萬豪國際將在Al Marjan島海濱興建該集團在當地的第二座飯店：W Al Marjan島飯店（照片來源：AETOSWire）

萬豪國際將在Al Marjan島海濱興建該集團在當地的第二座飯店：W Al Marjan島飯店（照片來源：AETOSWire）

萬豪國際將在Al Marjan島海濱興建該集團在當地的第二座飯店：W Al Marjan島飯店（照片來源：AETOSWire）

萬豪國際將在Al Marjan島海濱興建該集團在當地的第二座飯店：W Al Marjan島飯店（照片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 拉斯海瑪永久產權的主要開發商Marjan公司今天宣布，該公司將在萬豪國際 (Marriott International, Inc.) 和Dalands Holding通力合作下，於Al Marjan島興建一座W飯店。

這座預計在2027年隆重揭幕的W Al Marjan島飯店將承載雙重指標性意義：它不僅是萬豪國際在該島上的第二家飯店，還是W飯店首度進駐拉斯海瑪，將它的前衛設計、一流服務和不斷推陳出新的品牌特色引介到大公國北部。

這座飯店的計劃興建地點為Marjan群島的旗艦島，以阿拉伯半島的綺麗風光為背景，環抱在Yanas山脈和Jais山脈間，將進一步提高這座熱鬧休閒勝地對全球遊客的吸引力。

這座極品飯店規劃有300間可坐擁遼闊海景的客房及套房，外加該飯店品牌的招牌休閒設施：Living Room、WET deck池畔酒吧、W Lounge酒吧、AWAY紓壓艙、FIT健身中心，以及三間餐廳和購物空間。

Marjan執行長Abdulla Al Abdouli說：「拉斯海瑪正朝著正確的方向，逐步建立它在全球旅遊版圖中的地位。我們非常榮幸，能獻上一份心力，提高它在國際投資客心目中的信譽和吸引力。我們的承諾已成就了無數的知名開發案，W Al Marjan島飯店便是一個例子。」

「我們摩拳擦掌，期待與Dalands Holding合作，將W飯店的無窮動能及活潑設計引入Al Marjan島。」萬豪國際中東地區副總裁Saahil Lalit說，「拉斯海瑪受歡迎的程度將一如以往，吸引全球遊客奔向它如詩如畫的海灘和景點。」

Dalands Holding執行長Saurabh Gupta說：「我們深信，這前所未見的開發案將憑藉其招牌設計風格、豪華住宿空間及時尚美饌而大受歡迎。一如Dalands Holding旗下其他豪華飯店，我們透過提供非凡的產品和難忘的體驗來開發W Al Marjan島，滿足未來遊客的需求。」

Al Marjan島擁有綿延7.8公里的白色沙灘，和23公里長的水岸，是各類活動及水上運動的天堂，正挾其得天獨厚的優越條件，為拉斯海瑪勾勒全新豪華海濱生活藍圖。

*資料來源：AETOSWire

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