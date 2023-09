STALLERGENES GREER ANNONCE UN ACCORD GLOBAL AVEC NESTLÉ POUR PALFORZIA®, TRAITEMENT DE L’ALLERGIE À L’ARACHIDE PAR IMMUNOTHÉRAPIE ORALE

BAAR, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans l’immunothérapie allergénique (ITA), annonce aujourd’hui la signature d’accords portant sur l’exploitation mondiale de Palforzia®, traitement d’immunothérapie orale pour l’allergie à l’arachide. La finalisation de l’opération est intervenue lors de la signature.

L’allergie à l’arachide touche actuellement environ 2 % de la population des pays occidentaux1 et sa prévalence a doublé chez l’enfant entre 2005 et 20152. La difficulté d'éviter l’arachide, combinée à la gravité des réactions allergiques, y compris l'anaphylaxie, exigent une réponse thérapeutique efficace3.

« Nous sommes ravis de cet accord avec Nestlé qui représente une étape importante pour Stallergenes Greer », déclare Michele Antonelli, Directeur général de Stallergenes Greer. « Palforzia®, qui bénéficie de solides données de tolérance et d’efficacité, est actuellement le seul traitement approuvé répondant à l’exposition accidentelle à l’arachide. Cette entrée dans le domaine des allergies alimentaires fait de Stallergenes Greer le premier acteur de l’immunothérapie allergénique à proposer à la fois des traitements pour les allergies respiratoires et les allergies alimentaires, et témoigne de notre engagement permanent à proposer aux patients et à la communauté médicale des traitements d’immunothérapie allergénique innovants. »

Stallergenes Greer versera à Nestlé des paiements d’étape et des redevances. La période de transition habituelle garantira la continuité de la production de Palforzia®, assurant aux patients un accès ininterrompu à leur traitement.

Cet accord permet à Stallergenes Greer de renforcer sa présence dans le domaine de l’ITA. Le portefeuille de produits du Groupe offre aux patients et aux professionnels de santé des traitements d’ITA personnalisés et précis, couvrant un large éventail de modes d’administration et s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque personne souffrant d’allergies : solutions sublinguales, comprimés et solutions injectables pour les allergies respiratoires, et, pour l’allergie à l’arachide, poudre à mélanger à des aliments semi-solides.

A PROPOS DE PALFORZIA®

Palforzia® est un traitement d’immunothérapie orale indiqué pour atténuer les réactions allergiques, y compris l’anaphylaxie, susceptibles de survenir lors d’une exposition accidentelle à l’arachide chez l’enfant et l’adolescent (de 4 à 17 ans) diagnostiqués comme étant allergiques à cet aliment. Palforzia® est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, la Commission européenne (CE), l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) britannique et par Swissmedic en Suisse. L’utilisation de Palforzia® peut se poursuivre chez l’adulte.

Palforzia® n’est pas indiqué pour le traitement en urgence des réactions allergiques, notamment l’anaphylaxie, et doit toujours être associé à un régime alimentaire évitant l’arachide.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER INTERNATIONAL AG

Stallergenes Greer International AG, dont le siège social est situé à Baar (Suisse) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans la recherche, le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer International AG est la société mère de Greer Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.stallergenesgreer.com.

