Les travailleurs et travailleuses de Starbucks à Ajax votent en faveur d’adhérer au Syndicat des Métallos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Juste à temps pour la fête du Travail, les travailleurs et travailleuses du Starbucks situé sur Harwood Avenue à Ajax, en Ontario, ont voté « Oui » pour joindre le Syndicat des Métallos, afin d'obtenir un meilleur traitement, un milieu de travail plus sécuritaire, un meilleur salaire et de meilleurs avantages sociaux grâce à la négociation collective.

« Les Métallos ont apporté un formidable soutien aux baristas. Ils connaissaient toutes les tactiques que la direction allait employer pour essayer de convaincre les baristas que nous n’avions pas besoin d’un syndicat. Je recommande les Métallos à n’importe quelle groupe qui souhaite se syndiquer », a déclaré Carissa, une travailleuse du café Starbucks à Ajax.

Il s’agit du deuxième vote syndical réussi des travailleurs et travailleuses de Starbucks en Ontario. Les employés du Starbucks de Waterloo Town Square ont voté en faveur de l’adhésion aux Métallos en mai dernier.

« Il n’y a aucun inconvénient à la syndicalisation : plus nous mettons l’accent sur les droits des travailleurs et le respect au travail, plus nous pouvons construire ensemble un avenir meilleur. Tout le monde mérite d’avoir un salaire décent et d’être traité équitablement », a fait valoir Lucas, un travailleur du Starbucks à Ajax.

Plusieurs employés du café ont contacté les Métallos au sujet de la création d’un syndicat car ils étaient frustrés par les quarts de travail trop souvent annulés et par le fait de ne pas avoir suffisamment d’heures pour être admissibles aux avantages sociaux. Peur eux, leurs préoccupations en matière de santé et de sécurité étaient ignorées par les dirigeants et l’entreprise.

« Je suis très fier d’accueillir les travailleurs et les travailleuses du Starbucks d’Ajax au sein du Syndicat des Métallos », a déclaré Myles Sullivan, directeur du District 6 (Ontario et Canada atlantique) des Métallos. « Voter en faveur de l’adhésion aux Métallos donne aux travailleurs la force de mieux négocier. »

Les travailleurs et les travailleuses de l’Ontario qui veulent en savoir plus sur la création d’un syndicat avec les Métallos peuvent contacter Darlene Jalbert à l'adresse djalbert@usw.ca ou en composant le 613 362-4414. Toute communication est confidentielle.

Les Métallos représentent les travailleurs et travailleuses des cafés Starbucks à Calgary, Edmonton et Sherwood Park en Alberta, à Victoria, Vancouver, Surrey et Langley en Colombie-Britannique, et à Waterloo Town Square en Ontario.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs et travailleuses choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.