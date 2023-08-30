SEBA Hong Kong獲香港監管機構「原則性批准」，即將開展持牌加密相關業務

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--瑞士SEBA 銀行今日宣佈其區域子公司SEBA 香港已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）「原則性批准」。SEBA 銀行乃是一家致力於在數碼時代為投資者提供財富管理、投資、交易以及諮詢等全方位金融方案的環球加密銀行。

SEBA 香港已取得證監會的原則性批准，以備展開香港境內受監管之證券交易。此牌照將涵蓋以下服務範疇：虛擬資產相關產品，包括場外衍生工具及結構性產品；提供證券和虛擬資產相關投資意見；管理傳統證券及虛擬資產的授權帳戶。

此牌照的正式授予，標誌著SEBA 香港將成為香港首批能夠在市場上提供加密投資服務的持牌機構。在當前加密經濟在香港快速蓬勃發展的背景下，植根瑞士的SEBA 銀行將透過子公司SEBA 香港，成為香港市場上的重要先驅。

SEBA 香港亞太區首席執行官 Amy Yu 指出：「香港是全球金融和科技中心，而我們有幸站在這個創新的前沿，這令人極為振奮。我們獲得證監會的原則性批准，證明了我們的所有努力正朝著正確的方向邁進。SEBA集團期待為看好數碼資產價值的司法管轄區（尤其是他們的加密貨幣投資者）提供服務。對於香港不斷爭取成為全球加密市場領導者的努力，我們深感激賞並看到了她無限的潛力，並期望在這過程中能為之盡一份力。SEBA 香港高度評價香港在監管方面的努力，特別是在制定監管標準方面更是全球的榜樣。我們深知該牌照的重要角色，相信它必將擴大我們在亞太區合規虛擬資產服務的彊界。」

獲得證監會的原則性批准，乃是SEBA 香港取得正式執照的重要首要階段。當滿足證監會所制定的全部條件，SEBA 香港即將能夠以持牌實體的身份開展業務。SEBA集團的使命在於鞏固全球加密經濟的未來，而獲得原則性批准無疑標誌我們邁向此目標的實質進展，同時確立了SEBA 香港在市場上作為可信賴的監管夥伴的地位。

SEBA銀行集團首席執行官 Franz Bergmueller表示：「SEBA香港取得證監會的原則性批准，明確顯示我們的團隊對合規性和盡職調查的不懈遵從，我們深信這兩者將成為未來數碼經濟的重要支柱。SEBA集團已在瑞士（FINMA）和阿布達比（FSRA）成功獲得牌照，而香港的原則性批准更進一步擴展了我們在全球提供受監管虛擬資產服務的版圖。我們承諾配合香港政府及其金融監管機構的方向，共同建立適切的環境，以支持數碼資產業以負責任的方式成長。」

此外，當SEBA香港成功獲得牌照，將成為SEBA集團在亞太區戰略中的重要里程碑，進一步凸顯我們以受監管機構的身份制定嚴格的安全標準和一流的客戶體驗，為投資者在當地提供卓越的財富管理、投資和諮詢服務。

如需進一步資料，請瀏覽： seba.swiss.

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SEBA 香港亞太區首席執行官 Amy Yu 樂意就SEBA的發展接受訪談。

關於SEBA銀行——簡化加密銀行業務

SEBA銀行於2018年4月成立，總部位於瑞士楚格。該銀行旨在為新興數碼經濟的蓬勃發展提供全面且專業的銀行服務，是唯一受全球監管，獲到廣泛認可的加密銀行。2019年8月，SEBA銀行成功獲得瑞士政府授予銀行和證券交易商牌照，這充分展現了其在金融領域的實力與領導地位。SEBA銀行以廣泛的垂直整合服務，並秉持最高的安全標準，體現獨特的簡化加密銀行業務的核心價值。

《CVVC Global Report》和《CB Insights》評選SEBA銀行為區塊鏈生態圈「50強」。 SEBA銀行並獲得Aite Group頒發年度數碼初創企業組別的「2021年數碼財富管理影響力創新獎」。同時，LinkedIn也將其評選為「2021年瑞士最佳初創公司之一」。此外，SEBA銀行在2022年瑞士財富簡報EAM頒獎禮獲得「數碼資產產品或服務獎」，而其獨特的SEBA加密資產指數（SEBAX）也獲得肯定，並在2022年瑞士ETF頒獎禮榮獲「年度最佳ETP獎」。在2023年，SEBA銀行持續取得傑出成就，贏得基金管理組別的「歐洲財富簡報獎-數碼資產解決方案」殊榮。

如需更多關於SEBA銀行的資訊，請瀏覽SEBA 網站.

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本文件僅供參考之用，並無意作為購買或出售任何投資或其他特定產品／服務的要約或邀請。SEBA銀行並未獲得在香港開展銀行和金融活動的牌照許可，亦不受香港銀行和金融監管機構的監管。

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