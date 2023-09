ICCPP ODM+ a remporté deux Muse Design Gold Awards et reste à la pointe de la tendance créative en matière de design

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Récemment, les lauréats des MUSE Design Awards 2023, connus sous le nom de Oscar du design, ont été annoncés, et l'e-cigarette écologique Cyclo de ICCPP ODM+ et SPEEX X1, l'un des produits d'affichage de la série à double bobine et écran de SPEEX, se sont distingués et ont remporté les Gold Awards de Muse Design parmi près de 40 000 œuvres dans le monde entier, grâce à leur vision avancée de la mondialisation, leur design innovant centré sur l'utilisateur et leurs concepts durables de prise en charge à la fois des êtres humains et de la nature.

MUSE Design Awards a été fondé en 2015 par International Awards Associates (IAA), une association internationale de prix de design établie de longue date aux États-Unis, et est l'un des prix internationaux les plus influents dans le domaine du design créatif mondial. Les prix ont toujours été réputés pour leur système d'évaluation rigoureux et leurs normes de qualité élevées. Ils visent à cultiver, promouvoir et reconnaître l'excellence dans le domaine du design mondial et à promouvoir le développement de l'industrie du design mondial à un niveau plus élevé.

ICCPP ODM+ a remporté les deux prix d'or du design en une seule fois lors de son premier concours, ce qui a non seulement confirmé son leadership mondial en matière de design, de concepts et d'inspirations de produits innovants orientés vers l'avenir, mais a également reconnu la force de l'approche centrée sur l'utilisateur du groupe ICCPP pour approfondir l'innovation et favoriser le développement de l'industrie de l'e-atomisation, et a même établi une nouvelle référence pour les marques mondiales en matière de design de produits d'e-cigarette.

Il est entendu que SPEEX X1, l'un des lauréats du prix Gold Award, est un produit phare indépendant et innovant de la série de technologies de chauffage SPEEX, doté d'une grande capacité, d'une double bobine et d'un écran d'affichage de ICCPP ODM+, mentionné en août. Il s'agit d'une combinaison unique de la conception à double bobine avec des modèles de travail à double sortie et de la technologie de chauffage de type fusée de SPEEX, ainsi que du design arrondi de petites dimensions, extrêmement compact et esthétique, superposé à l'écran surdimensionné de 0,73 pouces affichant le niveau d'e-liquide et la puissance restante, SPEEX X1 atteint un équilibre parfait entre la saveur, la vapeur, l'esthétique et l'esprit de l'utilisateur.

Cyclo, l'autre lauréat du Muse Design Gold Awards, est un nouveau produit de 2 ml lancé par ICCPP ODM+ à VAPER EXPO UK2023 en mai. Compte tenu de la tendance mondiale en faveur d'un concept à faible émission de carbone et respectueux de l'environnement, associée aux préoccupations profondes des utilisateurs du monde entier concernant les problèmes environnementaux de plus en plus graves causés par la prévalence des e-cigarettes jetables, ainsi que la réalité de l'application de la nouvelle loi européenne sur les piles et de certaines lois sur la protection de l'environnement, ICCPP ODM+ a développé de manière innovante Cyclo, la première solution au monde d'e-cigarettes jetables doubles, un produit respectueux de l'environnement. Grâce à l'application innovante de matériaux dégradables en PLA, associée à des structures internes sans plomb et sans soudure, à une conception modulaire et entièrement automatisée, ainsi qu'à l'esthétique d'une forme simple, arrondie et portable, et à l'intégration créative des concepts de détachabilité et de biodégradabilité, Cyclo est en avance sur l'industrie pour atteindre l'équilibre entre la portabilité, l'art et la recyclabilité pour les utilisateurs.

Ces deux produits primés ne sont qu'un petit microcosme de la philosophie de ICCPP ODM+ en matière de conception centrée sur l'homme et l'utilisateur. À l'ICCPP, nous pensons que la conception n'est pas seulement une question d'esthétique, mais qu'elle doit aussi améliorer l'expérience de l'utilisateur, répondre à ses besoins et créer un lien plus significatif entre les personnes, la société et la nature. À l'avenir, ICCPP ODM+ continuera à s'engager dans l'innovation continue, à mener la tendance du design, à créer des produits d'e-cigarette de plus en plus excitants et de qualité supérieure, et à apporter une vie e-atomisée plus saine et plus heureuse aux adeptes du vapotage du monde entier.

