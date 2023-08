Mentre teamLab Planets a Tokyo accoglie circa 1 milione di visitatori dall'estero nel giro di 6 mesi, l'immersivo museo svela il rinnovamento degli spazi artistici

teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo, has officially been extended until the end of 2027. (teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

As visitors push the spheres of light, the spheres change color and emit a color-specific tone. On view at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Expanding Three-dimensional Existence in Transforming Space - Flattening 3 Colors and 9 Blurred Colors / Photo: teamLab)

Using the teamLab app, visitors can participate in the work to create light sculptures that expand infinitely in space. On view at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, The Infinite Crystal Universe / Photo: teamLab)

As visitors touch the countless crystals of light floating in the air, the work transforms interactively. On view at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Ephemeral Solidified Light / Photo: teamLab)

New interactive installation of light by art collective teamLab unveiled at teamLab Planets, a body immersive museum in Toyosu, Tokyo. (teamLab, Ephemeral Solidified Light / Video: teamLab)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM ("teamLab Planets"), il museo body-immersive del collettivo artistico teamLab a Toyosu, Tokyo, ha celebrato il suo quinto anniversario con un rinnovamento degli spazi artistici, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Nei sei mesi da marzo ad agosto 2023, il museo ha accolto circa un milione di visitatori da oltre 182 paesi e regioni al di fuori del Giappone. Questo numero rappresenta il 70% del numero totale di visitatori del museo (*1). È stato anche segnalato come circa 1 visitatore internazionale su 10 in Giappone è venuto a visitare teamLab Planets (*2).

NUOVA INSTALLAZIONE ARTISTICA SVELATA: EPHEMERAL SOLIDIFIED LIGHT

All'interno di una installazione artistica immersiva, mentre i visitatori entrano nell'acqua si ritrovano tra infinite masse di luce fluttuanti nell'aria, ognuna delle quali composta da più colori. Le rifiniture di ogni colore sono chiaramente separate come fossero dei solidi. Questa separazione dei colori in apparenza solida delle masse di luce non è visibile nel mondo naturale ed è possibile grazie una sincronizzazione maniacale. Tramite un'organizzazione autonoma nel corso del tempo, tale fenomeno di sincronizzazione va a creare un'ampia struttura ordinata.

RINNOVAMENTO DEGLI SPAZI ARTISTICI

All'interno del Infinite Crystal Universe, si trova un'installazione artistica capace di creare una scultura tridimensionale a partire da una raccolta di punti di luce. I visitatori di questa area possono partecipare attivamente nell'installazione artistica usando l'app di teamLab e creare così la composizione artistica che preferiscono collaborando fra loro. Scegliendo di lanciare una stella a propria scelta dall'app, la scultura di luce viene create di fronte a te e lo spazio artistico viene così a formarsi grazie a un gruppo di queste sculture di luci. Dopo il rinnovamento, cinque nuove sculture di luce sono state aggiunte all'installazione artistica.

Un'installazione riempita con sfere di luce che cambiano in colori ambigui per via delle interazioni con le persone, espandendo l'esistenza tridimensionale in uno spazio in costante trasformazione, e anche molte altre installazioni artistiche sono state rinnovate, rendendo sempre più immersiva per tutto il corpo l'esperienza.

Inoltre, teamLab Planets, che inizialmente avrebbe dovuto chiudere alla fine del 2023 come da programma, è stato invece esteso fino alla fine del 2027 per via della popolarità del museo.

CONCEPT DIETRO IL TEAMLAB PLANETS

Insieme ad altre persone, immergi il tuo intero corpo, percepiscilo e diventa un'unica cosa con il mondo intorno a te

teamLab Planets è un museo dove camminerai nell'acqua e un giardino dove diventerai una sola cosa con i fiori. È composto da 4 installazioni artistiche su larga scala e 2 giardini creati dal collettivo artistico di teamLab.

Le persone camminano scalze e immergono i loro interi corpi nelle ampie installazioni artistiche insieme agli altri visitatori. Le installazioni artistiche cambiano a seconda della presenza delle persone, sfumando la percezione dei confini tra sé e le installazioni artistiche. Le altre persone possono anche creare dei cambiamenti in tali installazioni, sfumando i confini fra loro stesse e le installazioni artistiche e creando così una continuità tra loro, l'arte e gli altri visitatori.

Informazioni sul Museo

teamLab Planets TOKYO DMM

6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

https://www.teamlab.art/e/planets/

Ore di apertura

Settembre - novembre: 09:00 - 22:00

*Ultimo ingresso concesso 1 ora prima della chiusura

*Le ore di apertura sono soggette a cambiamenti. Consigliamo di controllare sempre il sito ufficiale per rimanere sempre informati.

Date di chiusura: 6 settembre (Mercoledì), 4 ottobre (Mercoledì), 8 novembre (Mercoledì)

Ingresso

Adulti (Dai 18 anni in su): 3,800 JPY

Studenti (13 - 17 anni): 2,300 JPY

Bambini (4 - 12 anni): 1,300 JPY

3 anni o meno: Gratis

Sconto per persone con disabilità: 1,900 JPY

Biglietteria ufficiale

https://teamlabplanets.dmm.com

Food & Shop

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo-en

teamLab Flower Shop: https://www.teamlab.art/e/flowershop/

Per la Stampa

Press Kit: https://goo.gl/tQXMLm

Highlight Video: https://youtu.be/KAQMAzRjoH0

Informazioni su PLANETS Co., Ltd.

Fondata nel 2017. Opera e gestisce i complessi di teamLab Planets TOKYO.

Luogo: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Rappresentante: Takumi Nomoto

Informazioni su teamLab

teamLab (f. 2001) è un collettivo d’arte. Il loro metodo collaborativo cerca di esplorare la confluenza di arte, scienza, tecnologia e il mondo naturale. Il gruppo interdisciplinare di specialisti, tra cui ci sono artisti, programmatori, ingegneri, disegnatori CG, matematici e architetti, mira a esplorare attraverso l’arte un rapporto nuovo tra l’individuo in sé e il mondo, così come nuove forme di percezione.

Per comprendere il mondo che le circonda, le persone lo separano in entità indipendenti con confini percepiti fra di loro. teamLab cerca di superare questi confini nelle nostre percezioni del mondo, del rapporto tra noi stessi e il mondo e della continuità del tempo. Tutto esiste in una lunga, ma fragile, miracolosa continuità senza confini.

Le esposizioni di teamLab si sono tenute in varie città e regioni del mondo, tra cui New York, Londra, Parigi, Singapore, Silicon Valley, Pechino e Melbourne. I musei e le esposizioni permanenti su grande scala di teamLab includono teamLab Borderless e teamLab Planets a Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao, e teamLab Massless Beijing, altri apriranno in varie città tra cui Abu Dhabi, Amburgo, Gedda e Utrecht.

Le opere di teamLab fanno parte delle collezioni permanenti di vari musei e gallerie, come i seguenti: Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, San Francisco; Asia Society Museum, New York; Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul; National Gallery of Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinki.

teamLab è rappresentato da Pace Gallery, Martin Browne Contemporary, e Ikkan Art.

