Almirall präsentiert „Nina“, eine Serie, die die großen Auswirkungen von Psoriasis auf das Wohlbefinden der Patienten thematisiert

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Psoriasis ist eine chronische Hauterkrankung, die nicht nur die Haut, sondern auch das psychische und soziale Wohlbefinden beeinträchtigt. Die Krankheit wirkt sich auf alle Aspekte des täglichen Lebens aus. Fast 77 % der Menschen, die mit einer Psoriasis-Erkrankung leben, sind der Meinung, dass die Erkrankung ihre täglichen Aktivitäten negativ beeinflusst und eine schwere körperliche, emotionale und soziale Belastung darstellt, die ihre psychische Gesundheit1 und ihr Wohlbefinden2 beeinträchtigt. Trotz der hohen Prävalenz (2 % der Bevölkerung in Deutschland, schätzungsweise 2 Millionen Menschen insgesamt)5 und 3 % der Bevölkerung in Europa4,5 - gibt es immer noch einen erheblichen Mangel an Wissen über die Herausforderungen, mit denen Psoriasis-Patienten konfrontiert sind. Um das Bewusstsein für diese Herausforderungen zu schärfen, hat Almirall die Awareness-Kampagne „Nina“ ins Leben gerufen. Eine inspirierende dreiteilige Serie über das Leben einer Modedesignerin, die an Schuppenflechte leidet und ihre Reise aus der Dunkelheit und Depression zu neuer Lebensfreude zeigt.

„Nina“ erzählt die Geschichte einer zurückhaltenden und introvertierten Designerin, die von der spanischen Schauspielerin Alba Ribas (Cable Girls, Netflix) dargestellt wird. Eines Tages lernt sie während eines Fotoshootings Marco kennen, ein selbstbewusstes und optimistisches männliches Model, der sich ihr nähert und ihr Geheimnis über ihre Hauterkrankung lüftet. Der Druck ihrer Umgebung, ihre Schuppenflechte, ihre Obsessionen und ihre unvermeidliche Anziehung zu Marco beginnen sie zu überwältigen. Der Rat ihrer Dermatologin und die bedingungslose Unterstützung ihres Vaters, gespielt von dem spanischen Schauspieler Lluís Marco (Hospital Central), helfen Nina, ihr Herz und ihren Geist für ein neues Leben zu öffnen.

Mit dieser Lebensgeschichte möchte Almirall die Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Psoriasis-Patienten in den Mittelpunkt stellen und eine positive Botschaft an die Betroffenen senden. Es zeigt, dass trotz der harten Auswirkungen der Psoriasis auf das tägliche Leben der Menschen positives Denken, Selbstbewusstsein und wissenschaftliche Fortschritte der Schlüssel zur Verbesserung ihres Wohlbefindens sind. Darüber hinaus möchte das Unternehmen Almirall durch die Sensibilisierung für Menschen mit Schuppenflechte das Verständnis für die Auswirkungen der Erkrankung verbessern und die Stigmatisierung der Hauterkrankung durch die Gesellschaft aufbrechen, um so zu einem besseren Wohlbefinden der Betroffenen beizutragen.

Die Serie wurde mit Unterstützung der IFPA (International Federation of Psoriatic Disease Associations) und der Vereinigung Acción Psoriasis sowie unter Mitwirkung und medizinischer Unterstützung von Dr. Eva Vilarrasa, Dermatologin am Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona, entwickelt. Die Serie wurde von Dani Torres inszeniert, dem Regisseur von Filmen wie La vida secreta de las palabras und Por nada.

"Die Psoriasis-Erkrankung ist mehr als eine Hautkrankheit. Menschen, die mit Schuppenflechte leben, haben nicht nur mit körperlichen Symptomen zu kämpfen. Neben Schmerzen und Juckreiz belasten soziale Stigmatisierung, Isolation, Stress wegen der ungewissen Zukunft und die finanzielle Belastung durch Arbeitsausfall und Behandlungskosten die Betroffenen und ihre Angehörigen. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen uns, dass wir allen Betroffenen helfen können, sich zu entwickeln, wenn wir die vielfältigen Auswirkungen der Psoriasis-Erkrankung berücksichtigen und sie von innen heraus angehen", erklärt Frida Dunger Johnsson, IFPA-Exekutivdirektorin.

"Die Auswirkungen der Psoriasis gehen über die sichtbare Schwere der Hautläsionen hinaus; es handelt sich um eine Krankheit, die alle Aspekte des täglichen Lebens der Betroffenen und ihrer unmittelbaren Umgebung beeinträchtigt. Mit Nina wollen wir die Symptome sichtbar machen, die von der Gesellschaft im Allgemeinen oft nicht wahrgenommen werden, aber die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigen. Unser Ziel ist es, das Leben der Patienten zu verändern, indem wir einen umfassenden Ansatz anbieten, der nicht nur die körperlichen Symptome berücksichtigt, sondern auch diejenigen, die eng mit dem Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit verbunden sind", erklärt Dr. Volker Koscielny, Chief Medical Officer von Almirall.

Datenblatt

Regie: Dani Torres

Drehbuchautor: Juan Pablo Caja

Agentur: Fictio

Medizinische Beratung: Dra. Eva Vilarrasa

Spezialeffekte: DDT

Musik: Cece Giannotti y Francesc Chaparro

Original Song: "Marks on my skin".

Text: Rafa Carbó

Musik: Héctor Pacheco

Aufgeführt von: Traditional Tourist

KASTEN:

Nina: Alba Ribas

Marco: Raúl de la Cruz

Vater: Lluís Marco

Arzt: Judit Farrés

Louis: Anna Carreño

Die gesamte Serie ist jetzt auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch auf der Website www.ninainpsoriasis.com verfügbar, wo Sie auch weitere Informationen finden, um mehr über die Hauterkrankung Psoriasis zu erfahren. In Kürze wird sie auch auf Französisch und mit Untertiteln in Portugiesisch, Niederländisch und Polnisch verfügbar sein.

Über Psoriasis vulgaris

Psoriasis ist eine häufige, nicht ansteckende, chronische Hautkrankheit, für die es keine eindeutige Ursache oder Heilung gibt. Die negativen Auswirkungen der Psoriasis auf das Leben der Menschen können immens sein, da sie das Erscheinungsbild der Haut mit roten, schuppigen Plaques beeinträchtigt. Psoriasis betrifft Menschen jeden Alters und in allen Ländern. Die gemeldete Prävalenz der Psoriasis in Europa schwankt zwischen 0,6 % und 6,5 %, wobei der Durchschnitt bei etwa 3 % der Bevölkerung6,7 liegt. Damit ist die Psoriasis ein ernstes globales Problem, von dem weltweit etwa 60 Millionen Menschen betroffen8. Die Schübe der Psoriasis können unvorhersehbar sein, und es treten häufig erhebliche Begleiterkrankungen auf, darunter Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, entzündliche Darmerkrankungen und Depressionen.

Über Almirall

Almirall ist ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Barcelona, das hochwertige Arzneimittel aus eigener Forschung und Entwicklung sowie durch Kooperationen und Partnerschaften zur Verfügung stellt. Der strategische Fokus liegt in der Hautgesundheit. Geleitet von unserem Unternehmensziel „Transform the patients´ world by helping them realize their hopes & dreams for a healthy life“ wollen wir die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten verbessern, ihre Bedürfnisse verstehen und die Wissenschaft nutzen, um innovative medizinische Lösungen bereitzustellen. Die Patienten stehen für uns im Mittelpunkt unseres Handelns.

Das 1944 gegründete Unternehmen wird heute an der spanischen Börse gehandelt (Ticker: ALM) und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 878 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt Almirall mehr als 1.800 Mitarbeitende in 14 Niederlassungen in Europa und den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte almirall.com

