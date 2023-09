La Portfolio Company di Levine Leichtman Capital Partners, ovvero Global Loan Agency Services, sta per acquistare Pristine

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Global Loan Agency Services (“GLAS”), una portfolio company di Levine Leichtman capital Partners ("LLCP"), ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Pristine SAS ("Pristine"). Con sede a Londra, nel Regno Unito, e uffici in Francia, Germania, Stati Uniti e Australia, GLAS è un'azienda leader nella fornitura di servizi per prestiti amministrativi, per agenzie e per amministratori fiduciari in tutto il mondo.

Fondata nel 2016 e con sede a Parigi, in Francia, Pristine è una società di investimento leader nella gestione di asset e trust. Fornisce una serie di servizi per supportare le fasi di ristrutturazione aziendale e la gestione degli asset per istituzioni finanziarie e asset manager locali e globali.

Questa transazione rappresenterebbe la prima acquisizione di GLAS in seguito all'investimento di LLCP ed è soggetta all'approvazione dell'ente regolatore e il rispetto delle consuete condizioni di chiusura.

Mia Drennan e Brian Carne, Co-Founders di GLAS, ha così commentato: “ Siamo felici di collaborare con Pristine visto che la società offre servizi complementari ai nostri, che verranno ben apprezzati dalla nostra base di clienti ora allargata. Le competenze di Pristine nei servizi di management sono di gran valore per i nostri clienti. Siamo felici di dare il benvenuto al team di Pristine all'interno del team di GLAS".

Josh Kaufman, Head of Europe a LLCP, ha aggiunto: “ Siamo felici di supportare l'acquisizione di Pristine da parte di GLAS; si tratta di un'acquisizione strategica e un'iniziativa molto importante per GLAS. L'aggiunta dell'offerta dei servizi unici di Pristine si combina alla perfezione, ed espande, l'offerta di GLAS e permetterà alla società di supportare sempre di più e crescere con i propri clienti all'interno dei mercati europei. Non vediamo l'ora di continuare a supportare il team di management di GLAS mentre la società continua il proprio incredibile percorso di crescita in modo organico e tramite M&A".

GLAS è una portfolio company di Levine Leichtman Capital Partners Europe II.

LLCP ha ricevuto i servizi di consulenza di Willkie Farr & Gallagher LLP e Simmons & Simmons LLP.

Informazioni su Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC è una società di private equity middle-market con oltre 39 anni di esperienza in investimenti tra vari settori specifici, inclusi Franchising & Multi-unit, Business Services, Educazione & Training e Engineered Products & Manufacturing. LLCP usa una strategia di investimento di tipo structured private equity, unita a investimenti di capitale di tipo debt ed equity in portfolio company. LLCP ritiene che investendo in una serie di asset di tipo debt ed equity, può offrire servizi di gestione dei capitali di crescita in approcci di investimento flessibili e su misura, capaci di essere più adatti rispetto agli investimenti di private equity con approcci tradizionali.

Il team globale di LLCP composto da figure esperte nel settore degli investimenti è guidato da nove partner che hanno lavorato per LLCP per una media di 19 anni. Dalla sua nascita, LLCP ha gestito circa 13.3 miliardi di fondi istituzionali tramite 15 fondi di investimenti e ha investito in oltre 100 portfolio company. Attualmente, LLCP gestisce 8.7 miliardi di dollari in asset e ha uffici a Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Londra, Stoccolma, L'Aia e Francoforte sul Meno.

