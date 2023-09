Yokogawa va fournir le système de gestion de l’énergie pour le projet Yuri Green Hydrogen en Australie

Conceptual drawing showing the Yuri project facilities at the completion of phase 0. The existing YPF ammonia plant is in the foreground and the solar plant is in the background. (Source: ENGIE S.A.)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce que sa filiale Yokogawa Australie a reçu une commande de Monford Group Pty Ltd. relative à la fourniture d’un système de gestion de l’énergie (EMS) pour la phase initiale (« phase 0 ») du projet Yuri Green Hydrogen (ci-après Yuri), qui construit un complexe de production d’hydrogène renouvelable à l’échelle industrielle en Australie.

Le projet Yuri est entrepris dans la région de Pilbara en Australie occidentale par Yuri Operations Pty Ltd, une coentreprise entre ENGIE Renewables Australia Pty Ltd et Mitsui & Co., Ltd. Un consortium - composé des entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC) Technip Energies et Monford Group Pty Ltd. - construit ces installations, qui comprendront une centrale solaire de 18 mégawatts, un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 8 mégawatts et un électrolyseur de 10 mégawatts. Grâce à l’énergie solaire sans carbone, cette installation pourra produire jusqu’à 640 tonnes d’hydrogène vert par an. L’hydrogène sera utilisé comme matière première pour produire de l’ammoniac vert dans une usine d’ammoniac adjacente exploitée par Yara Pilbara Fertilizer Pty Ltd (YPF). YPF est une filiale en propriété exclusive de Yara International ASA, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’engrais minéraux à base d’azote.

Pour le contrôle de la centrale solaire, du BESS et de l’électrolyseur, Yokogawa Australie fournira un EMS développé par la société du groupe Yokogawa, PXiSE Energy Solutions LLC. Cet EMS sera combiné à un système de contrôle intégré (ICS) centré sur la solution Collaborative Information Server que Yokogawa fournira également pour la phase 0 de ce projet, dans le cadre d’un contrat distinct*1. Une fois ces systèmes installés et intégrés, la production d’énergie renouvelable de l’installation Yuri sera gérée de manière autonome pour garantir une stabilité et une qualité d’énergie constantes en fonction des exigences de fonctionnement de l’installation d’ammoniac adjacente, des conditions météorologiques et d’autres facteurs.

Les solutions de contrôle de réseau de PXiSE ont déjà été très favorablement accueillies lors d’un projet Horizon Power en Australie occidentale*2. Horizon Power dessert la plus grande zone d’alimentation électrique au monde et, après un déploiement réussi à Onslow, ces solutions seront adoptées dans 34 micro-réseaux Horizon Power supplémentaires. En outre, la capacité du centre d’excellence technique de Yokogawa Australie basée à Perth, en Australie occidentale, à fournir une assistance technique et des services d’ingénierie appuyés par de nombreuses années d’expérience dans la fourniture de solutions de pointe à un large éventail d’industries en Australie a également été évaluée.

Concernant la participation de Yokogawa à ce projet, Koji Nakaoka, vice-président du groupe Yokogawa,Directeur de la filière énergie et développement durable et Directeur des ventes, au niveau mondial, déclare : « Dans un monde dans lequel les systèmes sont de plus en plus étroitement intégrés, sur la base du concept de système des systèmes (SoS), nous contribuerons à la gestion ESG de nos clients en proposant des solutions à haute valeur ajoutée, notamment l’intégration de systèmes de contrôle-commande et de gestion de l’énergie pour permettre le contrôle en temps utile de systèmes électriques complexes. »

