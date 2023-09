Hoffmann Green signe son premier contrat de licences en Arabie Saoudite avec le Groupe Shurfah

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature avec le Groupe Shurfah d’un contrat de licences exclusif d’une durée de 22 ans en vue de construire plusieurs unités Hoffmann Green en Arabie Saoudite afin d’accompagner la décarbonation du secteur de la construction sur ce territoire.

Un contrat exclusif de licences de 22 ans pour bénéficier des technologies 0% clinker d’Hoffmann Green et répliquer une première usine sur le modèle vertical de H2 en Arabie Saoudite

Le Groupe Shurfah, conglomérat saoudien dont le patrimoine immobilier a dépassé 13 800 000 logements et plus de 6 milliards de riyals d'investissement, a signé un contrat de licences d’une durée de 22 ans pour pouvoir financer, construire et exploiter des unités de production Hoffmann Green et commercialiser en exclusivité sur l’ensemble du territoire saoudien les ciments décarbonés Hoffmann Green. Une première cimenterie 0% clinker sera construite dès 2024 en Arabie Saoudite et sera une réplique d’H2.

L’ingénierie et le process de production seront réalisés par IBAU Hambourg, contractant général allemand avec qui, pour rappel, Hoffmann Green a signé en juin 2022 un contrat de partenariat exclusif pour accompagner la construction des unités Hoffmann à l’international. Cette unité verticale ainsi que toutes les suivantes seront construites intégralement à base de ciment Hoffmann Green.

En contrepartie du transfert industriel et technologique et de cette exclusivité, Hoffmann Green percevra de la part de Shurfah un droit d’entrée et de royalties annuelles fixes et variables basées sur le chiffre d’affaires généré par la commercialisation des ciments Hoffmann en Arabie Saoudite.

L’objectif est d’accompagner la transition écologique du secteur de la construction saoudien grâce à l’implantation de plusieurs usines verticales produisant du ciment Hoffmann Green

Au-delà de cette première usine, l’objectif de ce contrat est de dupliquer plusieurs usines H2 sur le territoire saoudien. Dans le cadre de son plan national de transformation économique « Vision 2030 », l’Arabie Saoudite fait de la transition écologique une priorité de développement, notamment sur le marché conséquent et en plein effervescence de la construction qui est porté par les nombreux projets de Smart Cities. Grâce à leurs futures usines, Hoffmann Green et Shurfah ont pour ambition d’accompagner la décarbonation du secteur du bâtiment de l’Arabie Saoudite et d’aider le pays à accélérer sa trajectoire vers la neutralité carbone.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Quelques semaines seulement après la signature d’un préaccord, nous concrétions notre engagement avec la signature de ce contrat de licences avec Shurfah, un acteur majeur de la construction en Arabie Saoudite. Après la Suisse et le Royaume-Uni, nous poursuivons notre déploiement à l’international dans le but d’accompagner, à travers ce nouveau contrat, le projet ambitieux « Vision 2030 » du royaume et de participer à la décarbonation de leur industrie du bâtiment grâce à la construction de plusieurs de nos unités sur leur territoire et à la commercialisation de notre ciment 0% clinker. »

Abdullah Al Majed, Fondateur et Président du Conseil d'administration de Shurfah Holding, précise : « L’Arabie Saoudite a annoncé viser la neutralité carbone d’ici à 2060. Afin de satisfaire ses ambitions écologiques, Shurfah s’efforce de contribuer au développement durable de l'économie saoudienne et à la réalisation de la vision 2030. Dans ce cadre, nous sommes fiers de nous associer à Hoffmann Green qui nous permettra de construire nos prochains chantiers de manière durable. La construction de la première usine verticale en 2024 n’est qu’un début avant, nous l’espérons, la duplication de plusieurs unités sur l’ensemble du territoire national. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE SHURFAH

Depuis 1944, l'héritage historique de la famille en matière de développement immobilier s'étend à plus de 13 800 000 logements et plus de 6 milliards de riyals d'investissements. Ces dernières années, M. Abdullah Al Majed a diversifié les investissements de Shurfah Holding conformément à la vision 2030 du Royaume, avec des participations dans plus de 40 entreprises via la holding. En plus de son activité principale dans l'immobilier, Shurfah étend ses activités aux secteurs stratégiques de l'industrie du développement durable, des services financiers et de l'éducation.

La vision de Shurfah est de contribuer au développement durable de l'économie saoudienne et à la réalisation de la vision 2030 en construisant un conglomérat d'entreprises leaders sur le marché.

L’objectif de Shurfah est de construire un portefeuille d'investissements durables, en capitalisant sur notre approche sectorielle ciblée, nos partenariats à long terme et la solide expérience de notre équipe.

Shurfah s’efforce de créer de la valeur pour nos actionnaires, en étant conscients de nos responsabilités sociales, économiques et environnementales, tout en restant passionnés et attachés à l'intégrité et à l'excellence. La marque Shurfah a une valeur de marché actuelle de 692 millions de riyals saoudiens.

Pour plus informations, veuillez consulter : https://shurfah.com.sa/eng/