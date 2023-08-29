Lenovo推出降碳運輸服務，增強客戶的永續性

北卡羅萊納州羅里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了支援注重碳排放的企業客戶的永續旅程，Lenovo正在推出一項降碳運輸服務(Reduced Carbon Transport Service)。這項獨特的服務使企業在空運IT裝置時可以選擇降低其碳足跡。透過降碳運輸服務，客戶可以購買永續航空燃料(SAF)積分，並將所得到的減排效益歸因於他們的IT採購，取得至少70%的二氧化碳減排1。

與傳統噴氣燃料相比，SAF是一種更清潔的替代品2，具有減少航空貨運二氧化碳排放的潛力，使組織能夠實現範疇三(Scope 3)排放的目標。溫室氣體協議將範疇三排放（占平均企業總排放的70%3）定義為在公司範圍外發生的排放，包括與產品購買和處置相關的排放。只有不到10%的組織能夠準確地衡量他們的範疇三排放4，而Lenovo的降碳運輸服務為客戶提供了一種減少航空貨運排放的切實方法。客戶會收到一份減排確認書，可用於對照他們自己的範疇三目標進行報告，從而確保整個過程的透明度。

Lenovo全球永續服務執行董事Claudia Contreras表示：「透過像降碳運輸這樣的創新，我們正在將永續性更深入地融合到科技價值鏈中，使客戶走向更加永續的IT決策路徑。在Lenovo，我們不僅僅致力於自身的淨零願景。淨零是透過一系列永續的選擇達成的。我們很高興成為幫助客戶取得數位化轉型和永續成功的值得信賴的業務合作夥伴和解決方案提供商。」

北美、歐洲、中東和非洲(EMEA)和亞太的企業客戶可以選擇將降碳運輸服務添加到他們的裝置購買清單中。Lenovo不斷創新，提供解決方案來幫助客戶實現自身的永續目標，此為其服務引導的轉型的一部分。除了新推出的降碳運輸服務，Lenovo還為客戶提供了幾項以永續性為重點的服務，包括Lenovo二氧化碳抵消服務和資產回收服務，使客戶能夠達成他們的氣候行動目標，並實施更加循環和負責任的IT做法。

降碳運輸服務是Lenovo解決方案和服務集團(SSG)的最新服務。該集團匯聚了Lenovo在PC、基礎設施和智慧垂直產業的所有IT解決方案和服務，包括支援、代管、專案和解決方案服務。SSG擁有超過2萬名分佈於180個市場的技術人員，幫助客戶透過提供實用的創新來增強其競爭優勢，進而在全球和本地範圍內推動業務轉型。Lenovo TruScale的客戶可以透過「訂閱」方式部署服務，只按照需求量來使用，並可減少浪費。

在此處瞭解更多關於Lenovo永續解決方案的資訊：https://techtoday.lenovo.com/us/en/sustainability-solutions

關於Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是收入達620億美元的全球科技巨擘，在《財星》全球500大企業中排名第217位，在全球聘有77,000名員工，每天在180個市場為數百萬名客戶提供服務。Lenovo專注於為所有人提供更智慧科技的宏偉願景，在成為全球最大個人電腦公司的成功基礎上，進一步擴展到推動 「新IT」科技（客戶端、邊緣、雲端、網路和智慧）發展的成長領域，包括伺服器、儲存、行動、軟體、解決方案和服務。這一轉型與Lenovo改變世界的創新一起，正在為每個人、每個地方營造更包容、更值得信賴和更智慧的未來。如欲了解更多資訊，請造訪https://www.lenovo.com，並在我們的StoryHub上閱讀最新消息。

1與化石型噴氣燃料對比，經生命週期評估的溫室氣體(GHG)減排效果的大約百分比。該效果基於SAF中使用的原料，例如廢物和殘渣脂質、生長在低ILUC（間接土地利用變更）退化土地上的含油果樹，或作為輪作油覆蓋作物。可透過購買永續航空燃料信用額度間接獲得二氧化碳減排效益。

2 https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx

3 https://www.bloomberg.com/professional/blog/closing-the-scope-3-ghg-emissions-data-gap-2/

4 https://www.bcg.com (Boston Consulting Group)，根據https://www.terrascope.com/blog/overcoming-challenges-in-understanding-and-quantifying-scope-3-emissions-for-large-enterprises

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