东京teamLab Planets在6个月内迎来了约100万名海外游客，沉浸式博物馆揭开了“艺术作品空间的复兴”展览（Renewal of Artwork Spaces）的面纱

位于东京丰洲的全身沉浸式博物馆teamLab Planets已正式延期至2027年底。（teamLab，东京丰洲teamLab Planets的精彩视频/视频：teamLab）

当游客推动光球时，球体会改变颜色并发出特定颜色的色调。在位于东京丰洲的沉浸式博物馆teamLab Planets展出。（teamLab，《在变换空间中拓展三维存在——展平3种颜色和9种模糊颜色》/照片：teamLab）

使用teamLab应用程序，游客可以参与创作在空间中无限扩展的光雕。在位于东京丰洲的沉浸式博物馆teamLab Planets展出。（teamLab，无限水晶宇宙/图片：teamLab）

当游客触摸漂浮在空中的无数水晶时，艺术作品发生了互动式的变化。在位于东京丰洲的沉浸式博物馆teamLab Planets展出。（teamLab，短暂的凝固光/照片：teamLab）

艺术团体teamLab在东京丰洲的全身沉浸式博物馆teamLab Planets内推出的全新交互式灯光展。（teamLab，短暂的凝固光/视频：teamLab）

艺术团体teamLab在东京丰洲的全身沉浸式博物馆teamLab Planets内推出的全新交互式灯光展。（teamLab，短暂的凝固光/视频：teamLab）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- teamLab Planets TOKYO DMM（“teamLab Planets”）是东京丰洲艺术团体teamLab带来的全身沉浸式博物馆，其通过推出“艺术作品空间的复兴”展览（Renewal of Artwork Spaces）庆祝该机构成立五周年，使其成为一种更具沉浸感的体验。

在2023年3月至8月的六个月中，该博物馆接待了来自日本以外182个国家和地区的约100万名游客，占据博物馆游客总数的70%（*1）。据报道，大约十分之一到访日本的海外游客正在参观teamLab Planets（*2）。

最新推出的布展：短暂的凝固光（EPHEMERAL SOLIDIFIED LIGHT）

在游客通过进入水中亲身体验的这一艺术品中，无数的光束漂浮在空中，每一束光都由多种颜色组成。每种颜色的边界都清晰分明，就好像它们是实心的一样。在自然界中看不到光的质量之间看似纯色的分离，是由极端同步引起的。随着时间的推移，通过自组织，这种同步现象产生了一个巨大而有序的结构。

艺术作品空间的复兴（RENEWAL OF ARTWORK SPACES）

“无限水晶宇宙”（The Infinite Crystal Universe）是一款通过收集光点创建三维雕塑的艺术作品。游客可以使用teamLab的应用程序参与该作品，并与空间中的其他人一起进行创作。通过在应用程序中输入自己选择的星星，一座光雕就会展现在您的面前，而这件作品的空间则是由一组光雕创建而成的。经过更新后，该布展中增加了五个新款灯光雕塑。

这是一项充满光球的展览，其中通过人们之间的互动演变为模糊的颜色，“在转换空间中扩展三维的存在”，以及其他几个艺术空间也得到了更新，进一步提升了全身沉浸式体验。

此外，由于备受欢迎，原定于2023年底关闭的teamLab Planets，已延长至2027年底关闭。

TEAMLAB PLANETS背后的概念

与他人一起，体验全身沉浸式体验，感知您的身体，与世界融为一体

在teamLab Planets博物馆中，游客可漫步于水中，或化成一枚鲜花置身于美丽的花园中。该博物馆由艺术团体teamLab创建的4个大型艺术空间和2个花园组成。

人们光着脚，与他人一起全身沉浸在浩瀚的艺术作品中。这些艺术作品在有人出现时会发生变化，使游客自己与作品融为一体。而其他游客也可以改变艺术作品，从而与作品融会贯通，创造了自我、艺术和他人之间的联系。

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*1，teamLab Planets官方网站，购票数据（数据来自2023年3月1日至8月31日）

*2“东京令人惊叹的日式/数字美术馆吸引海外游客-《日本新闻》”来自读卖新闻出版的《日本新闻》。2023年8月5日。

关于该博物馆

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

https://www.teamlab.art/e/planets/

营业时间

9月至11月：09:00 - 22:00

*最后进入时间为闭馆前一个小时

*营业时间可能会更改。请查看官方网站了解最新信息。

闭馆时间：9月6日（星期三）、10月4日（星期二）、11月8日（星期四）

门票

成人（18岁及以上）：3800日元

学生（13-17岁）：2300日元

儿童（4-12岁）：1300日元

3岁及以下：免费

残疾人士折扣：1900日元

官方售票处

https://teamlabplanets.dmm.com

食品和商店

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en

teamLab Flower Shop：https://www.teamlab.art/e/flowershop/

媒体资源

新闻工具包：https://goo.gl/tQXMLm

亮点视频：https://youtu.be/KAQMAzRjoH0

关于PLANETS Co., Ltd.

2017年成立。teamLab Planets TOKYO设施的运营及管理方。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

代表：Takumi Nomoto

关于teamLab

teamLab（创立于2001年）是一个国际化的艺术团体。他们通过集体创作来探索艺术、科学、技术和自然世界的融汇点。由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各种专业人士组成的跨学科团体，努力通过艺术探索自我与世界之间的关系以及新的认知形式。

为了了解周围的世界，人们将世界分割为一个个独立的实体，这些实体之间有着感知的界限。teamLab则努力突破在我们对世界的感知、对自我与世界之间关系的感知以及对时间连续性的感知中存在的这些界限。世间万物都存在于漫长、易逝但却奇迹般无界的生命延续中。

teamLab展览已在全球各地举办，包括纽约、伦敦、巴黎、新加坡、硅谷、北京和墨尔本等等。teamLab博物馆与大型永久性展览包括东京teamLab无界(teamLab Borderless)和teamLab Planets， teamLab无界上海，，teamLab SuperNature Macao和teamLab Massless Beijing，并将在阿布扎比、汉堡、吉达和乌特勒支等城市举办更多展览。

teamLab的作品被永久收藏于洛杉矶现代艺术博物馆、悉尼新南威尔士州美术馆、阿德莱德南澳大利亚美术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、纽约亚洲协会博物馆、伊斯坦布尔Borusan现代艺术收藏馆、墨尔本维多利亚国立美术馆，以及赫尔辛基Amos Rex艺术博物馆。

teamLab的代表方包括Pace Gallery、Martin Browne Contemporary和Ikkan Art。

teamLab：https://www.teamlab.art/

Instagram：https://instagram.com/teamlab/

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Twitter：https://twitter.com/teamLab_net

YouTube：https://www.youtube.com/c/teamLabART

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