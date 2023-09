La société de portefeuille de Levine Leichtman Capital Partners, Global Loan Agency Services, va racheter Pristine

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Loan Agency Services (« GLAS »), une société de portefeuille de Levine Leichtman Capital Partners (« LLCP »), a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé un accord pour acquérir Pristine SAS (« Pristine »). GLAS, dont le siège social se trouve à Londres, au Royaume-Uni, et qui possède des succursales en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Australie, est l'un des principaux prestataires de services d'administration de prêts, d'agence et de fiducie à l'échelle internationale.

Fondée en 2016 et basée à Paris, Pristine est une société de gestion d’actifs et de trust de haut niveau. Elle fournit une gamme de services pour soutenir les équipes de restructuration et de gestion d’actifs au sein d’institutions financières et de gestionnaires d’actifs internationaux et nationaux.

Cette transaction représenterait la première acquisition de GLAS après l'investissement de LLCP et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.

Mia Drennan et Brian Carne, cofondateurs de GLAS, ont déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Pristine, car les entreprises offrent des services complémentaires qui seront très appréciés par notre clientèle. Les capacités de Pristine en matière de services aux sociétés de fiducie et de gestion seront très bénéfiques à nos clients. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Pristine dans la famille GLAS. »

Josh Kaufman, responsable de la branche Europe de LLCP, a ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir l’acquisition de Pristine par GLAS, une initiative hautement stratégique et importante pour GLAS. L'ajout des services uniques de Pristine complète l'offre de GLAS et permettra à la société de mieux soutenir ses clients sur le marché européen et de se développer avec eux. Nous sommes impatients de poursuivre l’assistance de l’équipe de direction de GLAS alors que la société continue de croître tant sur le plan interne que dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions. »

GLAS est une société de portefeuille de Levine Leichtman Capital Partners Europe II.

LLCP a été conseillé par Willkie Farr & Gallagher LLP et Simmons & Simmons LLP.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 39 ans dans divers secteurs ciblés, notamment le franchisage et les unités multiples, les services aux entreprises, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie de capital-investissement structurée et différenciée, combinant des investissements en titres de créance et en capital-actions dans les entreprises de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et de titres de participation, elle offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement flexible et hautement personnalisée, qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

Composée de professionnels de l'investissement dévoués, l'équipe mondiale de LLCP est dirigée par neuf partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 19 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 13,3 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 8,7 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Londres, Stockholm, La Haye et Francfort.

