東京「teamLab Planets」沉浸式博物館在六個月內締造海外參觀者突破100萬人的佳績，並為其更新後的展覽空間揭幕

參觀者推動光球時，球體會轉換色彩並發出特定色調。這件作品正在東京豐洲全身沉浸式博物館「teamLab Planets」展出。（teamLab，擁有自我意識的變化空間，擴張的立體存在 ── 被平面化的3種顏色與曖昧的9種色彩/照片來源：teamLab）

參觀者可以利用teamLab應用程式，共同創作在空間中無限擴展的光點雕塑。這件作品正在東京豐洲全身沉浸式博物館「teamLab Planets」展出。（teamLab，無窮無盡的水晶宇宙/照片來源：teamLab）

參觀者觸摸空中飄浮的無數光結晶時，作品就會產生互動變化。這件作品正在東京豐洲全身沉浸式博物館「teamLab Planets」展出。（teamLab，生命是轉瞬即逝的光的結晶/照片來源：teamLab）

藝術團體teamLab的全新互動式光影裝置藝術在東京豐洲的全身沉浸式博物館teamLab Planets揭幕。（teamLab，生命是轉瞬即逝的光的結晶/短片：teamLab）

藝術團體teamLab的全新互動式光影裝置藝術在東京豐洲的全身沉浸式博物館teamLab Planets揭幕。（teamLab，生命是轉瞬即逝的光的結晶/短片：teamLab）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由藝術團體teamLab成立於東京豐洲的全身沉浸式博物館teamLab Planets TOKYO DMM（以下簡稱「teamLab Planets」）慶祝成立五週年，將開放更新後的展覽空間，為遊客帶來更深入的沉浸式體驗。

從2023年3月到2023年8月的六個月間，這座博物館從日本境外182個國家和地區迎來約100萬名參觀者，佔該博物館參觀者總數的70% (*1)。據報導，每十名造訪日本的海外遊客中，就約有一名造訪過teamLab Planets (*2)。

全新裝置藝術：生命是轉瞬即逝的光的結晶

參觀這件沉浸式裝置藝術品的訪客不僅會接觸到水，還將體驗無數漂浮在空中的光結晶，每個光結晶都由多種顏色組成，每種顏色的邊界都如固體般清晰地分開。這種光結晶色彩分離的現象是由極端同步產生的，在自然界中無法看到。這一現象創造了有序的大型構造，也可以說是時間軸上集體自律後的結果。

更新後的展覽空間

「無窮無盡的水晶宇宙」這件作品藉由累積光點創造立體雕塑作品。參觀者可以透過teamLab應用程式與它互動，並和同在這個展覽空間裡的其他參觀者一起創作。只要從應用程式中選一個星星並投入展覽空間，便會有一個光點雕塑出現在你面前。參觀者可繼續投入多個光點雕塑，進而改變展覽空間。經更新後，這個裝置藝術增加了五種新的光點雕塑。

裝置藝術「變化的空間，擴張的立體存在」的展覽空間裡則充滿了光球，這些球體隨著參觀者的互動轉換為曖昧色彩。其他幾個展覽空間也進行了更新，強化全身沉浸式體驗。

除此之外，由於佳評如潮，原本預計在2023年年底閉館的teamLab Planets現已延長開放至2027年。

TEAMLAB PLANETS的成立理念

與他人一起、全身心沉浸、用身體感受藝術、使身體與世界相融

teamLab Planet是由藝術團體teamLab創作的四個巨型藝術展覽空間和兩個庭園，一座讓參觀者進入水中的博物館、一座讓參觀者與花融為一體的庭園。

參觀者赤著腳，與其他人一起，全身沉浸在巨大的藝術作品中。作品因他人的身體而變化，身體和作品之間的界限也開始模糊。其他人同時在藝術作品中製造變化，模糊他們與作品之間的界限。自身、藝術作品和他人之間便因這樣的過程而連續起來。

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*1, teamLab Planet官網購票資料（資料取自2023年3月1日至8月31日間）

*2 〈美哉日本/東京數位藝術博物館吸引大量海外遊客—《The Japan News》〉，《讀賣新聞》發行之《The Japan News》，2023年8月5日。

博物館簡介

teamLab Planets TOKYO DMM

東京都江東區豐州6-1-16

https://www.teamlab.art/e/planets/

開放時間

9月至11月：09:00 - 22:00

*閉館前一小時停止售票

*開放時間視情況可能有所變動。請瀏覽官網查看最新資訊

閉館日：9月6日（星期三）、10月4日（星期三）、11月8日（星期三）

門票

全票（18歲及以上）：3,800日圓

學生票（13至17歲）：2,300日圓

兒童票（4至12歲）：1,300日圓

3歲及以下：免費

身心障礙者優惠票：1,900日圓

官網購票

https://teamlabplanets.dmm.com

餐飲及購物

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en

teamLab花店：https://www.teamlab.art/e/flowershop/

媒體資源

媒體資料袋：https://goo.gl/tQXMLm

短片集錦：https://youtu.be/KAQMAzRjoH0

關於PLANETS Co., Ltd.

成立於2017年，負責teamLab Planets TOKYO設施的營運。

地點：東京都中央區日本橋2-7-1，東京日本橋大廈10樓

代表：Takumi Nomoto

關於teamLab

國際藝術團體teamLab（創立於2001年）是由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等專業人士組成的跨領域團體。他們透過集體創作探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點，其目標是透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及新的認知形式。

為了瞭解周圍的世界，人們將世界分割為一個個獨立的實體。這些實體之間有著感知的界限；因此，我們對世界的感知、對自我與世界之間關係的感知，以及對時間連續性的感知中存在著界限。teamLab則努力突破這些界限。世間萬物都存在於漫長、易逝但卻奇蹟般無界的生命延續中。

teamLab在全球舉辦展覽，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等地。已成立之teamLab博物館暨大型永久性展覽有：teamLab無界、東京teamLab Planets、teamLab無界上海、澳門teamLab SuperNature和北京teamLab Massless，teamLab並將在阿布達比、漢堡、吉達和烏特勒支等城市舉辦更多展覽。

teamLab的作品被永久收藏於洛杉磯現代藝術博物館、雪梨新南威爾斯州美術館、阿德萊德南澳美術館、舊金山亞洲藝術博物館、紐約亞洲協會博物館、伊斯坦堡Borusan現代藝術收藏館、墨爾本維多利亞國立美術館，以及赫爾辛基Amos Rex藝術博物館等多所機構。

teamLab藝術經紀為：Pace Gallery、Martin Browne Contemporary，和Ikkan Art。

teamLab：https://www.teamlab.art/

Instagram：https://instagram.com/teamlab/

Facebook：https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter：https://twitter.com/teamLab_net

YouTube：https://www.youtube.com/c/teamLabART

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