Denodo獲得Google Cloud Ready – Cloud SQL認證

加州，帕拉奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資料管理業的先驅Denodo今天宣布該公司已順利獲得Google Cloud Ready – Cloud SQL認證。此一認證展現Denodo在資料整合、管理和交付分散式資料方面的雄厚專業知識，也證明Denodo Platform可讓Cloud SQL的客戶在Google Cloud嚴密整合其資料並加以管理，用於進階分析、資料服務和資料科學專案，同時克服業務中斷和資料整合的難題。

適用於Google Cloud的Denodo Platform提供企業級雲端資料管理解決方案，支持地端、雲端和多雲資料源與所有Google Cloud資料源（Google BigQuery、Cloud SQL、Cloud BigTable、Cloud Storage、Cloud DataProc等，包括SaaS應用程式）之間的即時資料整合。

為完成Google Cloud Ready – Cloud SQL計劃，Google Cloud工程團隊將執行一系列資料整合測試，並將結果與基準進行比較，與合作夥伴密切合作，彌補存在的差距，並為雙方的共同客戶完善說明文件。

「能與Google Cloud達成合作關係，我們非常欣慰。我們以無比歡欣之情宣布Denodo Platform已獲得Google Cloud Ready – Cloud SQL認證，這有助於我們加強整合Denodo Platform與Google Cloud的行動。」Denodo行政副總裁Suresh Chandrasekaran說，「我們攜手實現兩項先進功能，幫助客戶加速處理資料，縮短獲取所需洞見的時間。Denodo平台使Google Cloud的客戶能夠運用資料虛擬化的力量，以合乎邏輯的方式即時整合、管理和交付企業資料。」

「Google Cloud Ready - Cloud SQL認證認可合作夥伴的解決方案已滿足一系列核心要求，以確保合作夥伴產品與Cloud SQL能夠做到最佳整合，」Google Cloud技術合作主任Ritika Suri說，「客戶可與Denodo合作，節省評估新工具的時間，全力投注於使用合作夥伴的產品建構解決方案。這些產品已經通過嚴格的驗證，證明可配合Cloud SQL達到最出色的表現。」

適用於Google Cloud的Denodo Platform可在Google Cloud Marketplace購得，Denodo還推出一項30天免費試用適用於Google Cloud的Denodo Professional的優惠。

Denodo在這之前已取得Google Cloud Ready - BigQuery認證，又取得適用PostgreSQL的Google Cloud Ready - AlloyDB認證。這項最新認可進一步證明了該公司對與Google Cloud技術整合的承諾。

敬請發表推文：#datamanagement leader @denodo achieves @googlecloud Ready – #CloudSQL認證將幫助企業加速獲得洞見。

關於Denodo

Denodo是資料管理領域的領導者。屢獲殊榮的Denodo平台是領先的資料整合、管理和交付平台，使用邏輯方法實現自助式商業智慧、資料科學、混合/多雲端資料整合和企業資料服務。Denodo的客戶涵蓋30多種業別的大型企業和中型市場公司。這些客戶實現了超過400%的投資報酬率和數百萬美元的收益，並於不到半年的時間內就獲得回報。如需瞭解更多資訊，請造訪www.denodo.com，或致電+1 877 556 2531（美國）/ +44 (0) 20 7869 8053（英國）/ +65 6950 7489（新加坡）。

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