherzustellen.

Die Netzkontrolllösungen von PXiSE haben sich bereits in einem Projekt von Horizon Power in Westaustralien bestens bewährt*2. Horizon Power bedient die weltweit größte Stromversorgungsregion und nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme in Onslow werden die Lösungen in 34 weiteren Mikrostromnetzen von Horizon Power eingeführt. Des Weiteren hat sich auch das Technical Excellence Center von Yokogawa Australia in Perth (Westaustralien) bei der Bereitstellung technischer Unterstützung und Dienstleistungen bewährt, die durch langjährige Erfahrung in der Bereitstellung modernster Lösungen für zahlreiche Branchen in Australien untermauert werden.

In einer Stellungnahme zur Teilnahme von Yokogawa an diesem Projekt sagte Koji Nakaoka, Senior Vice President von Yokogawa und Leiter der Geschäftsbereiche Energy & Sustainability Business Headquarters and Global Sales Headquarters des Unternehmens: „In einer Welt, in der Systeme immer stärker integriert werden, basierend auf dem Konzept eines Systems von Systemen (SoS), werden wir unserem Kunden durch die Bereitstellung wertsteigernder Lösungen beim ESG-Management helfen, darunter die Integration von Anlagensteuerungs- und Energiemanagementsystemen, um die zeitgerechte Kontrolle komplexer Energiesysteme zu ermöglichen.“

*1 Yokogawa wird ein integriertes Steuerungssystem für ein australisches Wasserstoffprojekt bereitstellen. Erstmalige Nutzung von grünem Wasserstoff in Australien als Rohstoff für die Ammoniakproduktion - https://www.yokogawa.com/news/press-releases/2022/2022-11-30-01/

*2 Horizon Power und PXiSE Energy Solutions betreiben das weltweit erste erfolgreiche kommunale Stromnetz mit 100-prozentiger Solarstromerzeugung und Speicherung https://pxise.com/horizon-power-and-pxise-energy-solutions-successfully-operate-worlds-first-100-solar-plus-storage-only-community-grid/

PXiSE DERMS werden in 34 Mikrostromnetzen von Horizon Power eingesetzt https://pxise.com/pxise-derms-used-in-34-horizon-power-microgrids/

Über Yokogawa

Yokogawa bietet fortschrittliche Lösungen im Bereich der Mess-, Steuerungs- und Informationstechnik für Kunden aus verschiedensten Branchen wie z. B. der Energieindustrie, der chemischen Industrie, der Werkstoff-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Optimierung von Produktion, Vermögenswerten und Lieferketten durch den wirksamen Einsatz digitaler Technologien, die den Übergang zu autonomen Abläufen ermöglichen.

Yokogawa wurde 1915 in Tokio gegründet und engagiert sich mit mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem globalen Netzwerk von 129 Unternehmen an Standorten in 60 Ländern für eine nachhaltigere Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com

Die in dieser Mitteilung genannten Namen von Unternehmen, Organisationen, Produkten, Dienstleistungen und Logos sind eingetragene Marken bzw. Marken der Yokogawa Electric Corporation oder der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.