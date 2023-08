Nu teamLab Planets in Tokio in een tijdspanne van 6 maanden circa 1 miljoen bezoekers uit het buitenland mocht verwelkomen, onthult het immersieve museum de vernieuwing van de kunstbelevingsruimtes

teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, has officially been extended until the end of 2027. (teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM ("teamLab Planets"), een museum voor onderdompeling van het lichaam, bedacht door het kunstcollectief teamLab in Toyosu, Tokyo, vierde haar vijfde verjaardag met de vernieuwing van de kunstbelevingsruimtes, waardoor de ervaring er nog immersiever wordt.

In een tijdspanne van zes maanden, van maart tot augustus 2023, kreeg het museum ongeveer één miljoen bezoekers uit 182 landen en regio's buiten Japan over de vloer. Dit is goed voor 70% van het totale bezoekersaantal van het museum (*1). Er werd ook genoteerd dat circa 1 op 10 toeristen uit overzeese gebieden op resi in Japan aan teamLab Planets een bezoek brengt (*2).

ONLANGS ONTHULDE INSTALLATIE: KORTSTONDIG GESTOLD LICHT

Binnen in een immersief kunstwerk die bezoekers ervaren door in het water te gaan, zweven talloze lichtmassa's in de lucht, die elk uit meerdere kleuren zijn samengesteld. De randen van elke kleur zijn duidelijk gescheiden, alsof de kleuren vast zijn. Deze ogenschijnlijke vaste kleurscheiding van de lichtmassa's is niet in de natuurlijke wereld te zien en wordt door extreme synchronisatie veroorzaakt. Via zelf-organisatie na verloop van tijd, creëert deze synchronisatie een grote geordende structuur.

VERNIEUWING VAN KUNSTBELEVINGSRUIMTES

In Het oneindige kristallen universum, een kunstwerk dat een driedimensionele sculptuur creëert uit een verzameling lichtpunten, kunnen bezoekers aan het werk deelnemen met behulp van de teamLab-app en het kunstwerk samen met andere mensen in de ruimte creëren. Door een ster die u kiest via de app te gooien, ontstaat voor uw ogen een lichtsculptuur, en de ruimte van dit werk wordt gecreëerd door een groep van deze lichtsculpturen. Met de vernieuwing werden vijf nieuwe lichtsculpturen aan de installatie toegevoegd.

Een installatie gevuld met lichtbollen die veranderen in meerduidige kleuren via interacties van de mensen, Driedimensioneel bestaan uitbreiden in transformerende ruimte, en verscheidene andere kunstbelevingsruimtes, werden eveneens vernieuwd om de ervaring van fysieke onderdompeling van het hele lichaam nog meer te verfijnen.

Verder werd teamLab Planets, dat volgens de oorspronkelijke planning eind 2023 zijn deuren zou sluiten, tot eind 2027 verlengd wegens de populariteit van het museum.

CONCEPT ACHTER TEAMLAB PLANETS

Samen met anderen uw hele lichaam onderdompelen,, waarnemen met uw lichaam en één worden met de wereld

teamLab Planets is een museum waar u door water loopt, en een tuin waar u één wordt met de bloemen. Het omvat 4 grootschalige kunstbelevingsruimtes en 2 tuinen gecreëerd door het kunstcollectief teamLab.

Mensen wandelen er op hun blote voeten en dompelen hun hele lichaam in de immense kunstwerken onder, samen met andere mensen. De kunstwerken veranderen door de aanwezigheid van mensen, waarbij de waarneming van de grenzen tussen zichzelf en de werken vervagen. Ook creëren andere mensen veranderingen aan de kunstwerken en creëren ze een continuïteit tussen zichzelf, de kunst en de anderen.

*1, officiële website teamLab Planets, gegevens ticketverkoop (gegevens verkregen van 1 maart tot 31 augustus 2023)

*2 “Amazing Nippon / Overzeese toeristen in de ban van het digitaal kunstmuseum - The Japan News” The Japan News van de Yomiuri Shimbun. 5 augustus 2023.

Over het museum

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio

https://www.teamlab.art/e/planets/

Openingsuren

September - november: 09.00 - 22.00

*Laatste toegang 1 uur vóór sluitingstijd

*De uren kunnen wijzigingen ondergaan. Raadpleeg de officiële website voor de meest recente informatie.

Gesloten op: 6 september (woe.), 4 oktober (woe.), 8 november (woe.)

Toegangsprijs

Volwassene (vanaf 18 jaar): 3.800 JPY

Student (13 - 17 jaar): 2.300 JPY

Kind (4 - 12 jaar): 1.300 JPY

Tot 3 jaar: gratis

Korting mindervaliden: 1.900 JPY

Officiële ticketwinkel

https://teamlabplanets.dmm.com

Food & Shop

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en

teamLab Flower Shop: https://www.teamlab.art/e/flowershop/

Voor media

Perskit: https://goo.gl/tQXMLm

Video van de hoogtepunten: https://youtu.be/KAQMAzRjoH0

Over PLANETS Co., Ltd.

Bedrijf opgericht in 2017. Het exploiteert en beheert de faciliteiten van teamLab Planets TOKYO.

Locatie: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

Vertegenwoordiger: Takumi Nomoto

Over teamLab

teamLab (f. 2001) is een internationaal kunstcollectief. Hun samenwerkingspraktijk beoogt de samenvloeiing te bevaren van kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld. Via kunst probeert de interdisciplinaire groep specialisten, waaronder kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, CG-animatoren, wiskundigen en architecten, de relatie tussen onszelf en de wereld, en nieuwe waarnemingsvormen te verkennen.

Om de wereld rondom te kunnen begrijpen, splitsen mensen die op in onafhankelijke entiteiten met waargenomen grenzen ertussen. teamLab probeert deze grenzen in onze waarnemingen van de wereld, van de relaties tussen onszelf en de wereld, en van de tijdscontinuïteit te overschrijden. Alles bestaat in een lange, fragiele maar tegelijk wonderbaarlijke grenzeloze continuïteit.

Wereldwijd werden er tentoonstellingen van teamLab in steden gehouden, waaronder New York, Londen, Parijs, Singapore, Silicon Valley, Beijing en Melbourne, om er een paar te noemen. teamLab-museums en grootschalige permanente tentoonstellingen omvatten teamLab Borderless en teamLab Planets in Tokio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao en teamLab Massless Beijing, maar er zullen er nog meer worden geopend in steden zoals Abu Dhabi, Hamburg, Jeddah en Utrecht.

De werken van teamLab zijn opgenomen in de permanente collectie van het Museum voor hedendaagse kunst van Los Angeles, de Kunstgalerij van New South Wales in Sydney, de Kunstgalerij van Zuid-Australië in Adelaide, het Aziatische Kunstmuseum van San Francisco, het Asia Society Museum van New York, de Borusan Contemporary Art Collection van Istanboel, de National Gallery of Victoria van Melbourne en Amos Rex in Helsinki, en vele andere.

teamLab wordt vertegenwoordigd door Pace Gallery, Martin Browne Contemporary en Ikkan Art.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.