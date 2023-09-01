Al Marjan Island将在其海岸上推出Marriott International的第二家酒店：W Al Marjan Island（照片：AETOSWire）

Al Marjan Island将在其海岸上推出Marriott International的第二家酒店：W Al Marjan Island（照片：AETOSWire）

Al Marjan Island将在其海岸上推出Marriott International的第二家酒店：W Al Marjan Island（照片：AETOSWire）

Al Marjan Island将在其海岸上推出Marriott International的第二家酒店：W Al Marjan Island（照片：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ras Al Khaimah的自由保有地产的主要开发商Marjan今天宣布，Marriott International, Inc.和Dalands Holding将合作在Al Marjan岛上推出W Hotel。

W Al Marjan Island计划于2027年初盛大开业，并会实现两大卓越成就，其不仅是Marriott International在该岛上的第二家酒店企业，也是W Hotel在Ras Al Khaimah的第一家酒店，届时会将该品牌的大胆设计、卓越服务和源源不断的精彩节目带给酋长国北方地区。

该酒店坐落在Marjan群岛的主岛上，以阿拉伯半岛风景如画的景观为背景，周围环绕着亚纳斯山脉和贾斯山脉，并将有助于进一步提升这一繁荣的休闲目的地对环球旅行者的吸引力。

这座宏伟的酒店拥有300间可欣赏海景的酒店客房和套房，并预计会包括客厅、WET露台、W Lounge、AWAY水疗中心和FIT健身中心等标志性空间，以及三家餐厅和零售空间。

Marjan首席执行官Abdulla Al Abdouli表示：“随着Ras Al Khaimah巩固其在全球旅游业中的地位，能为其提高在国际投资者中的信誉和吸引力做出重大贡献，我们倍感自豪。这种承诺促成了无数著名项目，启动W Al Marjan Island项目就是很好的例证。”

“我们很高兴能与Dalands Holding合作，将W令人振奋的精神和充满活力的设计带到Al Marjan Island。”Marriott International负责中东开发业务的副总裁Saahil Lalit表示，“Ras Al Khaimah一直是热门休闲目的地，优美的海滩和景点吸引着全球游客。”

Dalands Holding的首席执行官Saurabh Gupta表示：“我们相信，这一独一无二的开发项目将因其标志性的设计、豪华的住宿和时尚的烹饪选择而大受欢迎。与我们投资组合中的其他豪华酒店一样，我们正围绕未来客人的需求，通过策划卓越的产品和难忘的体验，竭力开发W Al Marjan Island。”

Al Marjan Island拥有绵延7.8公里的白色沙滩和23公里的海滨、一系列活动和水上运动，将重新塑造Ras Al Khaimah的豪华海滨生活。

*来源：AETOSWire

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