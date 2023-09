Levine Leichtman Capital werkt samen met portefeuillebedrijf Global Loan Agency Services aan overname Pristine

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Global Loan Agency Services ("GLAS"), een portefeuillebedrijf van Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Pristine SAS ("Pristine"). GLAS is wereldwijd een toonaangevende aanbieder van diensten op het gebied van leningenadministratie, agency en trustee. Het bedrijf is gevestigd in Londen (VK) en heeft kantoren in Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië,

Pristine is opgericht in 2016 en heeft haar hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk. Pristine is een toonaangevend bedrijf op het gebied van vermogens- en trustbeheer. Het biedt een scala aan diensten ter ondersteuning van herstructurerings- en vermogensbeheerteams binnen zowel wereldwijde als binnenlandse financiële instellingen en vermogensbeheerders.

Deze transactie zou de eerste acquisitie van GLAS zijn na de investering van LLCP en is onderhevig aan goedkeuring door de regelgevende instanties en de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Mia Drennan en Brian Carne, medeoprichters van GLAS, verklaarden: " We zijn verheugd om samen te werken met Pristine omdat de bedrijven complementaire diensten aanbieden die zeer gewaardeerd zullen worden door ons uitgebreide klantenbestand. De capaciteiten van Pristine op het gebied van fiducie- en beheerdiensten zullen onze klanten grote waarde bieden. We zijn bijzonder enthousiast om het Pristine-team in de GLAS-familie te verwelkomen."

Josh Kaufman, directeur Europa bij LLCP, voegt hieraan toe: " We zijn heel blij met de overname van Pristine door GLAS en ondersteunen deze omdat het een zeer strategisch en belangrijk initiatief is voor GLAS. De toevoeging van het unieke dienstenaanbod van Pristine is een positieve aanvulling voor GLAS, en zal het bedrijf in staat stellen zijn klanten op de Europese markt verder te ondersteunen en met hen te groeien. We kijken ernaar uit om het managementteam van GLAS te blijven ondersteunen terwijl het bedrijf zijn indrukwekkende groei voortzet, zowel autonoom als via fusies en overnames."

GLAS is een portefeuillebedrijf van Levine Leichtman Capital Partners Europe II.

LLCP werd geadviseerd door Willkie Farr & Gallagher LLP en Simmons & Simmons LLP.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een private-equitybedrijf voor het middensegment van de markt dat al 39 jaar investeert in verschillende doelsectoren, waaronder franchising & multi-unit, zakelijke diensten, onderwijs en training en Engineered Products & Manufacturing. LLCP volgt een gedifferentieerde gestructureerde private equity investeringsstrategie die schuld- en aandeleninvesteringen in portfoliobedrijven combineert. LLCP is van mening dat door te investeren in een combinatie van schuld en eigen vermogen, het managementteams kan voorzien van benodigd groeikapitaal in een zeer aangepaste, flexibele investeringsstructuur die een aantrekkelijker alternatief kan zijn dan traditionele private equity.

LLCP's wereldwijde team van toegewijde investeringsprofessionals wordt geleid door negen partners die gemiddeld al 19 jaar bij LLCP werken. Sinds de oprichting heeft LLCP ongeveer US$ 13,3 miljard aan institutioneel kapitaal beheerd via 15 beleggingsfondsen en geïnvesteerd in meer dan 100 bedrijven in portefeuille. LLCP beheert momenteel US$ 8,7 miljard aan activa en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Londen, Stockholm, Den Haag en Frankfurt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.