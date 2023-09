 A Yokogawa fornecerá sistema de gestão de energia para o projeto Yuri Green Hydrogen na Austrália

Desenho conceitual mostrando as instalações do projeto Yuri na conclusão da fase 0. A planta de amônia YPF existente está em primeiro plano e a planta solar está em segundo plano. (Fonte: ENGIE S.A.)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia que sua subsidiária Yokogawa Australia recebeu um pedido da Monford Group Pty Ltd. para o fornecimento de um sistema de gestão de energia (SGE) para a fase inicial (“fase 0”) do projeto Yuri Green Hydrogen, que está construindo um complexo de produção de hidrogênio renovável em escala industrial na Austrália.

O projeto Yuri está sendo empreendido na região da Austrália Ocidental pela Yuri Operations Pty Ltd, um empreendimento conjunto (joint venture) entre a ENGIE Renewables Australia Pty Ltd e a Mitsui & Co., Ltd. Um consórcio formado pelas empresas de engenharia, aquisição, construção e comissionamento (EPCC) Technip Energies e Monford Group Pty Ltd. está construindo estas instalações, que consistirão em uma usina de energia solar de 18 megawatts, um sistema de armazenamento de energia de bateria de 8 megawatts (BESS) e um eletrolisador de 10 megawatts. Por meio do uso de energia solar de carbono zero, esta instalação será capaz de produzir até 640 toneladas de hidrogênio verde por ano. O hidrogênio será utilizado como matéria-prima para a produção de amônia verde em uma planta de amônia adjacente operada pela Yara Pilbara Fertiliser Pty Ltd (YPF). A YPF é uma subsidiária integral da Yara International ASA, que é um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes minerais à base de nitrogênio.

Para o controle da usina de energia solar, do BESS e do eletrolisador, a Yokogawa Austrália fornecerá um SGE desenvolvido pela empresa PXiSE Energy Solutions LLC do Yokogawa Group. Este SGE será combinado com um sistema de controle integrado (ICS) centrado na solução de Servidor de Informações Colaborativas que a Yokogawa também deve fornecer para a fase 0 deste projeto, por meio de um contrato separado*1. Quando estes sistemas forem instalados e integrados, a produção de energia renovável da instalação da Yuri será gerida de forma autônoma para garantir a estabilidade e a qualidade de energia consistentes com base nos requisitos operacionais da planta de amônia adjacente, do tempo e de outros fatores.

As soluções de controle de rede da PXiSE já foram altamente avaliadas no projeto da Horizon Power na Austrália Ocidental*2. A Horizon Power atende a maior área de abastecimento de energia do mundo e, após uma implementação bem-sucedida em Onslow, as soluções serão adotadas em 34 microrredes adicionais da Horizon Power. Além disso, também foi avaliada a capacidade do Centro de Excelência Técnica da Yokogawa Austrália em Perth, Austrália Ocidental, de oferecer suporte técnico e serviços de engenharia apoiados por muitos anos de experiência no fornecimento de soluções de última geração para um grande número de indústrias na Austrália.

Ao comentar sobre a participação da Yokogawa neste projeto, Koji Nakaoka, vice-presidente sênior da Yokogawa e chefe da sede de Negócios de Energia e Sustentabilidade e da sede de Vendas Globais da empresa, disse: “Em um mundo em que os sistemas estão ficando intimamente integrados, com base no conceito de sistema de sistemas (SoS), vamos contribuir para a gestão ESG de nossos clientes ao oferecer soluções de alto valor agregado, incluindo a integração de sistemas de controle de plantas e gestão de energia para permitir o controle oportuno de sistemas de energia complexos”.

*1 A Yokogawa fornecerá o sistema de controle integrado para projeto australiano de hidrogênio verde - Primeiro uso na Austrália do hidrogênio verde como matéria-prima para produção de amônia – https://www.yokogawa.com/news/press-releases/2022/2022-11-30-01/

*A Horizon Power e a PXiSE Energy Solutions operam com sucesso a primeira rede comunitária 100% apenas solar mais armazenamento do mundo https://pxise.com/horizon-power-and-pxise-energy-solutions-successfully-operate-worlds-first-100-solar-plus-storage-only-community-grid/

PXiSE DERMS utilizado em 34 microrredes Horizon Power https://pxise.com/pxise-derms-used-in-34-horizon-power-microgrids/

