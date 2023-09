Entravision et Match Media Group s’associent en Afrique

SANTA MONICA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Entravision (NYSE : EVC), une entreprise internationale spécialisée dans les solutions publicitaires, les médias et la technologie, a annoncé aujourd’hui que son unité d’affaires numériques basée en Afrique est devenue le partenaire commercial exclusif en Afrique de Match Media Group, le groupe qui est le moteur de la publicité pour des marques telles que Tinder, OkCupid et Match.

Match Group est chargé de créer des liens significatifs pour chaque personne dans le monde. Fondé il y a 25 ans, Match a été le pionnier des rencontres en ligne et continue d’encourager l’innovation dans le secteur des rencontres en ligne. Avec plus de 20 bureaux dans le monde, l’entreprise exploite plusieurs marques emblématiques dans son portefeuille, notamment Match, OkCupid, Tinder et The League. Aujourd’hui, des centaines de millions de célibataires ont trouvé une connexion significative en utilisant les services du groupe Match.

« Ce partenariat avec Match Media Group vient renforcer notre engagement auprès des annonceurs pour connecter les marques aux consommateurs grâce à un soutien stratégique local, une expertise créative et une suite d’opportunités publicitaires innovantes sur la plateforme », a indiqué Julian Jordaan, président d’Entravision Africa. « Globalement, nous assistons à un retour en force des rencontres, les rencontres en ligne figurant désormais parmi les moyens les plus courants utilisés par les célibataires pour nouer de nouvelles relations. Nous sommes ravis d’être associés à Match Media Group en Afrique pour connecter les consommateurs aux marques d’une manière authentique et pertinente. »

Partenaire commercial exclusif de Match Media Group sur l’ensemble du continent africain, Entravision a créé une équipe locale d’experts dédiée, basée en Afrique du Sud, afin de fournir aux entreprises les outils essentiels à la croissance des ventes, tout en aidant les clients à déployer plus efficacement leurs investissements publicitaires sur l’ensemble de leurs technologies numériques.

À propos d’Entravision

Entravision (NYSE : EVC) est une entreprise mondiale de solutions publicitaires, de médias et de technologie. Au cours des trois dernières décennies, nous avons évolué stratégiquement pour devenir une puissance numérique, reliant de manière experte les marques aux consommateurs aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Asie et en Afrique. Notre segment numérique, le plus important en termes de chiffre d’affaires, offre une gamme complète de services publicitaires de bout en bout dans 40 pays. Nous avons des partenariats commerciaux avec Meta, X Corp. (anciennement connu sous le nom de Twitter), TikTok et Spotify, et les spécialistes du marketing peuvent utiliser notre plateforme Smadex et d’autres plateformes pour diffuser des publicités ciblées à des publics du monde entier. Aux États-Unis, nous disposons d’un portefeuille diversifié de chaînes de télévision et de stations de radio qui ciblent les publics hispaniques et complètent nos services numériques mondiaux. Entravision reste le plus grand groupe affilié aux réseaux de télévision Univision et UniMás. Les actions ordinaires de classe A d’Entravision sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole EVC. Pour en savoir plus sur nos offres, rendez-vous sur entravision.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn et Facebook.

À propos de Match Group

Match Group (NASDAQ : MTCH), par l’intermédiaire des entreprises de son portefeuille, est un fournisseur de premier plan de technologies numériques conçues pour aider les gens à établir des connexions significatives. Notre portefeuille mondial de marques comprend Tinder®, Hinge®, Match®, Meetic®, OkCupid®, Pairs™, PlentyOfFish®, Azar®, Hakuna™, et plus encore, chacune construite pour augmenter la probabilité de nos consommateurs de se connecter avec d’autres. Grâce à nos marques de confiance, nous fournissons des services sur mesure pour répondre aux préférences variées de nos consommateurs. Nos services sont disponibles dans plus de 40 langues pour nos consommateurs du monde entier.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, qui sont incluses conformément aux dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats et performances réels de la Société au cours des périodes futures soient sensiblement différents des résultats ou performances futurs suggérés par les déclarations prospectives du présent communiqué de presse. Bien que la Société estime que les prévisions reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ces prévisions, et la société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle a faites. De temps à autre, ces risques, incertitudes et autres facteurs sont discutés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.