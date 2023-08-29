MSCI擴大與Google Cloud的合作，加速針對投資業的生成式人工智慧解決方案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的領先供應商MSCI Inc. (NYSE:MSCI)今天宣布擴大與Google Cloud的合作關係，以加速為投資業開發生成式人工智慧(gen AI)解決方案。這些解決方案由Google Cloud的gen AI平臺Vertex AI和氣候科技（包括BigQuery Geospatial和Earth Engine）提供支援，將幫助MSCI客戶更好地管理投資組合的風險和機會，並做出明智的投資決策。

雙方的合作將集中在三個關鍵領域：

風險信號： MSCI將把其專有資料和分析科技與Google Cloud的gen AI解決方案相結合，提供投資組合和企業級風險概覽，以期大幅縮短客戶分析和得出可付諸行動的見解所需的時間。該解決方案將幫助投資組合與風險經理更輕鬆地聚合來自投資組合的大量風險信號並迅速採取行動，同時促進風險和投資組合管理團隊之間的更深層次合作，以建立更具韌性的投資組合。

MSCI將把其專有資料和分析科技與Google Cloud的gen AI解決方案相結合，提供投資組合和企業級風險概覽，以期大幅縮短客戶分析和得出可付諸行動的見解所需的時間。該解決方案將幫助投資組合與風險經理更輕鬆地聚合來自投資組合的大量風險信號並迅速採取行動，同時促進風險和投資組合管理團隊之間的更深層次合作，以建立更具韌性的投資組合。 對話式人工智慧： Google Cloud的gen AI還將支援MSCI針對其投資組合和風險管理解決方案的全新對話式人工智慧解決方案。這項功能將使用自然語言處理來類比人類語言，並生成回復，使客戶能夠快速回答問題，並顯示有關其投資組合和MSCI資料、模型和解決方案的資訊。

Google Cloud的gen AI還將支援MSCI針對其投資組合和風險管理解決方案的全新對話式人工智慧解決方案。這項功能將使用自然語言處理來類比人類語言，並生成回復，使客戶能夠快速回答問題，並顯示有關其投資組合和MSCI資料、模型和解決方案的資訊。 氣候生成式人工智慧：MSCI和Google Cloud將攜手利用Google的gen AI科技，幫助投資人衡量和管理投資組合面臨的氣候風險，並識別低碳投資機會。借助這些先進的人工智慧科技，MSCI將使投資人更容易識別、綜合和溝通不同類別資產的各種氣候風險。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「人工智慧革命使公司和投資人的期望不斷提高，他們希望更快地獲得更高品質的資料、分析和可付諸行動的見解。擴大與Google Cloud的合作將有助於MSCI滿足這些需求，同時使我們始終站在先進資料科技的尖端。它還將幫助我們向致力於投資組合去碳化的投資人提供新的解決方案。」

MSCI技術長Jigar Thakkar補充道：「長期以來，人工智慧和機器學習一直在推動投資業的發展，MSCI多年來一直在使用這些科技。然而，生成式人工智慧的進步已經在我們的產業中掀起了一場革命。我們很高興能與Google Cloud合作，加速開發生成式人工智慧解決方案，以期為投資人提供更深入的資料驅動型見解、更強的決策能力以及更快的投資組合實施。借助生成式人工智慧和大型語言模型(LLM)的力量，我們正在向著我們的承諾邁進，那就是幫助投資人透過增強的洞察力更好地建構投資組合。」

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示：「隨著投資專業人士尋求更好、更快的方式來監控投資組合、生成新的見解並提高決策速度，生成式人工智慧正在推動金融服務的下一次演進。我們與MSCI合作建構生成式人工智慧驅動的解決方案，不僅能幫助風險和投資組合管理團隊更好地協作並釋放洞察力，還將使MSCI的客戶能夠建構更具氣候韌性的投資組合。」

關於MSCI Inc.

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策輔助工具及服務的一流公司。憑藉在研究、資料及科技方面逾50年的專業知識，我們幫助客戶理解及分析風險和回報的關鍵驅動因素，令他們有信心建構更有成效的投資組合，從而做出更好的投資決策。我們創建了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可用以深入了解投資過程並改善整個投資過程的透明度。

本新聞稿含有《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述與未來事件或表現有關，涉及的風險可能導致實際結果或表現出現顯著差異。請勿對該等陳述有不恰當的依賴。可能影響結果或表現的風險載於MSCI向SEC申報之截至12月31日最近會計年度的10-K表格年度報告中。MSCI不承擔更新任何前瞻性陳述的責任。本新聞稿所載的任何資訊概不構成投資建議，也不應依賴本文資訊作為投資建議。MSCI不授予未經適當授權而使用其產品或服務的任何權利或許可。MSCI對於本新聞稿資訊的適銷性、特定用途的適用性或其他方面不作任何明示或暗示的保證，並在法律容許的最大範圍內豁免全部責任。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。