Acticor Biotech : Des résultats complémentaires des données d'imagerie cérébrale grâce à l’intelligence artificielle confirment le mode d'action du glenzocimab chez les patients atteints d’un AVC dans l'étude ACTIMIS

Acticor Biotech, (ISIN: FR0014005OJ5 - ALACT entreprise biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement du glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, annonce aujourd’hui les résultats de sa collaboration avec Brainomix Limited pour l’analyse par intelligence artificielle (IA) des résultats d’imagerie cérébrale des patients atteints d’accident vasculaire cérébral (AVC) dans son étude de phase 1b/2a ACTIMIS.

L'étude clinique ACTIMIS évaluant le glenzocimab en association avec le traitement de référence (thrombolyse avec ou sans thrombectomie) chez des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu a montré le profil de sécurité favorable du glenzocimab, ainsi qu'une réduction significative du nombre d'hémorragies intracérébrales et de la mortalité dans le groupe traité par le glenzocimab.

Afin de mieux comprendre le mode d'action du glenzocimab dans la réduction des hémorragies intracrâniennes, une collaboration a ainsi été mise en place avec Brainomix, une société basée au Royaume-Uni spécialisée dans l’évaluation de biomarqueurs d'imagerie alimentés par IA, afin d'analyser plus en détail les résultats d’imagerie cérébrale de l'étude ACTIMIS.

A l'aide du logiciel d’IA développé par Brainomix, les volumes de lésion ischémique et de transformation hémorragique ont pu être mesurés et quantifiés. Cette évaluation objective de l'évolution de la lésion cérébrale due à l’AVC a ensuite été comparée aux résultats cliniques. Les premiers résultats obtenus à l'aide de ces biomarqueurs ont ainsi montré que les patients recevant glenzocimab présentaient, après traitement, des volumes de lésions cérébrales plus faibles que les patients ayant reçu un placebo (traitement standard uniquement), principalement en raison d'une réduction significative des volumes de transformation hémorragique. Le bénéfice du glenzocimab semble plus prononcé chez les patients ayant subi une thrombectomie mécanique après un traitement initial par un agent thrombolytique.

Yannick PLETAN, Directeur Général Délégué et Directeur Médical d'Acticor Biotech, commente : « Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Brainomix qui nous permet pour la première fois d'analyser en détail l’imagerie cérébrale des patients de l'étude ACTIMIS. Les résultats préliminaires semblent montrer que le glenzocimab réduit non seulement la survenue des hémorragies intracrâniennes, mais aussi leur volume, par rapport au placebo. Ces nouvelles analyses soutiennent la pertinence des résultats de l'étude ACTIMIS et seront soumis pour publication lors de prochains congrès internationaux. »

George HARSTON, Directeur médical de Brainomix et Médecin Consultant spécialiste de l’AVC, poursuit : « Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec Acticor Biotech pour soutenir cette analyse innovante de l'étude ACTIMIS en utilisant nos biomarqueurs d'imagerie alimentés par l'IA. Cette analyse réalisée dans nos laboratoires nous a permis d’identifier précisément le mode d’action et de montrer l'efficacité du glenzocimab. Elle a par ailleurs prouvé que le glenzocimab réduisait la taille des lésions cérébrales après une thrombolyse en cas d'AVC et a identifié des sous-groupes de patients qui semblent en tirer un bénéfice clinique plus important. »

A propos de BRAINOMIX Limited

Brainomix est un spécialiste de la création de solutions logicielles alimentées par l'IA afin de promouvoir la médecine de précision et d’améliorer la prise de décisions thérapeutiques en matière d'AVC, de fibrose pulmonaire et de cancer. Issue d'une spin-out de l'Université d'Oxford, Brainomix est une entreprise au stade commerciale en pleine expansion ayant développé des biomarqueurs d'imagerie reconnus et des solutions logicielles utilisées dans plus de 30 pays à travers le monde et dans de nombreux essais cliniques pour la sélection des patients et l'analyse en laboratoire par IA. Son premier produit, la plateforme Brainomix 360, offre aux cliniciens la solution d'imagerie d'AVC la plus complète possible, permettant d'accélérer le traitement et d'améliorer l'indépendance fonctionnelle des patients.

A propos d’ACTICOR BIOTECH

Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

Les résultats positifs de l’étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, ont confirmé le profil de sécurité et montré une réduction de la mortalité et des hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC. L’efficacité du glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans une étude internationale de phase 2/3, ACTISAVE qui inclura 1 000 patients. En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le traitement de l’AVC. Cette désignation permet à la société de renforcer ses interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec les autorités réglementaires.

Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT).

Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant Acticor Biotech et ses activités. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses qu'Acticor Biotech considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y compris les risques énoncés dans le Document de référence tel qu'approuvé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro R. 22-011 le 26 avril 2022 et à l'évolution des conditions économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Acticor Biotech opère. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques dont Acticor Biotech n'a pas encore connaissance ou qu'Acticor Biotech ne considère pas comme significatifs à l'heure actuelle. La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait faire en sorte que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations d'Acticor Biotech soient matériellement différents de ces déclarations prospectives.