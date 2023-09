Eutelsat noue un partenariat avec le fonds Spacetech de Karista

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Karista et Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) (Paris:ETL) annoncent un nouveau partenariat stratégique ; Eutelsat devient un nouveau souscripteur au sein du fonds Spacetech de la société de gestion. Karista disposera ainsi de moyens supplémentaires pour tirer le meilleur parti de l’accélération inédite de l’économie spatiale.

Pour Eutelsat, cette collaboration renforce son lien étroit avec les jeunes pousses innovantes du secteur, et partictipe au développement d’un riche écosystème spatial à la pointe de la technologie spatiale en France et en Europe. L’arrivée du leader des opérateurs de satellites confirme l’intérêt croissant des Satcom pour la transformation profonde de cet écosystème et l’émergence d’une nouvelle économie de l’espace avec des applications nouvelles.

Depuis septembre 2021, le fonds Spacetech de Karista investit dans de jeunes entreprises françaises et européennes qui développent des solutions liées à la révolution de la Spacetech avec des tickets allant de 1 à 5 millions d’euros en seed/series A. Sa cible de prédilection : les start-ups à fort potentiel qui participent à la construction des nouvelles infrastructures au sol, en orbite et s’appuient sur l’explosion des données disponibles pour construire les solutions innovantes et transformatrices des industries et divers secteurs de l’économie. Son équipe d’investisseurs dédiés soutient des entreprises ayant un impact dans tous types de secteurs économiques avec un soucis de souveraineté et de durabilité (assurance, finance, agriculture, énergie, transports, environnement, télécommunications, sécurité, etc.).

En moins de deux ans, Karista a activement déployé le fonds en investissant dans 7 sociétés de la Spacetech:

Miratlas (mai 2022) : Offre des solutions uniques pour assurer des liaisons optiques continues et sécurisées entre la terre et l'espace

(mai 2022) : Offre des solutions uniques pour assurer des liaisons optiques continues et sécurisées entre la terre et l'espace Leanspace (juin 2022) : « Plateforme-as-a-service » de segment sol pour digitaliser le cycle de vie des missions spatiales via le cloud

(juin 2022) : « Plateforme-as-a-service » de segment sol pour digitaliser le cycle de vie des missions spatiales via le cloud Cysec (octobre 2022) : Fournit des solutions de confidential computing pour sécuriser les applications contenant des données hautement sensibles dans des secteurs tels que l’espace, les infrastructures critiques, le Edge, la santé ou la défense.

(octobre 2022) : Fournit des solutions de pour sécuriser les applications contenant des données hautement sensibles dans des secteurs tels que l’espace, les infrastructures critiques, le Edge, la santé ou la défense. Heex Technologies (novembre 2022) : Plateforme de gestion de données en temps réel et dans les systèmes embarqués permettant la transition du Big Data au Smart Data

(novembre 2022) : Plateforme de gestion de données en temps réel et dans les systèmes embarqués permettant la transition du Big Data au Smart Data Bfore.Ai (novembre 2022) : Développe des solutions de cybersécurité prédictive, identifiant les cyberattaques avant même qu’elles ne se produisent, en s’appuyant sur l’IA et l’analyse comportementale.

(novembre 2022) : Développe des solutions de cybersécurité prédictive, identifiant les cyberattaques avant même qu’elles ne se produisent, en s’appuyant sur l’IA et l’analyse comportementale. Look Up Space (juin 2023) : Développe une solution globale de radar de surveillance spatiale permanente, en temps réel, fiable et fournit des données et services de seécurité spatiale

(juin 2023) : Développe une solution globale de radar de surveillance spatiale permanente, en temps réel, fiable et fournit des données et services de seécurité spatiale ConstellR (juillet 2023) : Grâce à une infrastructure spatiale propriétaire, ConstellR ouvre la voie à la mesure physique et précise des ressources terrestres afin d'évaluer la santé de la végétation et des sols à un niveau sans précédent

Ce positionnement unique d’investisseur VC dans la Spacetech avait permis de rassembler des investisseurs institutionnels de premier plan ainsi que le CNES, sponsor du fonds, et plusieurs industriels du domaine ou d’industries impactées par le spatial. Avec ce partenariat, Eutelsat fait le choix fort d’un fonds de la Spacetech à la pointe et apporte une dimension clé aux opérations satellites ainsi qu’une vision unique des infrastructures spatiales et des services dans le secteur des télecommunications. C’est dans l’ADN même d’Eutelsat, pionnier du spatial, de continuer à innover en collaborant et en développant des synergies avec toutes les parties prenantes du secteur.

Eutelsat, forte de sa flotte de satellites géostationnaires, s’est en effet illustrée depuis quarante ans comme précurseur dans ses choix technologiques pour fournir de nouvelles offres et services de diffusion vidéo et données, des services aux gouvernements et connectivité fixe et mobile à des diffuseurs, des opérateurs de télécommunication et aux clients finaux, particuliers et entreprises. En même temps, Eutelsat nourrit des liens étroits avec les jeunes pousses innovantes du secteur, et crée des ponts, des partenariats et des synergies avec plusieurs d’entre elles. Eutelsat a d’ailleurs approfondi cette culture de l’innovation avec l’annonce du projet de rapprochement avec OneWeb, une constellation pionnière de satellites en orbite basse : une offre unique hybride GEO/LEO va ainsi voir le jour.

Avec ce nouveau partenariat stratégique, Eutelsat renforce son rôle de catalyseur et d’accélérateur d’innovations dans le domaine spatial.

Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat Communications, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer au développement de jeunes entreprises françaises et européennes qui offrent de nouvelles solutions et services dans le secteur spatial. En nouant ce partenariat avec le fonds SpaceTech de Karista, Eutelsat renforce ses liens étroits avec les start-ups du NewSpace, et surtout, permet à d’ambitieux projets innovants de se concrétiser et de voir le jour. In fine c’est bien l’ensemble de l’écosystème spatial européen qui bénéficie de cette riche dynamique porteuse d’avenir.»

« C’est avec une très grande fierté que toute l’équipe d’investissement du fonds Spacetech accueille l’arrivée d’Eutelsat parmi ses souscripteurs. Cette annonce vient confirmer l’intérêt croissant des grands acteurs historiques des satcoms pour un marché en mutation et en très forte expansion qui présente des relais de croissance potentiels pour les industriels. C’est aussi un gage de reconnaissance pour notre équpe qui, au quotidien, cherche à créer et à partager la performance dans un secteur particulier, en plein développement technologique », commente Olivier Dubuisson, Président de Karista.

A propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

A propos de Karista

Fondée en 2001 et ayant déjà investi dans plus de 100 entreprises, Karista est une plateforme européenne de gestion venture dont la mission est de créer et de partager de la performance financière grâce à la technologie mise au service de la société. A travers ses fonds thématiques en santé, santé digitale, spacetech et numérique, Karista co-construit l’histoire de jeunes entreprises qui lèvent des barrières technologiques. Leur objectif : changer réellement la donne sur leurs marchés avec des solutions profondément innovantes. Partenaire stratégique des entrepreneurs, Karista fédère une équipe stable et établie d’investisseurs expérimentés. Ces derniers sont reconnus pour leur expertise, leur compréhension opérationnelle, leur sens de la curiosité et leur engagement concret.

